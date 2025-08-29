The Bird’s Nest: jak domek na kółkach zapoczątkował kobiecą wspólnotę?

Założycielka The Bird’s Nest: zamieszkałyśmy dosłownie w domku na prerii

W 2017 roku nabyła swoje nowe lokum o powierzchni wystarczającej na zmieszczenie w nim sypialni, aneksu kuchennego z piekarnikiem oraz zabytkową szafą na pamiątkowe naczynia po swojej mamie. Zakupiona działka w Cumby w stanie Teksas, o wielkości ponad 2 ha, miała zostać przeznaczona na park kempingowy, w którym właścicielka zadbała o zainstalowanie przyłączy wodnych, elektrycznych i kanalizacyjnych, a także o umiejscowienie 14 betonowych podjazdów dla kolejnych domków na kółkach. Robyn Yerian planowała wynajmować działki innym właścicielom mobilnych domków. Na inwestycję przeznaczyła środki pochodzące ze sprzedaży dotychczasowego domu. Tak powstała pierwsza wersja The Bird's Nest.

Początkowy entuzjazm szybko jednak minął, gdy Robyn Yerian zdała sobie sprawę, że o jej pomyśle wiedzą tylko osoby z jej najbliższego otoczenia, a oddalona o ponad 100km od Dallas działka nie zachęca potencjalnych najemców do spędzania tam czasu: hektary porośniętego trawą terenu, słaby zasięg, niewielka ilość zacienionej przestrzeni, nie kojarzyły się z idealnym miejscem do wypoczynku. Raz podjętej decyzji nie można było już jednak cofnąć, więc przy wsparciu przyjaciółki, wspomnianej Cheryl Huff, właścicielka gigantycznej posesji przetransportowała swój mobilny domek na odludną działkę, zastanawiając się, w jaki sposób przystąpić do realizacji pierwotnego planu. – Na początku nie miałyśmy Internetu ani nawet adresu pocztowego. Zamieszkałyśmy dosłownie w domku na prerii – wspomina w rozmowie z „The New York Times”.



Opowieść o kobiecej wspólnocie w nagraniu „Tiny Home Expedition”

Próby zagospodarowania gigantycznego ogrodu wypełniały przyjaciółkom czas przed pojawieniem się ciekawej perspektywy przeznaczenia nowo nabytego terytorium. Przy okazji organizowanych w okolicy warsztatów dla kobiet, towarzyska Robyn Yerian, zaangażowała się w kreatywną wymianę pomysłów z uczestniczkami wydarzenia. – Jedna z nich zaproponowała utworzenie w tym miejscu wspólnoty, w której zamieszkałyby same kobiety. Pomyślałam, że to fantastyczny pomysł i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego sama na to nie wpadłam? – żartuje przedsiębiorczyni w cytowanej rozmowie z „The New York Times”.

Gdy na terenie działki pojawiły się pierwsze kampery z nowymi lokatorkami, Robyn Yerian postanowiła zadbać o to, by informacja o tak ciekawej inicjatywie dotarła do większego grona potencjalnych zainteresowanych. Wyemitowany w popularnym serwisie z nagraniami video film „Tiny Home Expedition” okazał się doskonałą ku temu okazją. Charyzmatyczna właścicielka posesji, w otoczeniu kilku uśmiechniętych kobiet mieszkających w małych domkach na terenie The Bird’s Nest, niespiesznie opowiadała o zaletach trybu życia z dala od zatłoczonego miasta. – Wspólna przestrzeń na zewnątrz służy integracji, ale jeśli nie masz ochoty z nikim rozmawiać, twój domek jest twoim sanktuarium. Nikt nie będzie tam zakłócać twojego spokoju. Wspomagamy się emocjonalnie. W dojrzałym wieku trudno znaleźć grupę nowych przyjaciół, a zwykle obawiamy się samotności w wyniku straty partnera czy po wyprowadzce dzieci z domu. Taki tryb życia pomaga nam wzmacniać się nawzajem i dotrzymywać sobie towarzystwa – wyjaśniała w nagraniu.

Wtórujące jej lokatorki również wymieniały niezliczone zalety wspólnego mieszkania: od pomocy przy drobnych naprawach na terenie posesji poprzez opiekę w sytuacji, gdy ktoś doświadcza trudności ze zdrowiem. Oprócz obowiązków związanych z utrzymaniem domków i otoczenia w czystości, panie biorą udział w licznych zajęciach dodatkowych wzmacniających – i tak już silną – więź między lokatorkami: gry planszowe, wspólne wieczory przy ognisku, udział w klubie książki, wyjazdy na basen, jogę czy zajęcia z majsterkowania. – W tak dużej grupie kobiet zawsze jest sporo śmiechu. Nie przejmujemy się tym, jak wyglądamy i jakie mamy ciuchy. Po prostu wiedziemy spokojne życie – mówiły. Po emisji nagrania telefon pomysłodawczyni kobiecej wspólnoty dzwonił niemal bez przerwy.

