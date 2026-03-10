Choć często świadomie decydowała, by nie reagować na „oburzające kłamstwa, tandetne artykuły i niepochlebne przedstawienia” swojego wizerunku, aktorka Daryl Hannah postanowiła odnieść się publicznie do tego, w jaki sposób została ujęta w popularnym serialu „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette”. Podkreśla, że jej dotychczasowego milczenia nie należy mylić ze zgodą na kłamstwa.

Reklama Reklama

Na taką „Love Story” nie ma zgody

Serial „Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”, który pojawił się na platformach streamingowych w lutym, miał być nostalgicznym powrotem do jednego z najbardziej fascynujących związków amerykańskiej popkultury. Zamiast tego stał się katalizatorem emocji, wspomnień i publicznych protestów osób, których postacie odzwierciedlono w filmie, oraz rodzin tych, którzy sami już nie mogą zabrać głosu.

Daryl Hannah i John F. Kennedy Jr. po raz pierwszy zetknęli się na początku lat 80., gdy obie rodziny spędzały wakacje na karaibskiej wyspie St. Martin. Choć wtedy jeszcze nie nawiązali relacji, to spotkanie stało się początkiem znajomości, która kilka lat później przerodziła się w coś więcej. Ponownie spotkali się w 1988 r. podczas ślubu Lee Radziwiłł, ciotki Kennedy’ego, z reżyserem Herbertem Rossem – tym samym, który wcześniej współpracował z Hannah przy „Stalowych magnoliach”. Właśnie wtedy między nimi pojawiła się wyraźna chemia i niemal od razu zaczęli tworzyć parę.

Ich relacja była pełna pasji, ale też konfliktów. Znajomi pary opisywali ją jako „fantastyczną, ale niedojrzałą”. Od początku lat 90. partnerzy byli stale obserwowani przez paparazzi i tabloidy. Wokół pary krążyły plotki o ślubie, którym oboje byli zmęczeni. Hannah mówiła w 1993 r., że ciągłe pytania o małżeństwo były dla niej uciążliwe. Według magazynu „People” para definitywnie zakończyła związek w 1994 r., po ponad pięciu latach bycia razem. JFK Jr. wkrótce poznał Carolyn Bessette, z którą ożenił się w 1996 r. Daryl Hannah zachowała milczenie na temat relacji przez trzy dekady, aż do teraz.