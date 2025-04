Badanie pokazało, że jest coś, co cieszy bardziej niż podwyżka. Zaskoczenie?

Akty dobroczynności stanowią jedno z narzędzi budujących relacje i powiększających sieć społeczną. – Pomaganie innym sprawia że jesteśmy nie tylko lubiani, ale również daje nam poczucie sensu, niezbędny składnik dobrostanu psychicznego i satysfakcji z życia. Akty dobroczynności, czy to w postaci datku na fundację, wolontariatu w lokalnym schronisku, czy zwykłego gestu uprzejmości, mają moc, która wykracza poza samą pomoc potrzebującym. Zadajmy sobie jednak pytanie: czy dzięki temu rzeczywiście czujemy się lepszymi ludźmi? Psychologia nie pozostawia wątpliwości: tak. Działania na rzecz innych uruchamiają w mózgu mechanizmy nagrody. Wydziela się dopamina i oksytocyna, które budują poczucie szczęścia, więzi i satysfakcji. Badania prowadzone przez zespół prof. Jorge Molla (Molle i in., 2006) z National Institutes of Health wykazały, że decyzja o przekazaniu pieniędzy na cele charytatywne aktywuje w mózgu te same obszary, które reagują na przyjemność fizyczną, takie jak prążkowie i kora przedczołowa. Innymi słowy: pomaganie dosłownie daje nam poczucie przyjemności – podkreśla rozmówczyni.



Obserwacje poczynione przez autorów raportu o szczęściu na świecie zostały też potwierdzone przez psychologów, którzy zgodnie twierdzą, że nawet niewielkie akty hojności, a także życzliwość wobec innych korzystnie wpływają na ludzkie samopoczucie. – Eksperymenty prof. Elizabeth Dunn z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej wykazały, że osoby, które przeznaczają pieniądze na innych, deklarują wyższy poziom szczęścia niż te, które wydają je tylko na siebie, i to niezależnie od kultury, sytuacji finansowej czy skali darowizny (Dunn i in., 2008). Jak zauważa badaczka: „Nawet niewielkie akty hojności potrafią poprawić samopoczucie”. Według psychologów Sonji Lyubomirsky i Kennona Sheldona, regularne wykonywanie drobnych aktów życzliwości, choćby pomoc sąsiadowi czy telefon do samotnej osoby, znacząco zwiększa trwałe poczucie szczęścia i własnej wartości (Lyubomirsky i in., 2005). Ich badania potwierdzają, że dobroczynność wpływa również na naszą tożsamość: zaczynamy postrzegać siebie jako ludzi zaangażowanych, troskliwych i „dobrych”. Dzieje się to na podstawie prawa dysonansu poznawczego opisanego przez Leona Festingera – jako ludzie potrzebujemy być spójni w myśleniu i działaniu, więc skoro wykonujemy akty dobroczynności, to widocznie sami jesteśmy „dobrymi ludźmi” – wyjaśnia dr hab. Joanna Różycka-Tran.

Dobroczynność jako samonapędzające się koło

Wyświadczanie przysług innym osobom przynosi korzyść nie tylko obdarowywanym, ale i tym, niosącym pomoc. – Kolejne badanie z 2023 roku, przeprowadzone przez indyjskich badaczy i opublikowane w Industrial Psychiatry Journal, wykazało bezpośredni związek między zachowaniami prospołecznymi a dobrostanem psychicznym oraz pozytywnymi emocjami. Uczestnicy, którzy regularnie pomagali innym, czy to poprzez wolontariat, czy codzienne życzliwe gesty, odczuwali większe zadowolenie z życia i pozytywne emocje, takie jak wdzięczność czy radość (Kumar i in.., 2023). Jak zauważają autorzy, „nawet drobne akty dobroci mogą znacząco poprawić nastrój i zbudować trwałe poczucie sensu istnienia”.

Jak dodaje dr hab. Joanna Różycka-Tran, zachowania dobroczynne nie są zatem jedynie odpowiedzią na zewnętrzne potrzeby. – W wielu przypadkach są one głęboko zakorzenione w tym, jak postrzegamy samych siebie. Moralna tożsamość, czyli wewnętrzne przekonanie, że jesteśmy dobrzy i etyczni, często motywuje nas do działania na rzecz innych. Co ciekawe, im częściej pomagamy, tym silniejsze staje się nasze poczucie bycia „dobrym człowiekiem”. Psychologowie zwracają uwagę na mechanizm sprzężenia zwrotnego: pomagając, umacniamy swoje przekonanie o własnej moralności, a to z kolei skłania nas do dalszego działania (redukcja dysonansu poznawczego). Innymi słowy, dobroczynność staje się samonapędzającym się kołem. Potwierdzają to również polskie badania. Prof. Zofia Ratajczak z Uniwersytetu Śląskiego zauważa, że działania pomocowe pełnią istotną funkcję psychologiczną, wzmacniając tożsamość moralną jednostki, z kolei dr hab. Maria Jarymowicz wykazała, że czynienie dobra wzmacnia refleksyjność i spójność obrazu własnej osoby – wymienia dr hab. Joanna Różycka-Tran.