Zaskakujący bilans MET Gala 2024: czerwony dywan zdominowała znana sieciówka

Prekursorka

Na tak nieoczywisty wybór kreacji na MET Galę postawiła w przeszłości również Sarah Jessica Parker. Na imprezie w 2015 roku prezentowała czarną suknię z trenem zdobioną czerwonymi kwiatami. Spektakularne, wielopoziomowe nakrycie głowy utrzymane w kolorystyce czerwieni sprawiło, że aktorka umocniła zdobytą za sprawą serialu „Sex and the City” pozycję ikony mody, a stylizacja stanowiła przełom dla kolejnych gwiazd, które od tego momentu również odważniej zaczęły sięgać po ubrania z H&M, przygotowując się do uczestnictwa w imprezie zwanej „Oscarami mody”.

W kolejnych latach śladami serialowej Carrie Bradshow podążyły między innymi takie gwiazdy jak Lili Reinhart, eksponując nogi i dekolt w połyskującej srebrnej mini z trenem, posągowa Olivia Munn, prezentując perfekcyjną sylwetkę w złotej kreacji od szwedzkiego producenta czy modelka Jasmine Sanders, pozując do zdjęć w romantycznej odsłonie i dobierając do opadającej na ramiona sukni bukiet kwiatów wkomponowanych w luźno spleciony warkocz. Wszystkie panie pojawiły się na imprezie w 2018 roku, sprawiając, że już wtedy logo H&M podczas gali MET nie było zjawiskiem zaskakującym ani odosobnionym.

Biało czerwone logo na granatowym tle

W bieżącym roku również inne popularne marki spoza segmentu premium zostały zaprezentowane wśród około 450 kreacji: zdobywczyni Oscara za najlepszą drugoplanową rolę żeńską w filmie „Przesilenie zimowe”, Da’Vine Joy Randolph, na imprezę w Metropolitan Museum of Art wybrała wykonaną z dżinsu suknię z ogromnym trenem sygnowaną logo popularnej amerykańskiej marki Gap. 8-osobowy boy band K-Pop Stray Kids zadebiutował na schodach nowojorskiego muzeum prezentując nienaganne stylizacje od Tommy’ego Hilfigera utrzymane w charakterystycznej dla tej marki kolorystyce czerwieni, bieli i granatu. Dla amerykańskiego projektanta nie była to jednak pierwsza okazja do zaprezentowania kreacji swojego autorstwa podczas kultowego wydarzenia, nad którym pieczę sprawuje Anna Wintour. Obok zmieniającej kolor, stylizowanej na Kopciuszka bajkowej sukni Zendayi w 2019 roku trudno byłoby przejść obojętnie.



I tym razem nazwisko projektanta zaistniało w mediach społecznościowych po poniedziałkowym wieczorze, nie tylko za sprawą szykownych płaszczy i garniturów uszytych na miarę dla reprezentantów popularnej grupy muzycznej, ale i ze względu na ożywione dyskusje toczone przez fanów zespołu oburzonych ksenofobicznymi komentarzami pod adresem młodych muzyków ze strony otaczających ich fotografów. Tym samym po zakończeniu gali o marce z biało-czerwonym logo na granatowym tle było w tym roku głośniej niż o którejkolwiek innej.

Choć prowadzący tegoroczną galę Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny i Chris Hemsworth postawili na topowe marki: Givenchy, John Galliano, Schiaparelli, Maison Margiela czy Tom Ford, to jednak eksponująca ciążowe krągłości w dwuczęściowym, krwistoczerwonym kwiecistym zestawie od H&M Adwoa Aboah wzbudziła nie mniejsze zainteresowanie od starannie wyselekcjonowanych gospodarzy wieczoru. W tym wypadku wybór stylizacji z popularnej sieciówki okazał się mniej zaskakujący niż sam fason kreacji.