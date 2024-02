Przyjmowanie multiwitamin może wspomagać pamięć i zdolności poznawcze? Wyniki badania

Projekt spotkał się jednak z krytyką niektórych środowisk naukowych, które wskazują na to, iż większość badanych stanowią dobrze wykształcone osoby, co może prowadzić do błędnych wniosków. Zwracano również również, że grupa powinna być bardziej zróżnicowana pod względem rasowym i etnicznym, gdyż większość badanych stanowiły osoby białe. Doktor Peter Cohen z Instytutu Zdrowia Cambridge w Bostonie zauważył też, iż bardziej przydatne byłoby przeprowadzenie badań pod kątem odporności na chorobę Alzheimera.

- Rezultaty badań byłyby bardziej znaczące, gdyby wykazały, że przyjmowanie multiwitamin może opóźnić pojawienie się choroby Alzheimera lub umożliwić seniorom dłuższe samodzielne funkcjonowanie – dodaje naukowiec.

Jakie opinie w sprawie mają polscy specjaliści?

- Od wielu lat prowadzone są liczne badania naukowe, które pozwoliłyby ludziom znaleźć sposoby zapobiegania skutkom starzenia, tudzież zachowania sprawności intelektualnej i fizycznej na dłużej — mówi lek. psychiatra Leszek Laskowski, Kierownik Poradni Choroby Afektywnej Dwubiegunowej (ChAD) w Centrum Terapii Dialog. - Niestety, jak dotąd ich wyniki nie były przełomowe. Badanie, o którym tu mowa, jest jednym z nich. Co prawda wyniki osiągnęły dużą statystyczną siłę, ale niestety wielkość tych efektów nie była zadowalająca. Tak więc może i wnioski są prawdziwe, a suplementy mogą pomagać utrzymać zdrowie, ale robią to tylko w niewielkim stopniu. Myślę, że nadal więcej korzyści uzyskamy np. z regularnej aktywności fizycznej i zdrowej diety niż z samego stosowania takich preparatów – podkreśla specjalista.

Należy zatem zachować ostrożność. Suplementy nigdy nie powinny zastępować pełnowartościowego pożywienia, gdyż stanowią one jedynie uzupełnienie diety. Przyjmowanie wszelkich dodatkowych substancji wspomagających powinno być też zawsze konsultowane ze specjalistą.