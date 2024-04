Ochrona w stanie gotowości. Księżniczka Holandii w niebezpieczeństwie

Na celowniku porywaczy

Najstarsza córka panującego króla i królowej Holandii, Wilhelma Aleksandra i Maksymy, księżniczka Amalia, we wrześniu 2022 roku podjęła studia na Uniwersytecie w Amsterdamie i zamieszkała w jednym z tamtejszych apartamentów, dzieląc lokum z innymi studentami. Jak podają holenderskie media publiczne, NOS, pojawiły się wówczas obawy, dotyczące bezpieczeństwa młodej następczyni tronu. Uzasadniano je rzekomym zainteresowaniem ze strony organizacji przestępczych, które wymieniały zarówno księżniczkę, jak i ówczesnego premiera kraju, Marka Rutte jako cele porwań.

W reakcji na zagrożenia, monarchowie Holandii postanowili sprowadzić córkę z powrotem do pałacu królewskiego Huis ten Bosch w Hadze, skąd kontynuowała naukę, pod czujnym okiem ochrony przemieszczając się na zajęcia i z powrotem. – Ma to wielki wpływ na jej życie prywatne. Nie może zamieszkać na stałe w Amsterdamie, ani też opuszczać pałacu w celu innym niż zajęcia na uczelni – mówiła wówczas królowa Maksyma. – Jest to dla niej o tyle trudne, że nie ma możliwości korzystania z życia studenckiego w takim stopniu jak jej rówieśnicy – dodała.

Rok w Hiszpanii

W minionym roku księżniczkę widywano w Madrycie, między innymi w towarzystwie królowej Maksymy oraz grupy znajomych. Jak podają holenderskie media – publiczny nadawca NOS oraz holenderska agencka prasowa ANP – następczyni tronu właśnie w stolicy Hiszpanii spędziła miniony rok, kontynuując naukę w trybie zdalnym i korzystając z uroków życia studenckiego, które w Amsterdamie nie były dla niej dostępne. Hiszpania wydała się naturalnym wyborem, jako że księżniczka Amalia płynnie mówi po hiszpańsku — dzięki mamie, która dorastała w Argentynie.

Jak podaje BBC, powołując się na wydawany w Amsterdamie dziennik „Het Parool”, księżniczka w lutym bieżącego roku powróciła do stolicy Holandii, aby kontynuować studia w trybie stacjonarnym. Wybrane przez nią kierunki to psychologia, prawo i ekonomia.