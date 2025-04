Była wokalistka En Vogue przedstawiła kulisy decyzji o zamieszkaniu w samochodzie

Dawn Robinson: ani przez moment nie żałowałam mojej decyzji

Gdy jednak wiadomość o braku dachu nad głową dotarła do managera gwiazdy, ten bezzwłocznie zaproponował jej przeprowadzkę do Los Angeles, gdzie miała zamieszkać w jego domu. Jako że nie miała do dyspozycji osobnego pokoju, wyprowadziła się do hotelu. Jednak w obawie, że manager przestanie finansować jej pobyt w placówce, postanowiła powrócić do lokum, które w jej odczuciu stanowiło dla niej synonim komfortu i wolności. – Życie w samochodzie tylko z pozoru może wydawać się przygnębiające. Ja postrzegam je zupełnie inaczej: obserwowanie wschodu słońca z tej perspektywy jest niezapomnianym przeżyciem. Dzięki temu czuję się wolna i mam wrażenie, jakbym cały czas przebywała na campingu. Uważam, że zamieszkanie w samochodzie jest słuszną decyzją i ani przez moment nie żałowałam podjęcia tego kroku – zapewnia.

Zanim jednak była wokalistka grupy En Vogue opuściła hotel, w którym przez osiem miesięcy mieszkała po wyprowadzce od rodziców, prowadziła szczegółową analizę zjawiska, jakie określa mianem „car life”. – Istnieje cała społeczność osób, które świadomie decydują się na taki tryb życia, przenosząc się do swoich samochodów czy camperów. Bardzo spodobało mi się to, co zobaczyłam i nabrałam przekonania, że również chciałabym doświadczyć takiego życia – wyjaśnia.



Dawn Robinson o negatywnych ocenach ze strony innych osób

Wokalistka, która po opuszczeniu En Vogue, w 2012 roku na kilka miesięcy założyła formację Heirs to the Throne z dawną koleżanką z grupy, Maxine Jones, w zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu tłumaczy też, że nie obawia się negatywnych ocen ze strony innych osób. – Często słyszałam pytanie, czy nie obawiam się, że ujawnienie prawdy na temat mojego obecnego trybu życia będzie negatywnie oceniane przez innych. Zawsze odpowiadałam: „I co z tego? Niech mnie oceniają”. Wszyscy podlegamy ocenie innych i na tym polega życie – deklaruje.

Obdarzona 2,5-oktawową skalą głosu piosenkarka, w swojej ponad 30-letniej karierze zawodowej wystąpiła też w kilku filmach i programach telewizyjnych. W 2013 roku zaproszono ją do udziału w show „R&B Divas: Los Angeles”, dokumentującym luksusowe życie kilku popularnych wokalistek R&B: Robinson, Lil Mo, Chanté Moore, Kelly Price, Claudette Ortiz, oraz Michel'le. Kamera towarzyszy uczestniczkom podczas prób do spektakli, spotkań z przyjaciółmi, rozmów z producentami, a także występów na żywo w ramach konkurencji „Open Mic”. Dawn Robinson jako jedna z uczestniczek show nieustannie wspiera mniej doświadczone koleżanki, namawiając je do przełamywania oporów przed występami scenicznymi. Dokonania zawodowe utalentowanej wykonawczyni niezapomnianych hitów, a także chęć partnerskiej współpracy z innymi gwiazdami na scenie pozwalają wierzyć, że kontrowersyjna decyzja o wyprowadzce z domu rzeczywiście została poprzedzona starannymi przemyśleniami i stanowi realizację świadomie zaplanowanej strategii.