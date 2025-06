Polacy nie znają zasad zbilansowanej diety. Płeć ma tutaj duże znaczenie. Badanie

Temat zdrowego odżywiania się jest wszechobecny. Ze wszystkich stron docierają do nas nowe (i często sprzeczne) informacje na temat wpływu poszczególnych produktów żywnościowych na nasze zdrowie. Sytuacji nie ułatwia zabiegany tryb życia i notoryczny brak czasu, które często wymuszają na nas dokonywanie wyboru między zdrowiem a wygodą.

Do takich między innymi wniosków doszli autorzy badania, które przeprowadziła firma Maison & Partners na zlecenie firmy cateringów dietetycznych Nice To Fit You. Ekspertów interesowały nawyki żywieniowe Polek i Polaków, a także stan ich wiedzy, motywacje, bariery i deklarowana gotowość do zmiany swojego sposobu odżywiania się na zdrowszy.

Ankiety w gronie 1096 dorosłych Polek i Polaków zrealizowano w maju 2025 roku. Wyniki badania opublikowano w raporcie pod tytułem „Postawy, nawyki i wybory żywieniowe Polaków”.

Klęska informacyjnego urodzaju: jesteśmy przytłoczeni informacjami o zdrowym żywieniu i nie wiemy, co wybrać

Blisko trzy czwarte respondentów (57 proc.) oceniło swoją wiedzę na zdrowego żywienia jako co najwyżej średnią, przy czym wyżej oceniły się osoby lepiej zarabiające. Jednocześnie tylko 42 proc. badanych rzeczywiście wie, z jakich produktów powinien składać się dobrze zbilansowany posiłek, co eksperci z Nice To Fit You zmierzyli przy pomocy testu wiedzy. Okazało się też, że zwłaszcza wśród kobiet subiektywna ocena własnej wiedzy pokrywa się z jej rzeczywistym poziomem.