W pierwszy poniedziałek maja, starannie wyselekcjonowani przez Annę Wintour goście reprezentujący świat muzyki, filmu, sztuki czy biznesu tłumnie zjawili się w Metropolitan Museum of Art, niestrudzenie pozując do zdjęć na schodach prowadzących do nowojorskiego muzeum. Zgodnie z tematem przewodnim tegorocznej Met Gali – „Superfine: Tailoring Black Style” – czerwony dywan został zdominowany przez gwiazdy, które zaprezentowały pełne finezji stroje mniej lub bardziej nawiązujące do kroju garnituru.

Prowadzący galę – Pharrell Williams, Lewis Hamilton i A$AP Rocky – potraktowali zadanie w sposób dosłowny. Podobnie zrobiły niektóre panie, jak choćby Zendaya czy Madonna, które na tę okazję wybrały stylowe białe garnitury: odpowiednio od Louis Vuitton oraz od francuskiego projektanta Haidera Ackermanna. Na garnitury w kolorach obiegających od klasyki zdecydowały się między innymi debiutujące na gali Joey King, która zaprezentowała fantazyjny, bogato zdobiony zielony komplet od Miu Miu zestawiony ze starannie zapiętą pod szyją koszulą z dołączonym do niej złoto-czerwonym krawatem, czy Chappell Roan, na najsłynniejszych nowojorskich schodach pozująca w różowym, wysadzanym cekinami garniturze zaprojektowanym przez Paula Tazewella, odpowiedzialnego za stworzenie kostiumów do musicalu „Wicked”.

Niepowtarzalną interpretację motywu przewodniego tegorocznej gali zaproponowała Demi Moore, która pozowała w czarnej, zdobionej białymi paskami sukni od projektanta Thom Browne, swoim krojem przypominającej krawat. Gigantyczne ostrze, zwykle zawiązywane wokół szyi, zostało przeskalowane i otaczało głowę aktorki niczym aureola.

Klasyczna czerń zestawiona z szarością gorsetu, śnieżnobiałym kołnierzem i bordową apaszką w białe grochy pozwoliły obecnej na Met Gali już po raz siódmy Rihannie nie tylko potwierdzić pełne zrozumienie motywu przewodniego wydarzenia, ale i zakomunikować światu, że wraz z prowadzącym galę A$AP Rockym spodziewają się trzeciego dziecka.