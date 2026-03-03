Żaneta Spadło: Pracownicy nie rezygnują z wyjazdów wyłącznie z wygody, lecz często z kalkulacji kosztów, ograniczonego czasu i nadmiaru obowiązków.
Serwis kariery InterviewMe.pl przeanalizował aktualne trendy związane z urlopami i dobrostanem pracowników i przeprowadził analizę „Staycation, czyli wakacje w domu”. Coraz wyraźniej widać, że dla wielu osób urlop przestaje być intensywnym projektem logistycznym, a zaczyna pełnić swoją podstawową funkcję – realnego odpoczynku.
Krytycznie lub neutralnie do takiej formy wypoczynku podchodzi 37 proc. badanych – 29 proc. uważa wakacje w domu za raczej nieatrakcyjne, a 8 proc. za zdecydowanie nieatrakcyjne.
Respondenci wskazywali kilka głównych powodów wyboru staycation. Najczęściej były to: niższe koszty – 45 proc. , brak stresu związanego z podróżą – 28 proc. , ograniczony czas – 22 proc. , brak obowiązków związanych z podróżą (np. organizacji wyjazdu, wynajmu hotelu i usług, zakupu biletów) – 22 proc. i konieczność opieki nad bliską osobą lub zwierzęciem – 19 proc. Na dalszych miejscach tej listy znalazły się: chęć poznania lokalnych atrakcji – 15 proc. , inne obowiązki w trakcie urlopu – 15 proc. , wizyta rodziny lub znajomych – 13 proc. oraz względy ekologiczne – 4 proc.
– Wyniki naszej ankiety są dla pracodawców cennym sygnałem nie tyle o preferencjach urlopowych, co o kondycji i potrzebach współczesnych pracowników – mówi Żaneta Spadło, ekspertka kariery InterviewMe. – Jeżeli 77 proc. badanych przynajmniej raz spędziło urlop w domu, a głównymi powodami tego stanu rzeczy są niższe koszty (45 proc.) oraz chęć uniknięcia stresu związanego z podróżą (28 proc.) , to mówimy o realiach, w których decyzje o wypoczynku są silnie powiązane z poczuciem bezpieczeństwa finansowego i przeciążeniem psychicznym. Dla firm jest to konkretna wskazówka: pracownicy nie rezygnują z wyjazdów wyłącznie z wygody, lecz często z kalkulacji kosztów, ograniczonego czasu i nadmiaru obowiązków. To pokazuje, że wellbeing nie jest już benefitem „miękkim”, ale elementem stabilności zespołów. Jeżeli urlop ma być regeneracją, a nie kolejnym projektem logistycznym, pracodawcy powinni przyjrzeć się temu, czy kultura pracy w ich firmach rzeczywiście pozwala na pełne odcięcie się od obowiązków w weekendy czy po godzinach. Nagrodą dla firm za wprowadzenie tych zmian mogą być bardziej zaangażowani, lojalni i mniej wypaleni (a więc i bardziej kreatywni) pracownicy.
Zdaniem ekspertki istotny jest również fakt, że aż 37 proc. badanych nadal uznaje staycation za nieatrakcyjne, co oznacza, że taka forma odpoczynku nie odpowiada wszystkim osobom. Z perspektywy pracodawcy kluczowa wydaje się więc elastyczność – zarówno przy planowaniu urlopów, jak i w modelu pracy. Możliwość pracy hybrydowej, elastyczne grafiki czy dodatkowe dni wolne w newralgicznych momentach roku mogą realnie zwiększyć u pracowników poczucie kontroli nad czasem. Warto również zwrócić uwagę na 19 proc. osób, które odpowiedziały, że do pozostania w domu motywuje ich konieczność opieki nad bliskimi lub zwierzętami. To kolejny argument za rozwijaniem rozwiązań wspierających work-life balance w firmach: programów wsparcia dla opiekunów, dodatkowych dni opiekuńczych czy większej autonomii w organizacji pracy.
