Wyjątkowa pamiątka po Elżbiecie II trafi na wystawę. To przedmiot z niezwykłą historią

Chrzcielny strój Elżbiety II będzie wystawiony w King’s Gallery w Pałacu Buckingham.
W tym roku przypada 100. rocznica urodzin królowej Elżbiety II. Właśnie ogłoszono, że w ramach organizowanej z tej okazji wystawy pod tytułem „Queen Elizabeth II: Her Life in Style”, która ruszy w Pałacu Buckingham już w kwietniu, po raz pierwszy w historii będzie można przyjrzeć się bliżej jednemu z najważniejszych strojów należących do brytyjskiej rodziny królewskiej.
Chodzi o historyczną sukienkę z kremowego jedwabiu i koronki, w której ochrzczono miesięczną Elżbietę Aleksandrę Marię – przyszłą brytyjską monarchinię – a także szereg innych jej bliskich krewnych. Dziecięce ubranko liczy 186 lat.
Sukienka powstała w 1840 r. na zamówienie królowej Wiktorii z myślą o chrzcie jej najstarszego dziecka, księżniczki Wiktorii. Strój zaprojektowała prywatna modystka królowej, Janet Sutherland.
Królowej zależało na wykorzystaniu wyłącznie brytyjskich materiałów – chciała w ten sposób wesprzeć rodzimą branżę krawiecką. Jedwab wyprodukowano w dzielnicy Spitalfields we wschodnim Londynie, z kolei koronka pochodzi z Honiton w hrabstwie Devon. Z tych samych materiałów uszyto suknię ślubną królowej Wiktorii.
Do naszych czasów zachowała się notka z zaleceniem, aby sukienkę prać wyłącznie w naturalnej wodzie źródlanej. Oprócz niej, na zbliżającej się wystawie, będzie można też przejrzeć kartkę z imionami członków rodziny królewskiej, którzy mieli na sobie strój w trakcie swoich chrztów.
W historycznej sukience ochrzczono łącznie 62 dzieci należących do brytyjskiej rodziny królewskiej, nie wyłączając przyszłych koronowanych głów. Byli to między innymi królowie Edward VII, Jerzy V, Edward VIII i Jerzy VI. Po Elżbiecie II w sukience ochrzczono też jej syna, króla Karola III, oraz wnuka, księcia Williama.
Ostatnią członkinią rodziny królewskiej, której było dane mieć na sobie historyczny strój, była 22-letnia Ludwika Mountbatten-Windsor, córka księcia Edwarda, który jest synem królowej Elżbiety II. W 2004 r. królowa stwierdziła, że ponad 160 lat i 62 chrzty zrobiły swoje – strój stał się zbyt delikatny, aby użyć go ponownie.
Monarchini zamówiła u swojej projektantki Angeli Kelly wierną kopię sukienki, którą także ma zdobić koronka z Honiton. Jako pierwszego w 2008 r. zaniesiono do chrztu w nowym stroju Jakuba, 18-letniego syna księcia Edwarda. Tę samą kopię sukienki miały na sobie też między innymi wszystkie dzieci księcia Williama i księżnej Kate oraz Archie, syn księcia Harry’ego i Meghan Markle.
Oprócz historycznej sukienki chrzcielnej i około 200 innych pamiątek po Elżbiecie II, w ramach wystawy będzie można obejrzeć też między innymi czepek, szal z jedwabnej satyny, pas, kokardy i wstążki z godłami Zjednoczonego Królestwa, które tradycyjnie zdobiły ubranko chrzcielne małych członków rodziny królewskiej.
Chrzcielny strój Elżbiety II będzie wystawiony w King’s Gallery w Pałacu Buckingham. Znajdowała się tu zniszczona w trakcie II wojny światowej kaplica, w której ochrzczono przyszłą królową. Wystawa „Queen Elizabeth II: Her Life in Style” potrwa od 10 kwietnia do 18 października 2026 r.
Źródło:
www.telegraph.co.uk
