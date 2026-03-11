Jak Polki dbają o zdrowie? Nowy raport ujawnia niepokojące dane

Polki mają problem z odpowiednim dbaniem o swoje zdrowie. Przyczyny takiego stanu rzeczy omawia nowy raport pod tytułem „Kobieca perspektywa zdrowia”, który powstał na zlecenie Centrum Medycznego Damiana, Kliniki Leczenia Niepłodności Invimed i Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Zdrowie Polek – jeżeli chodzi o profilaktykę, jest wiele do zrobienia

Z badania wynika, że tylko co trzecia Polka wykonuje profilaktyczne badania krwi co dwa-trzy lata. Kolejne 18 proc. robi to co cztery lata lub rzadziej. Tak samo rzadko (lub wcale) odwiedza ginekologa aż 33 proc. respondentek.

Jako najczęstsze powody tych zaniedbań większość Polek (64 proc.) wskazała na brak objawów lub przekonanie, że wszystko jest w porządku. Co alarmujące, prawie połowa wymieniła trudności w dostępie do lekarzy lub badań. Ok. 40 proc. boi się wyników lub nie ma czasu na badania.

Z tymi wynikami idzie w parze dość duża niewiedza Polek na temat zalecanych badań. Aż 45 proc. respondentek ocenia swoją wiedzę jako średnią, kolejne 17 proc. – jako słabą lub bardzo słabą.