Norweska księżniczka zakochana w szamanie. Marta Ludwika konsekwentnie łamie konwenanse

Od chwili, gdy książę Harry i Meghan Markle ogłosili rezygnację z tytułów królewskich i chęć przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych, minęły już cztery lata, a o konsekwencjach tej decyzji mówi się do dziś. Gdy podobne kroki podjęła księżniczka Norwegii Marta Ludwika Glücksburg, działania te przeszły niemal bez echa, mimo że w wygłaszaniu oświadczenia towarzyszył jej kontrowersyjny narzeczony, a ona sama ma wiele niekonwencjonalnych zainteresowań. Jak potoczyły się losy jej pierwszego małżeństwa, czym zajmuje się najstarsza córka króla Haralda V i królowej Sonji i które miejsce w sukcesji do norweskiego tronu obecnie zajmuje?

Księżniczka w świecie biznesu

Promienny uśmiech, spokojny ton głosu, wyważone, powoli wypowiadane słowa: gdy w listopadzie 2022 roku księżniczka Marta Ludwika za pośrednictwem profilu instagramowego ogłaszała oficjalną rezygnację z tytułu książęcego na rzecz prowadzonej przez siebie działalności biznesowej, nie pozostawiała wątpliwości co do tego, że jest to decyzja przemyślana i podyktowana chęcią własnego rozwoju. Podzielone na siedem konkretnych punktów podsumowanie zamieszczone w towarzyszącym nagraniu poście potwierdza, jak ambitna przedsiębiorczyni przygotowała się do tego momentu.

– Ustępuję z moich oficjalnych zobowiązań wobec organizacji, którym dotychczas dowodziłam w charakterze członkini rodziny królewskiej – mówiła w oświadczeniu. – Rola księżniczki pozostanie wyraźnie oddzielona od mojej działalności biznesowej, w której nie będę już posługiwać się tytułem książęcym, a jedynie własnym nazwiskiem – podkreśliła. Zapewniła też, że podjęte działania były poprzedzone rozmowami z innymi przedstawicielami rodziny królewskiej, a ogłoszona decyzja spotkała się z pełnym wsparciem i zgodą z ich strony.

Szaman szóstej generacji

Towarzyszący jej podczas nagrania narzeczony, Durek Verrett, również zabrał głos, zapewniając o swoim nieustannym wsparciu zarówno dla narzeczonej, jak i dla całej rodziny królewskiej. Podczas oświadczenia przyszli małżonkowie podkreślili, że w chwili zalegalizowania ich związku, Durek Verrett, zgodnie z norweską tradycją, nie otrzyma tytułu królewskiego, natomiast jego rola pozostanie reprezentacyjna.