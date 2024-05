Księżna Charlene z Monako po długiej nieobecności wraca do życia publicznego

Dopasowana czarna kurtka, spodnie cargo w kolorze złamanej bieli, czółenka typu heartbreaker – to zestaw projektu Louis Vuitton, w którym księżna Charlene z Monako pojawiła się w ubiegły weekend na wyścigach samochodowych E-Prix de Monaco. Do tej stylizacji, którą dziennikarze podliczyli na 5 tys. euro, dobrała biały ceramiczny zegarek Richard Mille za 100 tysięcy euro. Uplasowała się tym samym w czołówce koronowanych głów Europy wydających najwięcej na modę, ale też swoją obecnością przekazała obywatelom księstwa dobre wieści.

Reklama

Żona księcia Alberta II kibicowała kierowcom formuły E wraz z mężem i dziećmi, bliźniętami Jacquesem i Gabriellą. Był to jej wielki powrót do życia publicznego, z którego wycofała się w 2021 roku. Jako powód podano wtedy ostrą infekcję laryngologiczną i konieczność przeprowadzenia kilku operacji chirurgicznych. Księżna Charlene wyjechała na dziewięć miesięcy rekonwalescencji do Republiki Południowej Afryki, gdzie mieszka jej rodzina. Po raz pierwszy po przerwie ukazała się poddanym w grudniu 2023 r. na ceremonii wręczenia nagród fundacji jej imienia. „Mam nadzieję, że wkrótce będę mogła wrócić do sportu. Regularnie maszeruję, ale chciałabym wrócić do treningów pływania, odzyskać trochę energii i poczuć się silniejsza” – mówiła we wrześniu 2023 roku.

Pływaczka z RPA

Urodzona 25 stycznia 1978 roku w Zimbabwe Charlene, z domu Wittstock, pochodzi ze sportowej rodziny. Jej ojciec w młodości grał w rugby, matka zajmowała się wyczynowym nurkowaniem, a następnie została trenerką pływania, co miało znaczenie dla ich najstarszej córki. Księżniczka ma dwóch braci, Garetha i Seana. W 1990 roku przenieśli się do RPA, gdzie rozpoczęła karierę jako zawodowa pływaczka, rzucając szkołę dla kariery. Dekadę później wystąpiła na igrzyskach olimpijskich w Sydney reprezentując swój kraj w drużynie kobiecej 4 × 100 m stylem zmiennym (5. miejsce), indywidualnie na 100 m stylem grzbietowym (17. miejsce) i na 200 m stylem grzbietowym (14. miejsce). W tym samym roku zdobyła złoty medal na 200 m stylem grzbietowym na Międzynarodowych Zawodach Pływackich „Marenostrum” w Monako, gdzie poznała swojego przyszłego małżonka, syna słynnej księżnej Grace, Alberta z rodu Grimaldich. Nie był to jeszcze początek ich miłości. W 2002 roku zdobyła srebrny medal podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów w Manchesterze, ale kontuzja barku skróciła jej karierę i choć próbowała wrócić na olimpiadę w Pekinie, nie zakwalifikowała się na nią.

Czytaj więcej Ludzie Marzyła o jednym księciu, ma czterech. Księżna Sofia ze Szwecji niczego nie żałuje Zanim została księżną, Sofia była modelką bielizny, dostała się do finału telewizyjnego programu „Paradise Hotel”. Szwedzi nie pochwalali jej związku z księciem Carlem Philipem. Przekonała ich jednak do siebie. Najmłodszy syn pary właśnie obchodził 3 urodziny.

Zmiana wyznania

Po raz kolejny skontaktowała się z księciem Albertem składając mu kondolencje po śmierci ojca, księcia Rainiera III w 2005 roku. Rok później zaczęli się pojawiać publicznie, podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006 w Turynie czy meczów Pucharu Świata w Rugby we Francji. Od tamtej pory stara się pojawiać na wszystkich ważnych wydarzeniach w księstwie – od balu Czerwonego Krzyża po Grand Prix Motoryzacyjne Monako.