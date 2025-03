Trening XBX - sekret doskonałej formy Helen Mirren. Na czym polega?

Trening Helen Mirren: 10 ćwiczeń, 48 poziomów zaawansowania

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi na poszczególnych stronach publikacji, program XBX, obejmujący 10 ćwiczeń, został podzielony na 48 poziomów zaawansowania. Każdy trening powinien być wykonany w ciągu 12 minut, a kombinacja ćwiczeń oraz ilość powtórzeń zostały dokładnie przedstawione w tabelach dostępnych w danej sekcji broszury. Każdy poziom stanowi rozwinięcie poprzedniego treningu, a po ukończeniu 12 etapów ćwiczenia są odpowiednio zmodyfikowane w celu podniesienia ich stopnia trudności.

Wśród 10 ćwiczeń w wariancie podstawowym znajdują się kolejno: skłony do palców stóp, unoszenie kolan, skłony w bok, krążenie ramion, skłony na leżąco z wyprostowanymi nogami, unoszenie klatki piersiowej i nóg podczas leżenia na brzuchu, unoszenie nóg w pozycji bocznej, pompki, unoszenie nóg w pozycji na plecach oraz bieg w miejscu. Na poziomie pierwszym należy wykonać poszczególne ćwiczenia od kilku do kilkunastu razy, natomiast przy każdym kolejnym etapie zwiększa się zarówno intensywność ruchu, jak i ilość powtórzeń danego zadania. Zmianie ulega też sposób wykonywania ćwiczeń: o ile na pierwszym etapie podskoki ograniczały się do lekkiego unoszenia pięt znad ziemi, o tyle na kolejnych poziomach ruch jest modyfikowany do biegu w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami lub podskoków z naprzemiennym krzyżowaniem nóg w powietrzu. – Limit czasu przewidziany na trening pozostaje niezmienny, jednak ilość powtórzeń oraz wariant danego ćwiczenia zmienia się w zależności od poziomu – można przeczytać we wspomnianej broszurze.



Czytaj więcej Styl życia Aktywność fizyczna i intelektualna wśród seniorów: czym jest rezerwa poznawcza? – Jeśli nie chcesz być postrzegany jak osoba starsza, to tak się nie zachowuj – brzmi motto 76-letniej Evelyn Block. Jej niebieskie loki wystają spod kasku, który jako sędzia zawodów wrotkarskich nosi w pracy. Jak w dojrzałym wieku utrzymać tak dobrą kondycję?

Helen Mirren: trening XBX w łagodny sposób pozwala poprawić kondycję fizyczną

Praktykowany każdego dnia od 60 lat trening XBX, pozwala Helen Mirren wzmacniać mięśnie, poprawiać elastyczność ciała i wydolność serca. – Tak skonstruowany zestaw ćwiczeń w łagodny sposób pozwala poprawić kondycję fizyczną. Można wykonać go w bardzo krótkim czasie. Po dwóch tygodniach poczujesz, że jesteś gotowy do pójścia na siłownię – żartowała 79-latka w cytowanej rozmowie.

Gwiazdy Hollywood z pełną determinacją wykonują intensywne treningi, które pozwalaj im przez lata utrzymywać zgrabną sylwetkę i perfekcyjnie prezentować się na czerwonym dywanie w opinających ciało kreacjach. Znana z serialu „Beverly Hills 90210” Jennie Garth w mediach społecznościowych na bieżąco relacjonuje postępy w treningach i zaskakuje obserwujących swoją determinacją w utrzymaniu zdrowia i świetnej kondycji. Aby zdążyć na trening i wykonać go tuż przed rozpoczęciem pracy, aktorka wstaje o 6 rano i przez poł godziny jedzie samochodem do pobliskiej siłowni, by tam podnosić ciężary i wytrwale przemierzać kilometry na stacjonarnej bieżni. Jej rówieśniczka i koleżanka po fachu, 52-letnia Jennifer Garner również motywuje swoich obserwatorów do wytężonego wysiłku na sali treningowej i w terenie. Prywatna siłownia w jej domu w niczym nie ustępuje nowoczesnym, w pełni wyposażonym studiom fitness. Aktorka niestrudzenie wykonuje intensywne treningi, przeskakując z jednej trampoliny na drugą czy kopiąc dynamicznie podwieszony pod sufitem worek bokserski. Demi Moore, która w horrorze „Substancja” w przekonujący sposób zagrała osobę o ponad dekadę młodszą niż ona sama, również chętnie zamieszcza w mediach społecznościowych zdjęcia dokumentujące intensywne treningi ze sztangami czy ze specjalistycznym sprzętem do pilatesu.

Choć we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach efekty ćwiczeń są godne pozazdroszczenia, to jednak tak skomponowane programy treningowe pochłaniają sporo czasu, wymagają specjalistycznego sprzętu i wiążą się z poważnym ryzykiem kontuzji. Może zatem dla osób, których takie czynniki nie zachęcają do podjęcia aktywności fizycznej, zestaw opracowany przed kilkoma dekadami wyda się znacznie bardziej atrakcyjny? Jak zaznaczono w opisie, jest on przeznaczony nawet dla pań, które ukończyły 30. rok życia.