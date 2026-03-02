Nowy trend w podróżach: nie chodzi już tylko o wypoczynek

Prekursorem turystyki pielęgnacyjnej jest przede wszystkim Gen Z. Aż 27% przedstawicieli tej generacji deklaruje, że podczas wyjazdów korzysta z zabiegów i kupuje kosmetyki.
Jak podaje Skyscanner w raporcie trendów na 2026 r.,, termin Glowmads odnosi się do rosnącej grupy turystów, którzy podczas podróży skupiają się na pielęgnacji skóry i usługach beauty, zanurzając się w lokalnej kulturze poprzez wizyty w spa, testowanie regionalnych kosmetyków i zabiegów, mających realnie poprawić wygląd oraz samopoczucie– dla tych osób wakacje to forma “glow-upu”, czyli metamorfozy na lepsze.
Prekursorem turystyki pielęgnacyjnej jest przede wszystkim Gen Z. Aż 27 proc. przedstawicieli tej generacji deklaruje, że podczas wyjazdów korzysta z zabiegów i kupuje kosmetyki.
Wracasz z wakacji i wyglądasz tak samo? Dla Glowmads to sygnał, że coś poszło nie tak.
Trend napędza także wellness. Popularne cold plunge czy sesje w saunie zyskują nowy sens, gdy odbywają się w naturalnym otoczeniu , np., w jeziorze w Szwajcarii zamiast w wannie w domu. Chodzi nie tylko o zdrowie, ale też o status: dbam o siebie i mogę sobie na to pozwolić.
Masaż w hotelowym spa nikogo dziś nie dziwi. W byciu glowmadem chodzi jednak o coś więcej niż korzystanie z oferty all inclusive i spontaniczny zakup kremu. Tu pielęgnacja jest osią całego wyjazdu.
Glowmads planują podróż z myślą: wrócę z nową pielęgnacją i lepszym wyglądem. Zabiegi, konsultacje, produkty i rytuały beauty to intencja i motywacja dla całej podróży, nie dodatek do wizyt na plaży.
Równolegle rośnie świadomość stresu, jaki podróż wywiera na skórę. Na TikToku influencerki pokazują swoje rytuały w samolotach: maski kolagenowe, urządzenia do terapii światłem, regularne spacery po pokładzie dla drenażu limfatycznego.
Przez lata zachwycaliśmy się koreańską pielęgnacją, kremami z filtrami przeciwsłonecznymi i obietnicą gładkiej jak tafla szkła skóry. Korea, szczególnie seulska dzielnica Gangnam, wciąż pozostaje ważnym kierunkiem w turystyce pielęgnacyjnej, ale trend zaczyna skręcać bliżej – ku europejskim kurortom i naturalnym lokalizacjom.
Subarktyczny klimat przyciąga fanów kontrastów: morsowanie, lodowate kąpiele i nordyckie sauny mają poprawiać krążenie, odporność i kondycję skóry. Zdecydowanie kierunek dla osób zainteresowanych odetchnięciem i wellness w naturze.
Miasto minimalistycznego luksusu. W europejskiej stolicy mody Glowmads znajdą zabiegi skupione przede wszystkim na zachowaniu dobrego stanu cery, naturalnym liftingu i dyskretnych „poprawkach”.
Dzika natura i rozwinięta oferta salonów w Funchal tworzą idealne połączenie dla turystów beauty, którzy chcą łączyć malowniczy krajobraz wyspy z pielęgnacją i szerokim asortymentem kosmetyków o czystym składzie.
Co ciekawe, Polska coraz mocniej zaznacza się na mapie. Nad Bałtykiem czy wielkopolskimi jeziorami działają dziś wysokiej klasy hotele uzdrowiskowe i medical spa, oferujące serie profesjonalnych zabiegów i konsultacji ze specjalistami, w atrakcyjnym otoczeniu– bez potrzeby odbycia transkontynentalnej podróży.
Turystyka pielęgnacyjna się rozpędza. Z wcześniej wspomnianego raportu Skyscanner wynika, że już 20 proc. badanych korzysta z zabiegów podczas podróży pod wpływem TikToka i social mediów.
Internet zalewają treści o analizach kolorystycznych w Korei, wyjazdach „pod konkretny zabieg” i planowaniu wakacji z celem zakupu konkretnych kosmetyków na miejscu. To sygnał, że Glowmads i ich wyjazdy nie są chwilową modą, lecz zapowiedzią zmiany w turystyce: urlop przestaje być wyłącznie odpoczynkiem, a zaczyna funkcjonować jako inwestycja w wygląd i samopoczucie, której efekty widać długo po powrocie.
Na platformie Airbnb pojawiła się oferta, która z pewnością zainteresuje wszystkich fanów „Wichrowych Wzgórz”. J...
Najczęściej odwiedzane muzeum świata, paryski Luwr, od połowy grudnia zmaga się z poważnym kryzysem. Około 400 p...
Wyjazdy często planuje się już na początku roku. Myśląco nich, warto pamiętać, że do wielu malowniczych miejsc n...
Terapia dźwiękiem, kąpiele leśne, relaks w resortach oferujących liczne rodzaje saun, a nawet wspólne obserwacje...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas