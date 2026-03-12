Punktem wyjścia do rozmowy z szefem dokładne przemyślenie swoich potrzeb.
Żyjemy w czasach, kiedy kultura organizacyjna w firmach coraz częściej promuje otwarte rozmowy o problemach zdrowotnych pracowników i pracownic. Dotyczy to również dolegliwości, jakie wiążą się z nieodłącznym, ale przez dekady marginalizowanym aspektem kobiecości, jakim jest miesiączka.
Z badań wynika, że około 5–15 proc. kobiet na świecie doświadcza bólu menstruacyjnego, który jest tak silny, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Miesiączce towarzyszy często przewlekłe zmęczenie, problemy trawienne i bóle miednicy.
Wszystkie dolegliwości dotyczą też endometriozy, jednak wiele kobiet nie łączy ich z tą chorobą. W Polsce zdiagnozowano ją już u miliona kobiet, eksperci szacują jednak, że nawet do trzech milionów kobiet w naszym kraju może chorować bez rozpoznania.
Dużą część objawów nasila stan zapalny, brak równowagi hormonalnej i zaburzenia mikrobiomu jelitowego – zauważa Roksana Środa, dietetyczka kliniczna, założycielka Centrum Zdrowia MajDiet i uczestniczka 14 edycji programu MasterChef Polska.
„Niedobory składników, rozregulowana glikemia, przewlekły stan zapalny czy zaburzenia osi jelita–mózg realnie przekładają się na koncentrację, kreatywność, stabilność energii i podejmowanie decyzji. Dlatego w wielu przypadkach elementem terapii jest odpowiednia organizacja dnia”, podkreśla ekspertka.
Aby z kolei odpowiednio zorganizować sobie dzień pracy, należy przejść stosowne badania. „Pracownik, który rozumie fizjologię własnego organizmu i potrafi zawczasu dostosować warunki pracy, zwykle utrzymuje stabilniejszą efektywność niż pracownik, który ignoruje sygnały organizmu aż do momentu wypalenia lub dłuższej absencji. A zadaniem naszym, pracodawców, jest promować kulturę profilaktyki”, mówi Środa.
Kobiety bardzo często milczą na temat swoich dolegliwości – zwłaszcza, jeżeli ich szefem jest mężczyzna. Tymczasem zdaniem Środy kluczowa w komunikacji między pracownicą a przełożonym jest transparentność. „Taka komunikacja jest dla mnie oznaką profesjonalizmu, a nie słabości – i nie powinna generować stresu” – podkreśla dietetyczka.
Jak w takim razie opowiedzieć szefowi o swoich dolegliwościach, aby nie zyskać łatki „pracownicy specjalnej troski”? I co warto powiedzieć, aby jednocześnie nie ujawniać bardziej intymnych szczegółów? Roksana Środa wskazuje, że dobrym punktem wyjścia jest dokładne przemyślenie swoich potrzeb.
„Nie trzeba ujawniać szczegółów medycznych, natomiast warto wskazać, jaki aspekt pracy wymaga wsparcia – na przykład możliwość regularnego spożywania posiłków przy zaburzeniach gospodarki glukozowej, większa przewidywalność grafiku przy problemach jelitowych czy elastyczny model pracy w przypadku koniecznej konsultacji medycznej”, radzi ekspertka.
„Wsparcie kobiet w pracy zaczyna się od edukacji o cyklu menstruacyjnym, elastyczności organizacyjnej i realnego dbania o zdrowie – w tym o dietę przeciwzapalną oraz stabilizację glikemii i mikrobiomu. Jeżeli chcemy wydajnych zespołów, musimy przestać udawać, że cykl menstruacyjny nie istnieje. Kobiety nie mogą też odsuwać od siebie objawów, które mogą świadczyć o poważniejszej chorobie” – podsumowuje ekspertka.
