Co dalej z kontrowersyjną figurą woskową Sinéad O’Connor?

Próby artystycznego przedstawienia znanych osób na ilustracjach czy portretach nie zawsze wzbudzają zachwyt odbiorców. Kontrowersyjna podobizna księżnej Kate umieszczona na czerwcowej okładce magazynu „Tatler” i podpisana: „Portret siły i godności” spotkała się z krytyką ze strony czytelników, którym trudno było rozpoznać na ilustracji autorstwa Hannah Uzor żonę brytyjskiego następcy tronu. Autorka dzieła broniła wówczas swojej twórczości, argumentując, że bazowała na dostępnych fotografiach, bez możliwości bezpośredniego kontaktu z księżną Kate.

Równie ożywione dyskusje wzbudziły podobizny brata następcy brytyjskiego tronu oraz jego małżonki. Ucharakteryzowani na historyczne postaci byli „royalsi” zostali sportretowani przez walijskiego artystę Dana Llywelyna Halla i upodobnieni do pretendenta do tronu brytyjskiego Bonnie Prince Charlie oraz do skonfliktowanej z rodziną królewską Elizabeth Grey, nazywanej też „Białą Królową”. – Przykro mi, ale trudno na tej ilustracji rozpoznać Meghan. To jakaś obca kobieta – brzmiały komentarze internautów, wyraźnie rozczarowanych propozycją artysty.

Umieszczona w irlandzkim muzeum figur woskowych w Dublinie podobizna zmarłej przed rokiem Sinéad O’Connor również wzbudziła kontrowersje wśród odbiorców. Nie tylko fani autorki hitu „Nothing Compares 2U”, ale i członkowie jej najbliższej rodziny uznali, że figura w niczym nie przypomina pierwowzoru. Ich protesty sprawiły, że władze muzeum podjęły radykalne decyzje. Jak potoczą się losy dzieła i co sprawiło, że wywołało ono tak radykalną krytykę?



Powstanie bardziej wierna podobizna Sinéad O'Connor

W reakcji na niepochlebne opinie na temat zaprezentowanego dzieła, władze muzeum podjęły decyzję o usunięciu figury z wystawy, zobowiązując się do stworzenia „bardziej wiernej podobizny artystki”. Brat Sinéad O’Connor, John, przyznał, że widok eksponatu zszokował go, ponieważ figura w niczym nie przypominała jego zmarłej 26 lipca 2023 roku siostry. – Nie miałem świadomości, że figura będzie odsłonięta we wskazanym terminie. Gdy zobaczyłem ją w Internecie, byłem szczerze zaskoczony. Przypomina mi skrzyżowanie manekina sklepowego z postacią z serialu „Thunderbirds” – wyznał podczas rozmowy z RTÉ Radio.