Duża liczba rodzeństwa zwiększa ryzyko pewnych problemów u dzieci. O co chodzi?

Badania prowadzone pod nadzorem dr. Douga Downey’a z The Ohio State University, wykazały, że dorastanie wśród kilkorga rodzeństwa może wiązać się z ryzykiem wystąpienia problemów psychicznych u poszczególnych dzieci. Ryzyko uzyskiwania niewystarczającej uwagi ze strony rodziców, konieczność rywalizacji z braćmi i siostrami, nieustanne porównania osiągnięć, wyglądu czy osobowości to tylko niektóre z czynników, które mogą przyczyniać się do wystąpienia tego zjawiska. O komentarz w kwestii wyników badań poprosiliśmy psychoterapeutkę Wiolettę Stępniewską.



Czy można zakładać, że im więcej rodzeństwa, tym bardziej dobrostan psychiczny może być zachwiany? Jeśli tak, dlaczego tak się dzieje?

Nie można kategorycznie zrobić takiego założenia. Istnieją jednak pewne czynniki, które mogą wpływać na relację między liczbą rodzeństwa a dobrostanem psychicznym, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Postawiłabym tezę, że duża liczba dzieci w rodzinie wpływa na dobrostan rodziców i to właśnie stanowi wyznacznik dla potencjalnych problemów zdrowia psychicznego i emocjonalnego całej rodziny. Jeśli w wielodzietnej rodzinie spada dobrostan psychiczny rodziców, istnieje wysokie ryzyko, że odbije się to na psychice dzieci – nie z powodu samej liczby rodzeństwa, ale przez brak odpowiedniego wsparcia emocjonalnego i stabilności. Dobrostan psychiczny rodziców ma ogromny wpływ na dobrostan dzieci, a w rodzinach wielodzietnych może on być szczególnie obciążony.

Dlaczego dobrostan rodziców w rodzinach wielodzietnych może być niższy?

Ma na to wpływ kilka czynników, jak choćby zmęczenie i wypalenie rodzicielskie – opieka nad kilkorgiem dzieci to ogromne obciążenie fizyczne i emocjonalne, co może prowadzić do chronicznego stresu, frustracji, a nawet depresji. Do kolejnych można zaliczyć problemy finansowe: większa liczba dzieci to wyższe koszty życia, co może powodować napięcia finansowe, a te wpływają na samopoczucie. Dalsze to mniej czasu na dbanie o siebie: rodzice wielodzietni często rezygnują z własnych pasji, relacji społecznych czy odpoczynku, co prowadzi do spadku dobrostanu. Wreszcie: większe ryzyko konfliktów małżeńskich: stres i brak czasu mogą osłabiać relację między rodzicami, co z kolei odbija się na atmosferze w domu.