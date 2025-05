Oto produkty, których jakość wpływa na proces starzenia. Ważna informacja dla kobiet

Naukowcy z Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging (HNRCA) na Tufts University i Harvard T.H. Chan School of Public Health przeanalizowali dane pochodzące od ponad 47 tys. kobiet. Wyniki badania zostały opublikowane w JAMA Network Open.

Co jeść, aby zdrowo się starzeć?

Okazało się, że osoby, które będąc w średnim wieku, spożywały głównie nieprzetworzone węglowodany, takie jak owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe oraz błonnik, miały od 6 do 37 proc. większe prawdopodobieństwem zdrowego starzenia się i zachowania dobrego zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Równocześnie spożywanie rafinowanych węglowodanów (zawierających cukier dodany lub pochodzących z rafinowanych ziaren) oraz ziemniaków i warzyw skrobiowych, obniżało szanse na zdrowe starzenie o 13 proc.

„Wszyscy słyszeliśmy, że różne węglowodany mogą wpływać na zdrowie w różny sposób, czy to na wagę, energię, czy poziom cukru we krwi. Ale zamiast patrzeć tylko na bezpośrednie skutki tych makroskładników, chcieliśmy zrozumieć, co mogą one oznaczać dla dobrego zdrowia 30 lat później” – powiedział Andres Ardisson Korat, główny autor badania. „Nasze odkrycia sugerują, że jakość węglowodanów może być ważnym czynnikiem w zdrowym starzeniu się” – dodał.

Na czym polega zdrowe starzenie?

Naukowcy wykorzystali dane pochodzące z badania kohortowego Nurses’ Health Study, które trwało od 1984 do 2016 r. i obejmowało 47 513 kobiet. Uczestniczki co 2 lata wypełniały szczegółowe kwestionariusze dotyczące żywności i zdrowia. Badacze opierali się głównie na kwestionariuszach z 1984 i 1986 r., ponieważ kobiety były wtedy w średnim wieku. Na koniec badania w 2016 r. uczestniczki miały od 70 do 93 lat. Celem badaczy było dokonanie oceny długoterminowej roli spożycia węglowodanów w diecie i jakości węglowodanów w zdrowym starzeniu się. Naukowcy sprawdzili całkowite spożycie węglowodanów, spożycie rafinowanych oraz wysokiej jakości węglowodanów pochodzących z pełnych ziaren, owoców, warzyw i roślin strączkowych, spożycie błonnika pokarmowego, a także indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny produktów, na których opierała się dieta.