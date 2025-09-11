Choć znakomita większość, bo 80 proc. polskich rodziców twierdzi, że dba o zdrowie swoich dzieci, to na badania profilaktyczne zabiera je tylko 41 proc. z nich. Jednocześnie aż 63 proc. przyznaje, że o zdrowym trybie życia rozmawia z dziećmi czasami lub wcale.

Czy polscy rodzice dobrze dbają o zdrowie swoich dzieci?

Między innymi takie wnioski jak te przytoczone powyżej płyną z raportu „Czy Polacy wychowują swoje dzieci w zdrowiu?”, który przygotowała firma badawcza ARC Rynek i Opinia. Badanie przeprowadzono na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Warta.

Okazuje się, że polscy rodzice nie zawsze dbają, aby ich dzieci były w dobrej formie. Niecała połowa respondentów (47 proc.) regularnie zachęca swoje dzieci do aktywności fizycznej, zaś 44 proc. stwierdziło, że ich pociechy nie uczęszczają na dodatkowe zajęcia sportowe. Jednocześnie aż 36 proc. przyznało, że przynajmniej raz wypisało dziecku zwolnienie z WF-u, choć nie było takiej potrzeby.

Obraz problemu dopełnia kolejny wniosek: aż 82 proc. badanych twierdzi, że ich dzieci nie mają problemów ani z wagą, ani z brakiem aktywności fizycznej. Tymczasem z danych WHO wynika, że otyłość to problem, który dotyczy coraz większej liczby polskich dzieci. Co trzecie w wieku wczesnoszkolnym ma nadwagę, 15 proc. ośmiolatków cierpi na otyłość, zaś tempo wzrostu otyłości wśród polskich dzieci należy do najwyższych w Europie.