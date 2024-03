Diane Keaton - aktorka, która działa w branży nieruchomości

Diane Keaton to jedna z tych aktorek, które od wielu dekad nie przestają występować w filmach. W wieku 78 lat niemal rok po roku pojawia się na wielkim ekranie, tworząc kreacje świadomych, pełnych uroku, obdarzonych poczuciem humoru i zdrowym dystansem do rzeczywistości bohaterek. W życiu prywatnym nie zwalnia tempa, mimo że przez lata kariery słyszała nieprzyjemne komentarze, zarówno na temat swojej gry aktorskiej, jak i urody. Urody, w którą świadomie nie ingeruje, pozostawiając naturalnie siwe włosy i nie maskując na siłę efektów upływu czasu. Co wyróżnia ją na tle innych aktorek w Hollywood i jakie inne pasje poza aktorstwem pozwalają jej realizować się artystycznie?

Miley, próbowałam.

Jeden z licznych filmików opublikowany na profilu instagramowym Diane Keaton przedstawia aktorkę usiłującą wykonać piosenkę Miley Cyrus pt. „I used to be young”. Siedząc na schodach, w otoczeniu licznych płyt i książek, odczytuje słowa utworu z kartki, podejmując kilka prób do zmierzenia się z tym wokalnym wyzwaniem. Filmik podpisała słowami: „Dla mojej ulubionej artystki. Miley, próbowałam”.

Próby wokalne są wbrew tym autoironicznym uwagom całkiem udane, podobnie jak inne artystyczne przedsięwzięcia, z których amerykańska aktorka, reżyserka i producentka filmowa zasłynęła w ciągu kilku ostatnich dekad. W pierwszym filmie wystąpiła, mając zaledwie dziesięć lat. Kolejne role, od początku lat 70., następowały regularnie rok po roku, a w 1978 roku została doceniona przez członków Akademii Filmowej, otrzymując – dotychczas jedynego w karierze – Oskara za kreację Annie Hall w filmie Woody’ego Allena pod tym tytułem. Wystąpienia w takich produkcjach jak „Czerwoni”, „Pokój Marvina” oraz „Lepiej późno niż później” przyniosły kolejne nominacje do tej nagrody, natomiast statuetki trafiły wówczas odpowiednio do Katharine Hepburn, Frances McDormand oraz Charlize Theron.

Artystka wielu talentów

Utalentowana i słynąca z nietuzinkowego stylu aktorka ma natomiast na swoim koncie szereg innych wyróżnień filmowych, takich jak chociażby dwa Złote Globy czy nagrodę BAFTA. W latach 80. Keaton zadebiutowała też w charakterze reżyserki, kręcąc film dokumentalny „Heaven”, a następnie współreżyserując między innymi jeden z odcinków serialu „Twin Peaks” czy film „Unstrung heroes”. W wywiadach wielokrotnie przyznawała, że jej ambicją jest kariera wokalna.