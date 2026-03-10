Daryl Hannah: To dla mnie oburzające, że w ogóle muszę bronić się przed telewizyjnym serialem
Choć często świadomie decydowała, by nie reagować na „oburzające kłamstwa, tandetne artykuły i niepochlebne przedstawienia” swojego wizerunku, aktorka Daryl Hannah postanowiła odnieść się publicznie do tego, w jaki sposób została ujęta w popularnym serialu „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette”. Podkreśla, że jej dotychczasowego milczenia nie należy mylić ze zgodą na kłamstwa.
Serial „Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”, który pojawił się na platformach streamingowych w lutym, miał być nostalgicznym powrotem do jednego z najbardziej fascynujących związków amerykańskiej popkultury. Zamiast tego stał się katalizatorem emocji, wspomnień i publicznych protestów osób, których postacie odzwierciedlono w filmie, oraz rodzin tych, którzy sami już nie mogą zabrać głosu.
Daryl Hannah i John F. Kennedy Jr. po raz pierwszy zetknęli się na początku lat 80., gdy obie rodziny spędzały wakacje na karaibskiej wyspie St. Martin. Choć wtedy jeszcze nie nawiązali relacji, to spotkanie stało się początkiem znajomości, która kilka lat później przerodziła się w coś więcej. Ponownie spotkali się w 1988 r. podczas ślubu Lee Radziwiłł, ciotki Kennedy’ego, z reżyserem Herbertem Rossem – tym samym, który wcześniej współpracował z Hannah przy „Stalowych magnoliach”. Właśnie wtedy między nimi pojawiła się wyraźna chemia i niemal od razu zaczęli tworzyć parę.
Ich relacja była pełna pasji, ale też konfliktów. Znajomi pary opisywali ją jako „fantastyczną, ale niedojrzałą”. Od początku lat 90. partnerzy byli stale obserwowani przez paparazzi i tabloidy. Wokół pary krążyły plotki o ślubie, którym oboje byli zmęczeni. Hannah mówiła w 1993 r., że ciągłe pytania o małżeństwo były dla niej uciążliwe. Według magazynu „People” para definitywnie zakończyła związek w 1994 r., po ponad pięciu latach bycia razem. JFK Jr. wkrótce poznał Carolyn Bessette, z którą ożenił się w 1996 r. Daryl Hannah zachowała milczenie na temat relacji przez trzy dekady, aż do teraz.
W roli Johna F. Kennedy’ego Jr. występuje Paul Anthony Kelly, jako Daryl Hannah pokazuje się widzom Dree Hemingway. Hannah napisała, że od czasu debiutu serialu otrzymała wiele wiadomości z wyrazami wrogości lub wręcz groźbami od widzów, którzy wierzą w przedstawione w nim sceny. W felietonie opublikowanym w gazecie „The New York Times” podkreśliła, że musi zaprotestować przeciwko temu, w jaki sposób jest w nim prezentowana, ponieważ jej praca oraz działalność filantropijna wymagają od niej nienagannej reputacji.
Stanowczo zaprzecza, jakoby była irytująca, egocentryczna, marudna i zachowywała się niestosownie do sytuacji. Zaprzecza zażywaniu narkotyków i podrzucaniu dziennikarzom plotkarskich materiałów. „W erze cyfrowej rozrywka często staje się pamięcią zbiorową”, ubolewa aktorka. „Prawdziwe nazwiska nie są narzędziami fikcji. Należą do prawdziwych żyć”, podkreśla.
„Nigdy w życiu nie zażywałam kokainy ani nie organizowałam imprez napędzanych kokainą. Nigdy nie wywierałam presji na nikogo, by się ze mną ożenił. Nigdy nie zniszczyłam żadnej rodzinnej pamiątki ani nie wtargnęłam na czyjąś prywatną uroczystość żałobną. Nigdy nie podrzuciłam żadnej historii prasie. Nigdy nie porównałam śmierci Jacqueline Onassis do śmierci psa”, wylicza Daryl Hannah.
Zanim ukazał się felieton Daryl Hannah, producent serialu spotkał się również z ostrą krytyką ze strony Jacka Schlossberga, wnuka Johna F. Kennedy’ego i siostrzeńca Johna F. Kennedy’ego Jr. W wywiadzie dla CBS News Sunday Morning 33-letni komentator polityczny powiedział, że Ryan Murphy „nic nie wie” o jego rodzinie i że znany twórca telewizyjny zarabia „mnóstwo pieniędzy na groteskowym przedstawieniu czyjegoś życia”.
Od premiery w lutym „Love Story” ustanowił rekord oglądalności na platformach streamingowych Disneya. Pierwszym pięciu odcinkom widzowie poświęcili 25 milionów godzin oglądania. Wyszukiwania nazwisk JFK Jr. i Carolyn Bessette na TikToku wzrosły o 9100 proc. w ciągu miesiąca. Hashtag #lovestory wygenerował ponad 21 milionów postów. Restauracja Panna II w East Village odnotowała 40-procentowy wzrost rezerwacji po emisji odcinka z pierwszą randką pary.
„Mam nadzieję, że pan Murphy przekaże część z milionów dolarów zysku, które osiąga, na cele, które John wspierał przez całe swoje życie” – powiedział Schlossberg. – „Być może przekaże część tych pieniędzy bibliotece JFK, aby pomóc zachować pamięć o prezydencie Kennedym, ale tego nie robi. Zarabia pieniądze. To nie jest film dokumentalny”.
W rozmowie z „The Hollywood Reporter” producent Brad Simpson bronił serialu jako projektu – jak to ujął: zrealizowanego z szczerością, podczas gdy aktorka Sarah Pidgeon, która zagrała Carolyn Bessette, powiedziała, że Schlossberg ma pełne prawo wyrażać swoje odczucia co do niego.
Daryl Hannah podkreśliła, że zawsze szanowała prywatność rodziny Kennedych i – podobnie jak Schlossberg – potępiła poszukiwaczy sensacji handlujących plotkami, insynuacjami i spekulacjami. „To dla mnie oburzające, że w ogóle muszę bronić się przed telewizyjnym serialem” – podsumowała.
