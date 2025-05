Popularny suplement może spowolnić proces starzenia. Jak działa?

Witamina D3 jest naturalnie syntetyzowana w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego, dlatego w okresie jesienno-zimowym, kiedy dni są krótkie, wskazana jest jej suplementacja. Niedawno przeprowadzone badanie sugeruje, że codzienne przyjmowanie tego suplementu może opóźnić biologiczne starzenie organizmu. Okazuje się bowiem, że witamina D3 może chronić przed skracaniem się telomerów, a tym samym zmniejszać ryzyko chorób związanych z wiekiem.

Jak wyglądało badanie?

Do tej pory badania poświęcone wpływowi witaminy D lub kwasów tłuszczowych omega-3 na telomery były mocno ograniczone. Brakowało również dowodów pochodzących z dużego, randomizowanego badania klinicznego. W związku z tym zespół naukowców z Mass General Brigham i Medical College of Georgia postawił hipotezę, że suplementacja witaminą D lub kwasami tłuszczowymi omega-3 zmniejsza skracanie się telomerów w leukocytach krwi.

Aby sprawdzić swoją teorię, badacze wykorzystali dane pochodzące z badania VITAL. Jest to duże, randomizowane, podwójnie zaślepione i kontrolowane badanie z wykorzystaniem placebo. Wzięło w nim udział 25 871 uczestników, w tym kobiety w wieku powyżej 55 lat oraz mężczyźni powyżej 50 lat pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Badanie trwało 5 lat. Uczestnicy przyjmowali codziennie witaminę D3 w ilości 2000 IU oraz kwasy tłuszczowe omega-3 w ilości 1 g. Dodatkowo przeprowadzono podbadanie VITAL Telomere, które objęło w sumie 1054 uczestników. Miało ono na celu ocenę długości telomerów w białych krwinkach. Ocena została wykonana na początku badania oraz w 2 i 4 roku trwania badania. Wyniki zostały opublikowane w „American Journal of Clinical Nutrition”.

Czy witamina D3 jest sposobem na długowieczność?

Wyniki badania pokazały, że codzienna suplementacja witaminy D3 pomaga utrzymać długość telomerów. Telomery to „ochronne czapeczki” znajdujące się na końcach chromosomów. Składają się one z powtarzalnej sekwencji kodu DNA, a ich zadaniem jest utrzymanie integralności i stabilności chromosomów oraz ochrona przed uszkodzeniami, do których mogłoby dojść podczas procesu replikacji. Skracanie telomerów jest naturalnym zjawiskiem i skutkiem starzenia się organizmu. Jest jednak również powiązane z rozwojem niektórych chorób.