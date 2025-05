Asertywność – cecha bardzo (nie)kobieca? Oto, jak może wpływać na życie zawodowe

Czy asertywność w życiu prywatnym i zawodowym to to samo i zawsze lub zwykle idzie w parze?

Magda Pietkiewicz: Asertywność często bywa błędnie postrzegana jako coś negatywnego, choć w rzeczywistości jest to postawa oparta na szacunku – zarówno do siebie, jak i do innych. Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym polega na umiejętności wyrażania własnych potrzeb, opinii i granic w sposób klarowny, ale z poszanowaniem potrzeb i poglądów innych osób. Choć fundamenty asertywności są wspólne w obu tych obszarach, to sposób jej wyrażania może się różnić. W pracy asertywność często przybiera bardziej formalny charakter i bywa ograniczana przez strukturę organizacyjną czy relacje hierarchiczne. W życiu prywatnym natomiast może być bardziej naturalna, oparta na emocjach i osobistych relacjach. Warto też pamiętać, że osoby asertywne w jednym obszarze życia – np. zawodowym – często potrafią przenosić te umiejętności do życia prywatnego, choć nie zawsze w takim samym stopniu. Wpływają na to zarówno indywidualne doświadczenia, jak i konkretne sytuacje, w jakich się znajdują.

Reklama

Dlaczego ludzie są bardziej lub mniej asertywni?

Ludzie różnią się poziomem asertywności z wielu powodów. Kluczową rolę odgrywają wychowanie, doświadczenia z dzieciństwa oraz wzorce komunikacji wyniesione z domu. Osoby, które były zachęcane do wyrażania własnego zdania, łatwiej rozwijają postawę asertywną. Z kolei ci, którzy doświadczali głównie krytyki lub byli ignorowani, mogą mieć trudność z wyrażaniem siebie. Nie bez znaczenia są także cechy osobowości, poczucie własnej wartości i lęk przed oceną. Wpływ na poziom asertywności ma też kultura organizacyjna lub społeczna, która może sprzyjać lub tłumić asertywność.

Czy w życiu zawodowym bycie asertywnym zawsze się opłaca, czy są takie sytuacje, w których lepiej się przed tym powstrzymać?

Asertywność w życiu zawodowym zazwyczaj przynosi korzyści – pomaga jasno komunikować potrzeby, stawiać granice i budować zdrowe relacje. Jednak nie w każdej sytuacji opłaca się ją stosować w pełnym zakresie. W silnie hierarchicznych organizacjach lub wobec autorytarnych przełożonych, otwarte wyrażanie swojej opinii, bycie zbyt bezpośrednim może zostać źle odebrane. Czasem lepiej wybrać drogę dyplomatyczną i stopniowo budować przestrzeń do wyrażania swoich opinii. Kluczowa jest umiejętność dostosowania tonu i formy do kontekstu oraz odbiorcy. Asertywność nie wyklucza elastyczności – wręcz przeciwnie, pozwala świadomie wybierać sposób komunikacji.

Czy płeć predysponuje do bycia asertywnym lub utrudnia to?

Płeć sama w sobie nie predysponuje do bycia asertywnym, ale normy społeczne mogą wpływać na to, jak asertywność jest postrzegana u kobiet i mężczyzn. Kobiety często są wychowywane do bycia uprzejmymi i ugodowymi, dlatego ich asertywność bywa błędnie odbierana jako agresja. Mężczyznom natomiast częściej przypisuje się pewność siebie jako cechę pożądaną. To sprawia, że kobiety mogą spotykać się z większym oporem, gdy stanowczo wyrażają swoje zdanie. Mimo to każdy – niezależnie od płci – może rozwijać asertywność jako umiejętność komunikacyjną. Ważne jest, by przełamywać stereotypy i budować równoprawny dialog.