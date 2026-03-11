Reklama

Jak Polki dbają o zdrowie? Nowy raport ujawnia niepokojące dane

Z badania, które przeprowadzono wśród Polek, wynika, że regularne badania i wizyty kontrolne u lekarza wciąż nie stanowią priorytetu dla znacznej grupy kobiet w naszym kraju.

Publikacja: 11.03.2026 10:48

Co piąta Polka zauważa, że jej styl życia negatywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Polki mają problem z odpowiednim dbaniem o swoje zdrowie. Przyczyny takiego stanu rzeczy omawia nowy raport pod tytułem „Kobieca perspektywa zdrowia”, który powstał na zlecenie Centrum Medycznego Damiana, Kliniki Leczenia Niepłodności Invimed i Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Zdrowie Polek – jeżeli chodzi o profilaktykę, jest wiele do zrobienia

Z badania wynika, że tylko co trzecia Polka wykonuje profilaktyczne badania krwi co dwa-trzy lata. Kolejne 18 proc. robi to co cztery lata lub rzadziej. Tak samo rzadko (lub wcale) odwiedza ginekologa aż 33 proc. respondentek.

Jako najczęstsze powody tych zaniedbań większość Polek (64 proc.) wskazała na brak objawów lub przekonanie, że wszystko jest w porządku. Co alarmujące, prawie połowa wymieniła trudności w dostępie do lekarzy lub badań. Ok. 40 proc. boi się wyników lub nie ma czasu na badania.

Z tymi wynikami idzie w parze dość duża niewiedza Polek na temat zalecanych badań. Aż 45 proc. respondentek ocenia swoją wiedzę jako średnią, kolejne 17 proc. – jako słabą lub bardzo słabą.

„Nowoczesne podejście do zdrowia polega na tym, by nie czekać na chorobę, ale wcześniej poznać potrzeby swojego organizmu i jego słabsze punkty. Wiedza daje poczucie kontroli i bezpieczeństwa” – podkreśla dr Aleksandra Leksińska, kardiolożka, ekspertka medycyny stylu życia i longevity z Centrum Medycznego Damiana.

Kobiety nie doceniają roli hormonów

Choć co piąta Polka zauważa, że jej styl życia negatywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie, to prawie połowa kobiet w ogóle nie ćwiczy, ewentualnie kilka razy w miesiącu lub rzadziej. Ponad połowa je nieregularnie, nie planując posiłków i improwizując. Choć większość Polek ma świadomość, jak ważna jest równowaga hormonalna, to robią niewiele, aby ją utrzymać.

„Gdy jemy za mało, śpimy za krótko, pijemy zbyt dużo kawy i dokładamy intensywne treningi, poziom kortyzolu zaczyna dominować, zaburzając równowagę m.in. progesteronu” – mówi mgr inż. Aneta Łańcuchowska, dietetyczka kliniczna z Centrum Medycznego Damiana.

„Regularne posiłki, odpowiednia kaloryczność, obecność białka i tłuszczu w każdym daniu ograniczają gwałtowne skoki glukozy i wyrzuty insuliny. Ciepłe, odżywcze, przeciwzapalne posiłki, jak zupy, a także pełnoziarniste kanapki z warzywami, owsianki z owocami jagodowymi czy dania ze strączkami wspierają pracę tarczycy oraz prawidłową owulację. Warto zadbać o odpowiedni poziom witaminy D3, kwasów omega-3, żelaza i selenu, które wspierają równowagę hormonalną, szczególnie u kobiet z niedoczynnością tarczycy, Hashimoto czy mierzących się z wyzwaniami związanymi z płodnością” – tłumaczy ekspertka.

Tymczasem co czwarta respondentka żyje w stresie, co trzecia w ostatnim roku często czuła się gorzej psychicznie. W tym gronie tylko 25 proc. skorzystało z profesjonalnego wsparcia psychicznego lub emocjonalnego. Co niepokojące, 24 proc. Polek deklaruje, że częściej troszczy się o zdrowie bliskich niż o swoje własne.

„Hormonalne wahania cyklu miesiączkowego, ciąży czy menopauzy dodatkowo modulują reakcję na stres, wpływając na stabilność emocjonalną, motywację i samopoczucie. Świadomość własnego cyklu i zmian hormonalnych pozwala lepiej planować aktywność, podejmować decyzje i regulować emocje” – tłumaczy prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs, neuropsycholożka i terapeutka, członkini Rady Naukowej Centrów Zdrowia Psychicznego MindHealth.

„Szukanie pomocy u innych jest oznaką odpowiedzialności, nie słabości. Przewlekłe zmęczenie, drażliwość, utrata satysfakcji czy poczucie braku sensu to sygnały ostrzegawcze. Im szybciej je rozpoznamy, tym łatwiej zapobiec poważnemu kryzysowi psychicznemu” – dodaje ekspertka.

