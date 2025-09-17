Reklama

Jennifer Aniston konsekwentnie unika obecności na Met Gali. Powiedziała, co za tym stoi

Jennifer Aniston podała zaskakujące powody, dla których odmawia udziału w odbywającej się w pierwszy poniedziałek maja, najważniejszej uroczystości w świecie mody, Met Gala. Zaproszenia otrzymuje regularnie, a innych branżowych imprez nie omija.

Publikacja: 17.09.2025 11:00

Jennifer Aniston: Jestem dziewczyną, która kocha jeansy, klapki i podkoszulki.

Foto: PAP/Newscom

Dominika Drygas

Charlize Theron i Cameron Diaz w spektakularnych, eksponujących ramiona i talię sukniach Christiana Diora, Cate Blanchett w złotej, ozdobionej niezliczonymi falbanami kreacji Balenciaga, Victoria Beckham w śnieżnobiałym, minimalistycznym komplecie własnego projektu, Erykah Badu w spektakularnym błyszczącym płaszczu od Givenchy, Lady Gaga w gigantycznym kimono z atelier Alexandra Wanga czy Zendaya w perfekcyjnie dopasowanym do jej zgrabnej sylwetki garniturze Louis Vuitton – to tylko wybrane gwiazdy, których dopracowane do ostatniego szczegółu stylizacje przykuwały uwagę wielbicieli mody z niecierpliwością wyczekujących pierwszego poniedziałku maja. Wtedy też, wedle wprowadzonej przez Annę Wintour w połowie lat 90. tradycji, odbywa się Met Gala, w trakcie której oprócz uczestnictwa w zbiórce pieniędzy na rzecz Instytutu Kostiumów należącego do Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, gwiazdy prezentują najbardziej wyszukane kreacje dostosowane do motywu przewodniego imprezy.

Choć obecność na tak prestiżowej gali stanowi potwierdzenie statusu danej gwiazdy oraz uhonorowanie jej osiągnięć artystycznych, nie każdy decyduje się na udział w uroczystości. Ściśle wyselekcjonowane grono uczestników wydarzenia, zaakceptowane przez jego wieloletnią organizatorkę, nie stanowi przy tym okoliczności sprzyjającej zmianie nastawienia. Wśród gwiazd konsekwentnie odmawiających przybycia na uroczystość znajduje się między innymi Jennifer Aniston, która nie stroni jednak od udziału w innych wydarzeniach o podobnej randze, jak choćby gali rozdania Oscarów, nagród Emmy czy Złotych Globów. Dlaczego zatem Met Gala stanowi w jej przypadku wyjątek?

Jennifer Aniston o rezygnacji z udziału w Met Gali: Kocham jeansy, klapki i podkoszulki

– Tak, wielokrotnie byłam zapraszana na galę – potwierdza serialowa Rachel Green w najnowszym wywiadzie dla magazynu „Glamour”. Zapytana o powód odmowy udziału w wydarzeniu, otwarcie wyznaje, że wizja pozowania do zdjęć na słynnych schodach prowadzących do Metropolitan Museum of Art jest dla niej, jak to ujęła, „przytłaczająca”. – Nawet wystąpienia publiczne trochę mnie niepokoją, zwłaszcza gdy moje słowa bywają przekręcane i wyrywane z kontekstu. Zaczynam bardzo dokładnie analizować każdy mój ruch – dodaje.

56-letnia gwiazda serialu „The Morning Show” wyznaje też, że oprócz tremy związanej z pojawieniem się na Met Gali, perspektywa skompletowania wyrafinowanej stylizacji na to wydarzenie również nie napawa jej optymizmem. – Jestem dziewczyną, która kocha jeansy, klapki i podkoszulki – wyznaje z rozbrajającą szczerością. – Oczywiście uwielbiam się wystroić, nałożyć wieczorowy makijaż, zrobić sobie piękną fryzurę i wybrać się na imprezę, w trakcie której zasiądę w jednym pomieszczeniu z innymi, równie eleganckimi osobami. Wtedy wszyscy razem świętujemy i miło spędzamy czas, jednak ja i tak bardzo się denerwuję – dodaje.

Czytaj więcej

Kąśliwe artykuły na jej temat, sensacyjne nagłówki, a także kolaże zdjęć zamieszczane tuż obok fotog
Ludzie
Jennifer Aniston wspomina rozwód z Bradem Pittem: Nie pisałam się na to

Jennifer Aniston i inne gwiazdy, które rezygnują z udziału w Met Gali

Zdobywczyni Złotego Globu i nagrody Emmy za niezapomnianą rolę dowcipnej i nieco wyniosłej Rachel Green w serialu „Przyjaciele”, a także laureatka pięciu nagród People's Choice dla ulubionej aktorki telewizyjnej, nie jest jedyną pierwszoligową gwiazdą, która konsekwentnie odmawia udziału w prestiżowej gali. Emma Thompson, Angelina Jolie, Annette Bening, Mariah Carey, Jane Fonda, Adele czy Meryl Streep dotychczas nie zdecydowały się na uczestnictwo w ceremonii, mimo obecności na wielu innych uroczystościach, które wymagają równie wyrafinowanych i dopracowanych stylizacji. Jak podaje magazyn „Harper's Bazaar”, odtwórczyni roli Mirandy Priestly w obu częściach filmu „Diabeł ubiera się u Prady”, preferuje te wyjścia na czerwony dywan, które są związane z promowaniem produkcji z jej udziałem.

Tymczasem Jennifer Aniston, która w serialu „The Morning Show” wciela się w rolę stroniącej od intensywnego życia towarzyskiego Alex Levy, zastrzega, że nie podziela odczuć odgrywanej przez siebie postaci. – Nie mam takiego samego podejścia do życia jak moja bohaterka. Jednak wiem, że jest wielu ludzi, którzy ze sportowym zacięciem próbują najpierw ciebie motywować do działania, a potem niszczyć. Dlaczego tak robią? Kto to wie? Ja po prostu staram się jak mogę to ignorować, bo to nie przynosi mi żadnych korzyści – podkreśla.

Niezależnie od czynników, które decydują o obecności lub rezygnacji z danego wydarzenia, stylizacje Jennifer Aniston zwykle budzą ogromne zainteresowanie ze strony fanów na całym świecie. Idealnie dostosowane do okazji suknie od najlepszych projektantów mody są komentowane równie gorliwie co mniej zobowiązujące zestawy na co dzień prezentowane przez filmową Brooke Meyers z komedii obyczajowej „Sztuka zrywania”. – Dziękuję lato! – podpisała serię kilkunastu zdjęć zamieszczonych na Instagramie na początku września bieżącego roku. Pierwsze z nich przedstawia uśmiechniętą aktorkę spacerującą po parku w białej koszulce, ciemnych spodniach i czarnych japonkach. Na kolejnych widać ją w otoczeniu przyjaciół, czworonogów, w trakcie treningów na siłowni, a także na fotelu fryzjerskim, gdzie z wałkami na głowie poddaje się zabiegom upiększającym. Bez blichtru, spektakularnych strojów wartych miliony dolarów i wystudiowanych pozycji na czerwonym dywanie, post zyskał 1,7 mln polubień. Może zatem obecność na Met Gali w przypadku Jennifer Aniston rzeczywiście nie jest obowiązkowa?

Styl Życia

Dominika Drygas

