Menopauza pojawia się zwykle w okolicach pięćdziesiątki. Wśród takich objawów jak uderzenia gorąca i wahania nastroju mogą pojawić się również problemy z pamięcią, spowolnienie procesów myślowych czy trudności w skupieniu uwagi, które eksperci zbiorczo nazywają mgłą mózgową.

Menopauza może dawać się we znaki, ale nie obniża zdolności intelektualnych kobiety

Te często frustrujące zaburzenia mogą dotyczyć od 40 do nawet 80 proc. kobiet w wieku menopauzalnym. Dotychczasowe badania nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy objawy te mają bezpośredni związek z rzeczywistym i trwałym zaburzeniem funkcji poznawczych kobiety. Eksperci nie mają też pewności, jakie biologiczne procesy stoją za całym zjawiskiem.

Z nowego badania, które pojawiło się na łamach czasopisma naukowego „NPJ Women’s Health”, wynika, że choć mgły mózgowej doświadcza wiele kobiet (zarówno jeszcze w wieku okołomenopauzalnym, jak i po menopauzie), to nie ma żadnych mocnych dowodów na to, że przekwitanie wpływa negatywnie na kondycję kobiecego umysłu w dłuższej perspektywie. Autorami badania są eksperci z Instytutu Psychiatrii, Psychologii i Neuronauk na King’s College London.

W ramach badania naukowcy przeanalizowali dane ponad 14,2 tys. mieszkanek Wielkiej Brytanii w wieku od 45 do 55 lat. Podzielono je na trzy grupy: kobiety przed menopauzą, kobiety znajdujące się w okresie perimenopauzy i wreszcie kobiety, które przekwitanie mają już za sobą.

Uczestniczki zapytano o występowanie u nich zaburzeń poznawczych, które zwykle wiążą się z menopauzą. Następnie przeprowadzono wśród nich testy pamięci i umiejętności wnioskowania.

Eksperci stawiają sprawę jasno: Kobieta nie staje się mniej inteligentna w wyniku menopauzy

Analiza zebranych danych ujawniła jedynie minimalne różnice w wynikach testów między trzema grupami badanych. Zauważono też bardzo słaby związek między obniżką zdolności poznawczych, która wynika z menopauzy, a wynikami testów.

Dalsze analizy wykazały, że te zaburzenia mają większy związek z typowo psychicznymi symptomami, które towarzyszą przekwitaniu. Chodzi o takie objawy jak niepokój i obniżki nastroju, zwłaszcza u kobiet w wieku perimenopauzalnym i postmenopauzalnym.

„Nasze badanie wykazało, że podstawowe zdolności poznawcze są spójne w różnych fazach menopauzy. Chociaż wysiłek, jaki trzeba włożyć w funkcje poznawcze z powodu tych objawów, jest większy, to mamy nadzieję, że przekona to osoby doświadczające tych objawów, iż zdolności poznawcze są zachowane, nawet jeżeli doświadczenie wydaje się znacznie trudniejsze” – tłumaczy dr Laura Naysmith z Instytutu Psychiatrii, Psychologii i Neuronauk na King’s College London, główna autorka badania.

„Wyniki wskazują, że globalnie nie występuje żadne ogólne obniżenie sprawności poznawczej związane z menopauzą, jednak objawy poznawcze w życiu codziennym są nasilone” – dodaje prof. Adam Hampshire z King’s College London.

Źródło:

www.kcl.ac.uk