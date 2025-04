Zbuntowana księżniczka Amira al-Tawil. Wykorzystała pieniądze męża na pomoc kobietom

„Naszą misją jest wspieranie, niezależnie od religii, narodowości czy pochodzenia etnicznego, ponieważ naprawdę wierzymy w zaangażowanie bez granic. Nasza praca koncentruje się na udzielaniu pomocy w sytuacjach kryzysowych, poprawie możliwości kobiet, zachęcaniu do dialogu międzywyznaniowego i promowaniu dobrobytu społecznego na świecie” – mówiła podczas ceremonii. W 2012 zajęła czwarte miejsce na liście 100 najbardziej wpływowych arabskich kobiet magazynu „CEO Middle East”. W 2013 roku otrzymała nagrodę Crystal Award Światowego Forum Ekonomicznego za swoją pracę na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet w świecie, została honorowym gościem V Kongresu Kobiet w Warszawie i została przyjęta w pałacu prezydenckim przez ówczesną pierwszą damę Annę Komorowską. W tym samym roku wzięła rozwód.

Amira al-Tawil – rozwód z miliarderem, ślub z miliarderem

Kiedy ogłosili separację, wielu Saudyjczyków nie kryło zdziwienia, nic nie wskazywało na kryzys w ich związku. Powody ich rozstania nigdy nie zostały ujawnione. Deklarują, że rozstali się w przyjaznej atmosferze, a eksmąż nadal wspiera Amirę w jej działalności charytatywnej. Rozwód wcale nie zmniejszył jej zaangażowania w filantropię i prawa kobiet, ocenia się, że nawet zwiększył jej determinację we wprowadzaniu zmian społecznych, nie tylko w swojej ojczyźnie. Wciąż opowiada się za sprawami bliskimi jej sercu, w tym za łagodzenie skutków ubóstwa, pomocą osobom poszkodowanym w katastrofach i inicjatywami edukacyjnymi. Jej wysiłki doprowadziły między innymi do założenia Centrum Studiów Islamskich na Uniwersytecie Cambridge, utworzenia domu dziecka w Afryce Zachodniej i utworzenia funduszu na rzecz pomocy ubogim w Somalii.

W 2018 roku odbył się jej drugi ślub. Przyjęcie weselne odbyło się w XVII-wiecznym zamku Vaux-Le-Vicomte oddalonym o 60 km od stolicy Francji. Jej wybrankiem został pochodzący ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Khalifa bin Butti Al Muhairi, starszy od niej o pięć lat biznesmen działający w sektorach inwestycji w opiekę zdrowotną, wymiany pieniędzy i handlu detalicznego. Chętnie też angażuje się w działania dobroczynne wspierając między innymi organizację World Cancer Fund oraz Abu Dhabi Music & Arts Foundation. Jego majątek ocenia się na blisko dwa miliardy dolarów. Na ten ślub również przybyła Oprah Winfrey. Kilka dni po ceremonii Paryż obiegła plotka, że z jednego z apartamentów luksusowego hotelu Ritz, w którym zatrzymali się nowożeńcy, zniknęła biżuteria warta około miliona dolarów. Nigdy nie potwierdzono jednak, że należała ona do księżniczki, ani nie skomentowano oficjalnie tej sprawy. Rok później na świecie pojawił się syn pary, Zayed.

Jej historia, często porównywana do historii księżnej Diany, przypomina, że nawet w ramach tradycji można utorować drogę postępowi. Ona sama podkreśla, że postać księżnej jest jedną z jej inspiracji. „Stała się pierwszą koronowaną osobą, która pokazała światu cudzy ból. Potężni, publiczni ludzie są do tego zobowiązani, bez względu na to, jak trudne jest to, ponieważ są ambasadorami światowej społeczności... Naprawdę doceniam ludzi takich jak księżna Diana, Angelina Jolie, setki takich kobiet i mężczyzn. Oni właściwie wykorzystują swoją sławę i wpływy” – powiedziała Amira al-Tawil w „Nargis Magazine” w 2021 roku.

Źródła:

