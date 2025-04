Patricia Vargas Llosa. Trwała przy mężu nobliście pół wieku, wybaczyła mu zdradę

Patricia Vargas Llosa porzucona dla osobowości telewizyjnej

Pięćdziesiątą rocznicę ślubu Patricia i Mario świętowali w nowojorskiej restauracji, a kilka dni później świat obiegły zdjęcia paparazzich, którzy nakryli noblistę na randce z Isabel Preysler, hiszpańską osobowością telewizyjną i byłą modelką o filipińskich korzeniach. Kobieta była wtedy po trzech rozwodach, między innymi z pierwszym mężem, słynnym piosenkarzem Julio Iglesiasem, z którym ma trójkę dzieci. Jest matką gwiazd muzyki - Enrique i Julio Juniora Iglesiasów, dziennikarek: Chábeli Iglesias i Tamary Falcó (z małżeństwa z hiszpańskim arystokratą i biznesmenem Carlosem Falcó), a także Any Boyer Preysler, córki byłego ministra finansów Hiszpanii, Miguela Boyera. W 2015 roku Vargas Llosa przeniósł się do Madrytu, gdzie zamieszkał ze swoją nową miłością. Według gazety ABC, wkrótce potem Patricia wysłała list do Isabel ostrzegając, że jej mąż w końcu wróci do domu. Czekała cierpliwie siedem lat.

„Obawiałem się katastrofalnych konsekwencji, jakie mogłoby to mieć dla mojej matki. Zwłaszcza, że poświęciła całe swoje życie mojemu ojcu, od 18. roku życia. Na początku utrata bardzo ją dotknęła, ale byłem zaskoczony jej niezwykłą zdolnością do przezwyciężenia tragedii. Nie zniechęcała się i szła naprzód” - powiedział wówczas Gonzalo Vargas Llosa, cytowany przez El Pais. Jego matka poświęciła ten czas na czytanie i podróżowanie z rodziną, a także zaangażowała się w organizację Hay Festival, wydarzenia literackiego odbywającego się co roku w peruwiańskiej Arequipie. Mogła liczyć na wsparcie bliskich koleżanek, jak Teresa Pinilla, była doradczyni Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy Rosario Chocano, przyjaciółka od czasów dzieciństwa w szkole w Limie.

Pojednanie na ostatnie trzy lata życia

Pod koniec 2022 roku Mario Vargas Llosa i Isabel Preysler rozstali się. Pisarz został zaproszony do Paryża na uroczystość przyjęcia go do Akademii Francuskiej. Towarzyszyły mu w tej podróży dzieci i… była żona. Prasa określa ten czas jako początek pojednania. Od marca kolejnego roku pojawiały się w mediach społecznościowych ich syna Álvaro kolejne zdjęcia z willi w Limie, gdzie noblista pracował nad ukończeniem swojej powieści przy biurku z widokiem na ocean, ze ślubu wnuczki czy wspólnego sylwestra. Mario i Patricia wskrzesili niektóre ze swoich dawnych zwyczajów, w tym pobyty w apartamencie w Madrycie, mieszkaniu w Paryżu, czy udział w festiwalu muzycznym w Salzburgu. Jego, jak się okazało, ostatnia powieść opatrzona jest krótką dedykacją: „Dla Patricii”.

