Jenna Ortega angażuje się w akcje charytatywne, pomoc migrantom i uchodźcom.
Już jako nastolatka występowała w serialach telewizyjnych, a później w pełnometrażowych horrorach. Trzy lata temu Tim Burton zaangażował ją do roli Wednesday w swoim serialu określanym jako komedia grozy, opartym na historii rodziny Addamsów z dawnego amerykańskiego komiksu, wielokrotnie interpretowanym przez popkulturę. Choć początkowo nie była przekonana do tej roli, na jej potrzeby przeszła metamorfozę. Nie tylko przefarbowała włosy na czarno, ale też zmieniła sposób mówienia i mimikę. Nauczyła się grać na wiolonczeli i mówić po niemiecku. Szermierka, łucznictwo, kajakarstwo, akrobatyka – we wszystkich tych dziedzinach przygotowała się najlepiej, jak mogła, by zapewnić wiarygodność scen akcji.
Jej wysiłki zostały zauważone. Otrzymała nominacje do najważniejszych nagród telewizyjnych. Taniec, który wykonała w jednej ze scen, stał się wiralowym zjawiskiem, powtarzanym przez fanów serialu we wszystkich zakątkach świata.
„Zawsze byłam kreatywnym i pomysłowym dzieckiem. Lata były gorące i nudne, a ponieważ nie wiedziałam, co innego robić, pisałam scenariusze i odgrywałam je w swoim pokoju. Pewnego lata rodzice pozwolili mi wyjechać na obóz artystyczny. Po raz pierwszy bawiłam się z innymi dziećmi, w innym otoczeniu, i wszyscy potraktowaliśmy to doświadczenie bardzo poważnie. Każdego dnia robiłam notatki w zeszycie, do którego oczywiście nigdy później nie zajrzałam. Ale to doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu, że chcę zostać aktorką” – wspomina w rozmowie z magazynem „Madame Figaro”. Wyznaje, że wcześniej planowała zostać pierwszą kobietą prezydentem Stanów Zjednoczonych. To zasługa Baracka Obamy, który jej bardzo imponował.
Zanim na początku września 2025 roku odbyła się premiera drugiego sezonu serialu „Wednesday”, Jenna Ortega zagrała główne role w dramatach „Dziewczyna Millera” i „Winter Spring Summer or Fall”, którego była również producentką wykonawczą. Wystąpiła znowu u Tima Burtona, w „Beetlejuice Beetlejuice”, kontynuacji filmu „Sok z żuka”. Jest chwalona nie tylko za talent aktorski. Zwraca uwagę również swoim stylem.
Fryzura z efektem mokrych włosów, artystycznie pocięta sukienka z trenem, spojrzenie podkreślone makijażem smokey eyes i „makabryczna” torebka – pod koniec sierpnia Ortega wywołała sensację w Nowym Jorku, promując serial. Całość jej wizerunku bardzo komunikuje się z oryginalnym uniwersum Tima Burtona.
W świecie urody dzięki niej pojawiły się trendy takie jak „goth glam” (gotycki glamour) i „tired girl” (zmęczona dziewczyna). W wyraźnym kontraście do minimalistycznych makijaży ostatnich sezonów, tendencje te wskazują na powrót estetyki grunge. Styliści już są pewni, że przydymione smokey eyes i matowe usta w kolorze burgundu będą obowiązkowym uzupełnieniem jesiennych i zimowych stylizacji.
Jako ambasadorka makijażu domu mody Dior, Jenna Ortega reklamuje czerwoną szminkę Rouge Dior On Stage. Podkreśla, że zawsze dodaje ona kobiecie siły i pewności siebie. Zmienia też sposób, w jaki patrzy na siebie, a więc również jak odbierają ją inni. Pytana o swoje kobiece autorytety, wymienia matkę i siostry (ma ich trzy, a także dwóch braci). „Chciałabym mieć ich siłę, opanowanie, upór. Są bardzo wrażliwe, ale w przeciwieństwie do mnie nie pozwalają, by im to przeszkadzało. Bardzo mnie inspirują: są bardzo otwarte i nigdy nie zawahały się przed tym, żeby ich głos został usłyszany”.
Ona sama miała czasy zwątpienia, kiedy jeżdżąc na kolejne castingi nie otrzymywała ról. Mówiła o sobie, że jest zbyt latynoska i rozpatrywała przefarbowanie włosów na blond, by zwiększyć swoje szanse w filmowym Los Angeles.
Amerykańska aktorka z portorykańsko-meksykańskimi korzeniami angażuje się w akcje charytatywne, pomoc migrantom i uchodźcom, promuje świadomość na temat HIV i AIDS oraz zdrowia psychicznego. Pytana o sprawy, o które walczy, Jenna Ortega odpowiada: „Prawa kobiet, w szczególności prawo do kontrolowania własnego ciała. To temat, do którego wciąż wracamy: jest przerażający. Sposób traktowania imigrantów jest również hańbą dla naszego kraju. Wszyscy ludzie mają prawo do szacunku”.
