Chappell Roan - następczyni Lady Gagi. Kim jest artystka ekscytująca Gen Z?

Stan Missouri, w którym Chappell się urodziła i wychowała, geograficznie położony jest w zachodnio-środkowych Stanach Zjednoczonym, jednak kulturalnie i politycznie bliżej mu do południa – tam, gdzie leży właśnie Tennessee. „Pink Pony Club” sto metafora miejsca, w którym można w pełni wyrazić swoją tożsamość i pragnienia bez osądzania przez kogokolwiek; sanktuarium, w którym „chłopcy i dziewczęta mogą być królewnami każdego dnia”.

Trudna droga do sukcesu

Chociaż piosenka stała się hitem kolejnego lata, początkowo nie przyniosła dużych dochodów, co doprowadziło do rozwiązania kontraktu artystki z wytwórnią. I, jak w Kopciuszku, o północy czar prysł. Sen pękł jak bańka. Była baristką, asystentką produkcji i opiekowała się dziećmi – wszystko po to, by móc się utrzymać. Po roku takiego egzystowania i przeprowadzce z powrotem do domu, udało jej się podpisać umowę z Sony Publishing, a do marca 2022 roku była w stanie ponownie współpracować z Danem Nigro, aby stworzyć i wydać „Naked in Manhattan”. Piosenka była jej pierwszą premierą od dwóch lat, jej pierwszą jako niezależnej artystki i jej pierwszą, która wyrażała pociąg do osób tej samej płci. Została opisana przez National Public Radio jako ”queer girl bop", z tekstami, które są ”delikatne, nostalgiczne” i „zalotne, ale niepewne”.

Kolejne dzieła artystki – „Femininomenon” i „Casual” również spotkały się z pozytywnym odbiorem. W lutym 2023 roku Roan wyruszyła w swoją debiutancką trasę koncertową – Naked in North America Tour. Zainspirowana Orvillem Peckiem, Chappell zdecydowała się zatrudnić lokalne drag queens jako support przed swoimi koncertami. Jej starania i determinacja w końcu się opłaciły — 22 września 2023 roku Chappell Roan udało się wydać debiutancki pełnometrażowy album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" i rozpocząć tym samym swoją drugą trasę koncertową – Midwest Princess Tour. Album znalazł się w kilku zestawieniach najlepszych albumów roku 2023, w szczególności na listach "TIME", "Rolling Stone", "Billboard" i "Vogue". Został również wymieniony jako jeden z 22 najlepszych albumów popowych Pitchforka w 2023 roku.

Chappell Roan — nowa Lady Gaga?

5 kwietnia 2024 roku Roan wydała singiel „Good Luck, Babe!”, opisany jako ”pierwsza piosenka z następnego rozdziału”. Utwór mówi o heteroseksualności jako obowiązku i opisuje kobietę próbującą zaprzeczyć swoim romantycznym uczuciom do Chappell i kobiet w ogóle. W tym czasie Roan odniosła sukces na Spotify. Kilka jej piosenek znalazło się na liście Daily Top Songs USA, a od lutego do kwietnia jej miesięczna liczba słuchaczy wzrosła o ponad 500 proc. W tym właśnie momencie, Chappell Roan przestała być jedynie piosenkarką działającą pod skrzydłami wytwórni Dana Nigro. Stała się ikoną queerowej popkultury, trendem na TikToku, a, jak niektórzy twierdzą, nawet i następną Lady Gagą.

Chappell Roan, przypomina wielu Lady Gagę, jednak w bardziej współczesny i progresywny sposób. Muzyka Gagi była zawsze silnie związana ze społecznością LGBTQ+, ale absurd jej wizerunku nie zawsze miał służyć wielkim celom, często miał po prostu szokować i zachwycać. I nie ma nic w tym złego, ale z Chappell jest inaczej – każda mała rzecz, którą robi, jest zamierzona. Począwszy od kostiumu, który ma na sobie na scenie, poprzez sposób, w jaki wykonuje swoje piosenki, a skończywszy na drobnych smaczkach w jej muzyce. Wszystko to służy czemuś większemu – ukazywaniu doświadczeń wiążących się z nieheteronormatywnością. Artystka chce, by osoby queerowe naprawdę zobaczyły siebie, swoją kulturę, swoje historie i swoje kostiumy na scenie obok niej. Gaga identyfikuje się jako część społeczności LGBTQ+, ale jej odniesienia do własnej seksualności są bardziej dyskretne i, jak sama to opisuje, nie są głównym celem jej twórczości. Chappell Roan odkrywa siebie w czasie rzeczywistym i to właśnie sprawia, że to, co robi, jest tak ekscytujące i bliskie Gen Z.