Od goździka do „Soft Power” – nowa definicja kobiecego kapitału

Dzień Kobiet? W czasach PRL-u nylonowe rajstopy i kawa w ramach „dobrotliwego uznania”, dziś – docenienie wpływu na innowacje i zarządzanie. Obchody Dnia Kobiet w Polsce przeszły ewolucję i odzwierciedlającą zmiany ustrojowe i społeczne.

Publikacja: 08.03.2026 12:33

Soft Power Polek, czyli kapitał oparty na kompetencjach, empatii i strategicznych kompetencjach, roś

Soft Power Polek, czyli kapitał oparty na kompetencjach, empatii i strategicznych kompetencjach, rośnie.

Foto: Adobe Stock

Justyna Tawicka

Goździk w cieniu patriarchatu? Już nie. Mydło w ramach premii – zdaniem wielu symbolizujące „mydlenie oczu” w obliczu faktu, że na kobiety po powrocie z pracy czekała „druga zmiana” w domu – już nie.

Dziś, zamiast czerwonego goździka, często jedynego dostępnego wówczas „kwiatu PRL”, symbolem kobiecości w Polsce jest Soft Power – kapitał oparty na kompetencjach, empatii i strategicznych kompetencjach Polek

Po 1989 r. Dzień Kobiet stracił państwową oprawę i przymusowy charakter. Przez pewien czas kojarzony był negatywnie, jako relikt przeszłości. Jednak z biegiem lat, szczególnie w ostatniej dekadzie, święto odzyskało nowy sens – stało się okazją do solidarności, refleksji nad prawami kobiet i ich realnym miejscem w społeczeństwie.

Nowy Kapitał: Od Soft Skills do Soft Power

Współczesna Polska (2024-2025) to czas, w którym kobiecy kapitał przestał być jedynie „obecnością w statystykach”, a stał się siłą, która zmienia oblicze polskiego biznesu.

Współczesne Polki są jednymi z najlepiej wykształconych w Europie. Niezależne i ambitne w pełni realizują się zawodowo. Coraz śmielej wkraczają w świat przedsiębiorczości, a ich firmy często wyróżniają się elastycznością i innowacyjnością.

Choć droga do parytetów w zarządach spółek giełdowych wciąż jest wyzwaniem (udział kobiet we władzach spółek spadł o 0,8 pp. w 2024 r. do 22,1 proc.), to w obszarach takich jak HR, marketing, finanse czy administracja, to właśnie kobiety dominują i kształtując kulturę organizacyjną firm. Nowa definicja kobiecego kapitału to połączenie kompetencji twardych, takich jak edukacja, finanse, z umiejętnościami miękkimi, takimi jak empatia, komunikacja kryzysowa, zarządzanie głową, ale i sercem – z dużą dawką kobiecej intuicji.  W rankingu „Women in Work Index” PwC Polska zajmuje 7 miejsce, co tylko potwierdza wysoką pozycję kobiet na rynku pracy.

Transformacja ustrojowa zmieniła wprawdzie reguły gry, ale właściwie to ostatnia dekada dokonała prawdziwego przełomu pojęciowego. Jak zauważa prof. Shoshana Zuboff w kontekście kapitalizmu inwigilacji, ale i szerzej – struktur społecznych: „Zmienia się nie to, co robimy, ale to, kim jesteśmy”. Kobiety przestały być jedynie uczestniczkami rynku; stały się jego architektkami.

Dla tradycyjnego modelu postrzegania ról dane są nieubłagane: według raportów m.in. BCG oraz badań publikowanych w Harvard Business Review, kobiety podejmują obecnie blisko 80 proc. decyzji zakupowych w zakresie opieki zdrowotnej oraz finansów domowych. To zjawisko określane mianem She-conomy.

Kobiety nie tylko wydają pieniądze. One zarządzają ryzykiem. W sferze finansów domowych kobiecy kapitał objawia się jako przejście od impulsywności do strategii. Badania wskazują też, że kobiety częściej niż mężczyźni traktują finanse w sposób celowy (edukacja dzieci, zabezpieczenie zdrowia i starości), co czyni je bardziej stabilnymi partnerami dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego.

Gdzie szczególnie liczy się kobiece Soft Power?

Najciekawsza zmiana zachodzi jednak w samej definicji przywództwa. Tradycyjny model hierarchiczny ustępuje miejsca modelowi relacyjnemu. To tutaj najsilniej objawia się kobiece Soft Power.

Współczesna definicja kobiecego kapitału to nie tylko obecność w strukturach decyzyjnych, ale przede wszystkim zmiana samego paradygmatu sukcesu. Nie chodzi o to, by kobiety „grały jak mężczyźni”, ale by system zaczął doceniać wartości, które przez lata uznawano za drugorzędne.

Polska, na tle Europy, jawi się jako unikalny „poligon doświadczalny”, na którym ambicje Polek zderzają się z systemowymi wyzwaniami, tworząc dynamiczny model nowoczesnego sukcesu.

Według danych Eurostatu oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, nasz kraj zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych. Blisko 43 proc. menedżerów w Polsce to kobiety, co znacząco przewyższa unijną średnią. Co więcej, mimo iż branża IT wciąż kojarzy się z męskim światem, Polki i tu coraz odważniej sięgają po stery. Stanowią obecnie niespełna 16 proc. polskiej społeczności IT (według raportu Bulldogjob 2024), ale ich udział w nowo powstających rolach związanych z AI i zarządzaniem projektami dynamicznie rośnie.

Z raportu Sukces Pisany Szminką 2024 wynika, że Polki upatrują też swojej szansy w narzędziach, jakie oferuje sztuczna inteligencja. Niwelowanie barier w biznesie i budowanie innowacyjnych firm to kolejne atuty Soft Power.

Analityczny obraz dopełnia jednak pewien paradoks. Mimo sukcesów na szczeblach menedżerskich, ogólny wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w Polsce wynosi 69,6 proc. To wynik poniżej średniej unijnej. Wyzwaniem pozostaje zwłaszcza grupa wiekowa 50+, w której blisko milion kobiet aktywnie poszukuje pracy i mierzy się z tzw. wiekowym szklanym sufitem.

Dodatkowo, rekordowo niski współczynnik dzietności (1,1 w 2024 r. ) sugeruje, że współczesny model sukcesu zawodowego Polek wciąż często odbywa się kosztem sfery prywatnej, co wymusza redefinicję polityki wsparcia rodziny w przedsiębiorstwach.

Polski kobiecy kapitał to dziś mieszanka niespotykanej w skali UE determinacji do zajmowania najwyższych stanowisk z ogromnym potencjałem w sektorach cyfrowych. Polki przestały prosić o miejsce przy stole – one ten stół budują od nowa, korzystając z narzędzi takich jak AI i nowoczesne zarządzanie relacyjne.

W dobie coraz większej ekspansji sztucznej inteligencji i automatyzacji, kompetencje miękkie – inteligencja emocjonalna, zdolność do syntezy rozproszonych danych i empatyczna komunikacja – stają się najtwardszą walutą na rynku pracy. Raport World Economic Forum „Future of Jobs” jasno wskazuje, że to właśnie te cechy będą determinować przewagę konkurencyjną w najbliższych latach.

