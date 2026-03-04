Wyjątkowa pamiątka po Elżbiecie II trafi na wystawę. To przedmiot z niezwykłą historią

W tym roku przypada 100. rocznica urodzin królowej Elżbiety II. Właśnie ogłoszono, że w ramach organizowanej z tej okazji wystawy pod tytułem „Queen Elizabeth II: Her Life in Style”, która ruszy w Pałacu Buckingham już w kwietniu, po raz pierwszy w historii będzie można przyjrzeć się bliżej jednemu z najważniejszych strojów należących do brytyjskiej rodziny królewskiej.

Królewska sukienka do chrztu zasili wystawę pamiątek po królowej Elżbiecie II

Chodzi o historyczną sukienkę z kremowego jedwabiu i koronki, w której ochrzczono miesięczną Elżbietę Aleksandrę Marię – przyszłą brytyjską monarchinię – a także szereg innych jej bliskich krewnych. Dziecięce ubranko liczy 186 lat.

Sukienka powstała w 1840 r. na zamówienie królowej Wiktorii z myślą o chrzcie jej najstarszego dziecka, księżniczki Wiktorii. Strój zaprojektowała prywatna modystka królowej, Janet Sutherland.

Królowej zależało na wykorzystaniu wyłącznie brytyjskich materiałów – chciała w ten sposób wesprzeć rodzimą branżę krawiecką. Jedwab wyprodukowano w dzielnicy Spitalfields we wschodnim Londynie, z kolei koronka pochodzi z Honiton w hrabstwie Devon. Z tych samych materiałów uszyto suknię ślubną królowej Wiktorii.