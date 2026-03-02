Reklama

Nowy trend w podróżach: nie chodzi już tylko o wypoczynek

Zwykła podróż już nie wystarcza. Coraz więcej turystów chce wracać z urlopu nie tylko z opalenizną, ale z wypoczętą, świetlistą i wyraźnie odświeżoną cerą. Nowa generacja podróżników, Glowmads, traktuje pielęgnację jako główny cel wyjazdu.

Publikacja: 02.03.2026 09:11

Prekursorem turystyki pielęgnacyjnej jest przede wszystkim Gen Z. Aż 27% przedstawicieli tej generac

Prekursorem turystyki pielęgnacyjnej jest przede wszystkim Gen Z. Aż 27% przedstawicieli tej generacji deklaruje, że podczas wyjazdów korzysta z zabiegów i kupuje kosmetyki.

Foto: Adobe Stock

Maja Dębniak

Jak podaje Skyscanner w raporcie trendów na 2026 r.,, termin Glowmads odnosi się do rosnącej grupy turystów, którzy podczas podróży skupiają się na pielęgnacji skóry i usługach beauty, zanurzając się w lokalnej kulturze poprzez wizyty w spa, testowanie regionalnych kosmetyków i zabiegów, mających realnie poprawić wygląd oraz samopoczucie– dla tych osób wakacje to forma “glow-upu”, czyli metamorfozy na lepsze.

Kim są Glowmads i skąd się wzięli?

Prekursorem turystyki pielęgnacyjnej jest przede wszystkim Gen Z. Aż 27 proc. przedstawicieli tej generacji deklaruje, że podczas wyjazdów korzysta z zabiegów i kupuje kosmetyki.

Wracasz z wakacji i wyglądasz tak samo? Dla Glowmads to sygnał, że coś poszło nie tak.

Trend napędza także wellness. Popularne cold plunge czy sesje w saunie zyskują nowy sens, gdy odbywają się w naturalnym otoczeniu , np., w jeziorze w Szwajcarii zamiast w wannie w domu. Chodzi nie tylko o zdrowie, ale też o status: dbam o siebie i mogę sobie na to pozwolić.

Pielęgnacja jako cel podróży

Masaż w hotelowym spa nikogo dziś nie dziwi. W byciu glowmadem chodzi jednak o coś więcej niż korzystanie z oferty all inclusive i spontaniczny zakup kremu. Tu pielęgnacja jest osią całego wyjazdu.

Glowmads planują podróż z myślą: wrócę z nową pielęgnacją i lepszym wyglądem. Zabiegi, konsultacje, produkty i rytuały beauty to intencja i motywacja dla całej podróży, nie dodatek do wizyt na plaży.

Równolegle rośnie świadomość stresu, jaki podróż wywiera na skórę. Na TikToku influencerki pokazują swoje rytuały w samolotach: maski kolagenowe, urządzenia do terapii światłem, regularne spacery po pokładzie dla drenażu limfatycznego.

Europejski zwrot w turystyce pielęgnacyjnej

Przez lata zachwycaliśmy się koreańską pielęgnacją, kremami z filtrami przeciwsłonecznymi i obietnicą gładkiej jak tafla szkła skóry. Korea, szczególnie seulska dzielnica Gangnam, wciąż pozostaje ważnym kierunkiem w turystyce pielęgnacyjnej, ale trend zaczyna skręcać bliżej – ku europejskim kurortom i naturalnym lokalizacjom.

Tromsø, Norwegia

Subarktyczny klimat przyciąga fanów kontrastów: morsowanie, lodowate kąpiele i nordyckie sauny mają poprawiać krążenie, odporność i kondycję skóry. Zdecydowanie kierunek dla osób zainteresowanych odetchnięciem i wellness w naturze.

Paryż, Francja

Miasto minimalistycznego luksusu. W europejskiej stolicy mody Glowmads znajdą zabiegi skupione przede wszystkim na zachowaniu dobrego stanu cery, naturalnym liftingu i dyskretnych „poprawkach”.

Madera, Portugalia

Dzika natura i rozwinięta oferta salonów w Funchal tworzą idealne połączenie dla turystów beauty, którzy chcą łączyć malowniczy krajobraz wyspy z pielęgnacją i szerokim asortymentem kosmetyków o czystym składzie.

Co ciekawe, Polska coraz mocniej zaznacza się na mapie. Nad Bałtykiem czy wielkopolskimi jeziorami działają dziś wysokiej klasy hotele uzdrowiskowe i medical spa, oferujące serie profesjonalnych zabiegów i konsultacji ze specjalistami, w atrakcyjnym otoczeniu– bez potrzeby odbycia transkontynentalnej podróży.

Co dalej z turystyką pielęgnacyjną?

Turystyka pielęgnacyjna się rozpędza. Z wcześniej wspomnianego raportu Skyscanner wynika, że już 20 proc. badanych korzysta z zabiegów podczas podróży pod wpływem TikToka i social mediów.

Internet zalewają treści o analizach kolorystycznych w Korei, wyjazdach „pod konkretny zabieg” i planowaniu wakacji z celem zakupu konkretnych kosmetyków na miejscu. To sygnał, że Glowmads i ich wyjazdy nie są chwilową modą, lecz zapowiedzią zmiany w turystyce: urlop przestaje być wyłącznie odpoczynkiem, a zaczyna funkcjonować jako inwestycja w wygląd i samopoczucie, której efekty widać długo po powrocie.

