„Niedobory składników, rozregulowana glikemia, przewlekły stan zapalny czy zaburzenia osi jelita–mózg realnie przekładają się na koncentrację, kreatywność, stabilność energii i podejmowanie decyzji. Dlatego w wielu przypadkach elementem terapii jest odpowiednia organizacja dnia”, podkreśla ekspertka.

Aby z kolei odpowiednio zorganizować sobie dzień pracy, należy przejść stosowne badania. „Pracownik, który rozumie fizjologię własnego organizmu i potrafi zawczasu dostosować warunki pracy, zwykle utrzymuje stabilniejszą efektywność niż pracownik, który ignoruje sygnały organizmu aż do momentu wypalenia lub dłuższej absencji. A zadaniem naszym, pracodawców, jest promować kulturę profilaktyki”, mówi Środa.

Roksana Środa: Musimy przestać udawać, że cykl menstruacyjny nie istnieje

Kobiety bardzo często milczą na temat swoich dolegliwości – zwłaszcza, jeżeli ich szefem jest mężczyzna. Tymczasem zdaniem Środy kluczowa w komunikacji między pracownicą a przełożonym jest transparentność. „Taka komunikacja jest dla mnie oznaką profesjonalizmu, a nie słabości – i nie powinna generować stresu” – podkreśla dietetyczka.

Jak w takim razie opowiedzieć szefowi o swoich dolegliwościach, aby nie zyskać łatki „pracownicy specjalnej troski”? I co warto powiedzieć, aby jednocześnie nie ujawniać bardziej intymnych szczegółów? Roksana Środa wskazuje, że dobrym punktem wyjścia jest dokładne przemyślenie swoich potrzeb.

„Nie trzeba ujawniać szczegółów medycznych, natomiast warto wskazać, jaki aspekt pracy wymaga wsparcia – na przykład możliwość regularnego spożywania posiłków przy zaburzeniach gospodarki glukozowej, większa przewidywalność grafiku przy problemach jelitowych czy elastyczny model pracy w przypadku koniecznej konsultacji medycznej”, radzi ekspertka.

„Wsparcie kobiet w pracy zaczyna się od edukacji o cyklu menstruacyjnym, elastyczności organizacyjnej i realnego dbania o zdrowie – w tym o dietę przeciwzapalną oraz stabilizację glikemii i mikrobiomu. Jeżeli chcemy wydajnych zespołów, musimy przestać udawać, że cykl menstruacyjny nie istnieje. Kobiety nie mogą też odsuwać od siebie objawów, które mogą świadczyć o poważniejszej chorobie” – podsumowuje ekspertka.