Po kim dziedziczymy urodę? Genetyczka wyjaśnia skomplikowany mechanizm

Po kim dziedziczą córki, a po kim synowie?

Powszechnie panujące przeświadczenie, jakoby przystojni mężczyźni przekazywali urodę swoim córkom, natomiast synowie dziedziczyli cechy zewnętrzne zarówno po matce, jak i ojcu, dr Schlichtinger uważa za uproszczenie. – Takie stwierdzenie nie oddaje pełni mechanizmów dziedziczenia genetycznego – zastrzega ekspertka. – Dzieci, zarówno córki jak i synowie, dziedziczą zestaw genów od obojga rodziców. W kontekście urody, dziedziczenie cech jest złożone i obejmuje wiele genów, które kontrolują różne aspekty wyglądu – dodaje.

Jak podkreśla dr Schlichtinger, stwierdzenie, iż córki dziedziczą urodę po ojcach nie odzwierciedla rzeczywistej złożoności procesu dziedziczenia genetycznego. – Każdy potomek, niezależnie od płci, otrzymuje unikatową kombinację alleli od obojga rodziców – wyjaśnia. – Ta genetyczna mozaika jest rezultatem rekombinacji i niezależnego asortymentu chromosomów podczas mejozy, co prowadzi do formowania gamet zawierających różnorodne informacje genetyczne. W konsekwencji, przekazane cechy, w tym te wpływające na wygląd zewnętrzny, są efektem skomplikowanej interakcji genów dziedziczonych po matce i ojcu, nie zaś prostego przekazania cech przez jednego z rodziców – doprecyzowuje wykładowczyni.

Podobieństwo do dziadków

Obserwując 9-letnią księżniczkę Charlotte, wielu internautów zauważa jej niewątpliwe podobieństwo nie tylko do zjawiskowej matki – księżnej Catherine – ale i do babci – zmarłej we wrześniu 2022 roku królowej Elżbiety II. Rzeczywiście, analizując fotografie z dzieciństwa nieżyjącej już monarchini, można dopatrzyć się pewnych cech wyglądu, które charakteryzują też kilkuletnią księżniczkę, co jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ uroda bywa dziedziczona między pokoleniami. – Dziedziczenie cech przez wiele pokoleń jest możliwe dzięki przekazywaniu genów w linii rodzinnej – potwierdza dr Schlichtinger. – Proces ten obejmuje zarówno dziedziczenie bezpośrednie, jak i zjawisko rekombinacji genetycznej. Geny mogą być przekazywane pomiędzy pokoleniami, wykazując różne stopnie ekspresji. Ponadto, specyficzne allele genów mogą zostać przekazane przez dziadków, nawet jeśli ich występowanie nie było widoczne u rodziców – zaznacza ekspertka.

Przykładem, na który powołuje się wykładowczyni, jest kolor oczu: istnieje możliwość, że dziecko dziedziczy niebieską barwę oczu, podczas gdy rodzice mają oczy brązowe. – Wynika to z faktu, że każdy z rodziców może być heterozygotyczny względem genu określającego kolor oczu, co oznacza posiadanie jednego allelu odpowiadającego za brązową barwę oka (dominującego) i jednego odpowiadającego za niebieską (recesywnego) – doprecyzowuje dr Schlichtinger. – Jeśli zarówno matka, jak i ojciec przekażą dziecku allele recesywne, wówczas wykaże ono fenotyp niebieskich oczu, co ilustruje złożoność dziedziczenia cech genetycznych oraz wpływ specyficznych kombinacji alleli na ich ekspresję w następnych pokoleniach – wyjaśnia ekspertka.

Jak podkreśla dr Schlichtinger, w procesie dziedziczenia cech estetycznych, takich jak struktura i proporcje twarzy, kolor i typ skóry, struktura włosów, kolor oczu czy ogólna budowa ciała, nie zaobserwowano istotnych różnic między płciami, a mechanizmy genetyczne odpowiedzialne za te cechy działają w sposób uniwersalny zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Jednak w oparciu o oczekiwania społeczno-kulturowe pojawia się tendencja do nadmiernego porównywania wyglądu dzieci do ich atrakcyjnych rodziców, co ma miejsce często w przypadku osób popularnych i może prowadzić do pewnego rodzaju rozczarowania, jeśli na przykład córka nie dorównuje urodą atrakcyjnej matce.