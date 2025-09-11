Aktualizacja: 12.09.2025 03:04 Publikacja: 11.09.2025 16:47
Z nowego raportu wynika, że polscy rodzice nie zawsze dbają, aby ich dzieci były w dobrej formie.
Choć znakomita większość, bo 80 proc. polskich rodziców twierdzi, że dba o zdrowie swoich dzieci, to na badania profilaktyczne zabiera je tylko 41 proc. z nich. Jednocześnie aż 63 proc. przyznaje, że o zdrowym trybie życia rozmawia z dziećmi czasami lub wcale.
Między innymi takie wnioski jak te przytoczone powyżej płyną z raportu „Czy Polacy wychowują swoje dzieci w zdrowiu?”, który przygotowała firma badawcza ARC Rynek i Opinia. Badanie przeprowadzono na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Warta.
Okazuje się, że polscy rodzice nie zawsze dbają, aby ich dzieci były w dobrej formie. Niecała połowa respondentów (47 proc.) regularnie zachęca swoje dzieci do aktywności fizycznej, zaś 44 proc. stwierdziło, że ich pociechy nie uczęszczają na dodatkowe zajęcia sportowe. Jednocześnie aż 36 proc. przyznało, że przynajmniej raz wypisało dziecku zwolnienie z WF-u, choć nie było takiej potrzeby.
Obraz problemu dopełnia kolejny wniosek: aż 82 proc. badanych twierdzi, że ich dzieci nie mają problemów ani z wagą, ani z brakiem aktywności fizycznej. Tymczasem z danych WHO wynika, że otyłość to problem, który dotyczy coraz większej liczby polskich dzieci. Co trzecie w wieku wczesnoszkolnym ma nadwagę, 15 proc. ośmiolatków cierpi na otyłość, zaś tempo wzrostu otyłości wśród polskich dzieci należy do najwyższych w Europie.
Komentując powyższe wyniki, prof. Wojciech Feleszko, pediatra, immunolog, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zauważa, że kluczowa w terapii wielu chorób jest aktywność fizyczna. „Dlatego zamiast zwolnień z WF-u – rower i frisbee, zamiast słodyczy – jabłko lub orzechy. Zdrowe nawyki rodzinne zaczynają się już od urodzenia” – podkreśla ekspert.
Jeżeli chodzi o dbanie o dietę dzieci, w tej kwestii również mogłoby być lepiej. Ograniczanie spożycia słodyczy i żywności przetworzonej zadeklarowało tylko 53 proc. badanych, zaś dbanie o zdrową i zbilansowaną dietę – tylko 42 proc.
Skąd te dane? Zdaniem mgr Zuzanny Wędołowskiej, dietetyczki, psycholożki i specjalistki w żywieniu dzieci powodem jest niewiedza i sprzeczne informacje na temat zdrowego odżywiania, które docierają do rodziców z mediów.
„Dodatkowo zdrowe odżywianie nadal bywa postrzegane jako nieprzyjemne wyrzeczenie – unikanie słodyczy w diecie dzieci to »odbieranie im dzieciństwa«, a gotowanie zbilansowanych posiłków – strata czasu” – dodaje ekspertka.
„Być może właśnie zmiana przekonań na temat żywienia dzieci ułatwiłaby rodzicom podejmowanie konkretnych działań prozdrowotnych. Chodzi o małe kroki i drobne zmiany, które, powtarzane każdego dnia, stają się lepszymi nawykami żywieniowymi, wspierającymi zdrowie naszych dzieci” – podsumowuje mgr Wędołowska.
Z badania wynika też, że na wypadek kontuzji dziecka nie wszyscy rodzice są zabezpieczeni finansowo lub są w niewystarczającym zakresie – a poważne kontuzje dotyczą aż 35 proc. dzieci. Największa grupa badanych – 64 proc. – ubezpiecza swoje dzieci (głównie w wieku szkolnym) tylko od NNW. Jedynie około połowy rodziców wykupiło ubezpieczenie obejmujące pobyt w szpitalu lub leczenie poważnej choroby.
Za takie podejście rodzice płacą później z własnej kieszeni – i to niemało. Aż 44 proc. badanych przyznało, że wydaje dodatkowe pieniądze na prywatne leczenie lub rehabilitację dziecka. Najczęściej są to kwoty na poziomie 100-199 złotych, które wymieniło 14 proc. respondentów, zaś 13 proc. wydaje jeszcze więcej – od 200 do 399 złotych miesięcznie.
