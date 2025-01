Miejsce zamieszkania ma związek z objawami menopauzy. Zła wiadomość dla mieszkanek wsi

Menopauza to dla wielu kobiet trudny okres, w trakcie którego doświadczają one szeregu dolegliwości. Zdaniem ginekologów i psychiatrów z Uniwersytetu w Waszyngtonie i Uniwersytetu Illinois w Chicago przebieg menopauzy w dużej mierze zależy od tego, czy mieszkają one na prowincji, czy w miastach.

Kobiety mieszkające na terenach wiejskich gorzej przechodzą menopauzę

Wnioski te płyną z jednego z pierwszych tego typu badań. Wyniki analiz pod kierownictwem doktorki ginekologii Susan D. Reed z University of Washington School of Medicine opublikowano w w grudniu na łamach czasopisma medycznego „Menopause, The Journal of The American Menopause Society”.

Internetowe ankiety na reprezentatywnej grupie ponad półtora tysiąca mieszkanek miast, przedmieść i wsi w wieku menopauzalnym i postmenopauzalnym w 50 stanach USA zrealizowano w 2019 roku. Respondentki pytano między innymi o ich sytuację ekonomiczną, a także o to, jakie pojawiają się u nich objawy menopauzy oraz jakie stosują one metody leczenia tych dolegliwości.

Wyniki badania być może nie są zaskakujące, jednak zdaniem autorów obrazują one bardzo poważny problem. Zauważono, że kobiety w wieku menopauzalnym i postmenopauzalnym, które mieszkają na terenach wiejskich, częściej niż mieszkanki miast i przedmieść doznają wahań nastroju, bólów mięśni i stawów, suchości pochwy oraz problemów urologicznych.