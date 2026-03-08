Goździk w cieniu patriarchatu? Już nie. Mydło w ramach premii – zdaniem wielu symbolizujące „mydlenie oczu” w obliczu faktu, że na kobiety po powrocie z pracy czekała „druga zmiana” w domu – już nie.

Dziś, zamiast czerwonego goździka, często jedynego dostępnego wówczas „kwiatu PRL”, symbolem kobiecości w Polsce jest Soft Power – kapitał oparty na kompetencjach, empatii i strategicznych kompetencjach Polek

Po 1989 r. Dzień Kobiet stracił państwową oprawę i przymusowy charakter. Przez pewien czas kojarzony był negatywnie, jako relikt przeszłości. Jednak z biegiem lat, szczególnie w ostatniej dekadzie, święto odzyskało nowy sens – stało się okazją do solidarności, refleksji nad prawami kobiet i ich realnym miejscem w społeczeństwie.

Nowy Kapitał: Od Soft Skills do Soft Power

Współczesna Polska (2024-2025) to czas, w którym kobiecy kapitał przestał być jedynie „obecnością w statystykach”, a stał się siłą, która zmienia oblicze polskiego biznesu.

Współczesne Polki są jednymi z najlepiej wykształconych w Europie. Niezależne i ambitne w pełni realizują się zawodowo. Coraz śmielej wkraczają w świat przedsiębiorczości, a ich firmy często wyróżniają się elastycznością i innowacyjnością.