Polacy coraz częściej wybierają urlop w trybie staycation. To ważny sygnał dla pracodawców

Z nowego badania wynika, że w ubiegłym roku aż 77 proc. Polaków przynajmniej raz spędziło urlop w domu, z czego 44 proc. zrobiło to kilkukrotnie. Zdaniem ekspertów to ważna informacja dla pracodawców.

Publikacja: 03.03.2026 16:41

Żaneta Spadło: Pracownicy nie rezygnują z wyjazdów wyłącznie z wygody, lecz często z kalkulacji kosztów, ograniczonego czasu i nadmiaru obowiązków.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Serwis kariery InterviewMe.pl przeanalizował aktualne trendy związane z urlopami i dobrostanem pracowników i przeprowadził analizę „Staycation, czyli wakacje w domu”. Coraz wyraźniej widać, że dla wielu osób urlop przestaje być intensywnym projektem logistycznym, a zaczyna pełnić swoją podstawową funkcję – realnego odpoczynku.

Krytycznie lub neutralnie do takiej formy wypoczynku podchodzi 37 proc. badanych – 29 proc. uważa wakacje w domu za raczej nieatrakcyjne, a 8 proc. za zdecydowanie nieatrakcyjne.

Dlaczego Polacy coraz częściej decydują się na staycation?

Respondenci wskazywali kilka głównych powodów wyboru staycation. Najczęściej były to: niższe koszty – 45 proc. , brak stresu związanego z podróżą – 28 proc. , ograniczony czas – 22 proc. , brak obowiązków związanych z podróżą (np. organizacji wyjazdu, wynajmu hotelu i usług, zakupu biletów) – 22 proc. i konieczność opieki nad bliską osobą lub zwierzęciem – 19 proc. Na dalszych miejscach tej listy znalazły się: chęć poznania lokalnych atrakcji – 15 proc. , inne obowiązki w trakcie urlopu – 15 proc. , wizyta rodziny lub znajomych – 13 proc. oraz względy ekologiczne – 4 proc.

– Wyniki naszej ankiety są dla pracodawców cennym sygnałem nie tyle o preferencjach urlopowych, co o kondycji i potrzebach współczesnych pracowników – mówi Żaneta Spadło, ekspertka kariery InterviewMe. – Jeżeli 77 proc. badanych przynajmniej raz spędziło urlop w domu, a głównymi powodami tego stanu rzeczy są niższe koszty (45 proc.) oraz chęć uniknięcia stresu związanego z podróżą (28 proc.) , to mówimy o realiach, w których decyzje o wypoczynku są silnie powiązane z poczuciem bezpieczeństwa finansowego i przeciążeniem psychicznym. Dla firm jest to konkretna wskazówka: pracownicy nie rezygnują z wyjazdów wyłącznie z wygody, lecz często z kalkulacji kosztów, ograniczonego czasu i nadmiaru obowiązków. To pokazuje, że wellbeing nie jest już benefitem „miękkim”, ale elementem stabilności zespołów. Jeżeli urlop ma być regeneracją, a nie kolejnym projektem logistycznym, pracodawcy powinni przyjrzeć się temu, czy kultura pracy w ich firmach rzeczywiście pozwala na pełne odcięcie się od obowiązków w weekendy czy po godzinach. Nagrodą dla firm za wprowadzenie tych zmian mogą być bardziej zaangażowani, lojalni i mniej wypaleni (a więc i bardziej kreatywni) pracownicy.

Polacy częściej wybierają staycation. Co to znaczy dla pracodawców?

Zdaniem ekspertki istotny jest również fakt, że aż 37 proc. badanych nadal uznaje staycation za nieatrakcyjne, co oznacza, że taka forma odpoczynku nie odpowiada wszystkim osobom. Z perspektywy pracodawcy kluczowa wydaje się więc elastyczność – zarówno przy planowaniu urlopów, jak i w modelu pracy. Możliwość pracy hybrydowej, elastyczne grafiki czy dodatkowe dni wolne w newralgicznych momentach roku mogą realnie zwiększyć u pracowników poczucie kontroli nad czasem. Warto również zwrócić uwagę na 19 proc. osób, które odpowiedziały, że do pozostania w domu motywuje ich konieczność opieki nad bliskimi lub zwierzętami. To kolejny argument za rozwijaniem rozwiązań wspierających work-life balance w firmach: programów wsparcia dla opiekunów, dodatkowych dni opiekuńczych czy większej autonomii w organizacji pracy.

