Kraamverzorgenden – wsparcie dla mam w pierwszych dniach po porodzie w Holandii.
– Połóg trudno porównać do jakiegokolwiek innego doświadczenia. Jest ono niezwykle izolujące, podobnie jak skrajny lęk i skrajna depresja, które nierzadko mu towarzyszą – tak w jednym z wywiadów promujących film „Zgiń, kochanie” mówiła Jennifer Lawrence, wcielająca się w rolę pogrążonej w psychicznym kryzysie mamy noworodka. – Moja bohaterka przeprowadza się z rodziną w nieznane sobie miejsce. Nie ma wokół siebie najbliższych, nie zna nikogo. Jednak ekstremalne stany lękowe i depresja, jakich doświadcza, mogą przytrafić się każdej młodej mamie, niezależnie od miejsca zamieszkania. Czasem czujesz się całkowicie wyizolowany, niczym obcy – kontynuowała.
Jako mama dwojga dzieci – 4-letniego syna Cy oraz jego urodzonego w kwietniu minionego roku brata, którego imię nie zostało ujawnione – Jennifer Lawrence ma spore doświadczenie w kwestiach poruszanych we wskazanym dramacie psychologicznym. Choć jej odczucia odbiegają od tych, jakie stały się udziałem jej filmowej bohaterki, przedstawione w dramatycznym obrazie zmagania kobiety z trudem godzącej obowiązki rodzicielskie z domowymi, nie są odosobnionym zjawiskiem wśród młodych mam. W celu zapewnienia kobietom wsparcia w tym niezwykle skomplikowanym, a jednocześnie pełnym niezapomnianych przeżyć momencie, młodym mamom w Holandii oferuje się kompleksową opiekę o nazwie kraamzorg. Na czym dokładnie polega ta usługa i czy są osoby, które korzystają z niej niechętnie?
Konieczność pokonania własnego zmęczenia czy przezwyciężenia bólu po skomplikowanej akcji porodowej, a także brak pomocy ze strony najbliższych członków rodziny, gdy poza troską o noworodka inne obowiązki domowe leżą odłogiem – to zaledwie kilka przykładów stanowiących codzienność wielu młodych mam. Zapewniona przez wyspecjalizowane pielęgniarki opieka oferowana mieszkankom Holandii ma stanowić wsparcie dla rodzin adaptujących się do nowych warunków życia, gdy po powrocie ze szpitala konieczność zadbania o nowo narodzone dziecko może okazać się wymagającym zadaniem.
Oddelegowane do wsparcia danej rodziny opiekunki, w języku holenderskim nazywane kraamverzorgenden, mają za zadanie udzielać bieżącej pomocy przy noworodku w zakresie czynności higienicznych czy związanych z procesem karmienia. Ich pomoc nie ogranicza się jedynie do działań skupionych na dobrostanie nowego członka rodziny, ale i na tym, by zapewnić młodej mamie wsparcie w tak istotnych obszarach, jak dbałość o czystość w domu czy udzielanie praktycznych porad zdrowotnych i organizacyjnych związanych ze zmianą statusu danej rodziny. – Opiekunka położnicza zajmuje się kobietą w pierwszym tygodniu po porodzie. Doradza jej w zakresie karmienia piersią i butelką, udziela wskazówek dotyczących higieny oraz każdego obszaru związanego ze zdrowiem i bezpieczeństwem noworodka. Spędza w danej rodzinie większość dnia, aby na bieżąco obserwować, jak te wskazówki stosowane są w praktyce – wyjaśnia w rozmowie z „The Guardian” Betty de Vries reprezentująca Kenniscentrum Kraamzorg, instytucję szkolącą specjalistki w omawianej dziedzinie.
Jak zapewnia cytowana przez „The Guardian” dyrektor wspomnianej placówki, Esther van der Zwan, zadania powierzone jej podopiecznym wiążą się z nie dużą odpowiedzialnością, a przygotowanie do wykonywania zawodu poprzedzone jest wieloletnim szkoleniem. – To ogromna odpowiedzialność. Aby odpowiednio przygotować się do tej roli, opiekunki uczestniczą w trzyletnim szkoleniu obejmującym zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności, od resuscytacji krążeniowo-oddechowej po wsparcie w karmieniu piersią. Wszystkie kursy są odnawiane cyklicznie, aby zapewnić jak najwyższy stopień przygotowania do wskazanej roli – wymienia.
Praktyczne wskazówki w zakresie higieny i karmienia noworodka są nie do przecenienia, zwłaszcza dla osób, które powitały na świecie swoje pierwsze dziecko. Równie istotne są też czujne obserwacje dotyczące wczesnego wykrycia ewentualnych schorzeń czy zwrócenia uwagi na symptomy tych zaburzeń, które łatwo mogłyby umknąć uwadze przemęczonym rodzicom. Skupienie na nowym członku rodziny i zapewnieniu mu należytej opieki po powrocie ze szpitala, niejednokrotnie sprawia, że zaangażowane mamy ignorują własne dolegliwości, nadając im niższy priorytet niż dbałość o zdrowie malucha. Obecna w domu opiekunka ma wówczas za zadanie podjąć odpowiednie działania, zapobiegające rozwojowi danego schorzenia. – Ilekroć mama lub dziecko znajdą się w stanie jakiegokolwiek zagrożenia, wkraczamy z interwencją. Jedna z moich podopiecznych źle się poczuła szóstego dnia po porodzie. Bezzwłocznie wezwałam pogotowie i okazało się, że zdarzenie miało poważny przebieg. Rodzina była wdzięczna za moją natychmiastową reakcję – wspomina cytowana przez BBC Sandra Leerves, reprezentująca agencję opieki położniczej Baby's en Zo.
Wśród rozmówczyń BBC znalazła się też jedna z mam, korzystających z omawianego wsparcia, Elissa Fischel. Z entuzjazmem wspomina zakres usług oferowanych przez troskliwą opiekunkę: od regularnego prania i prasowania poprzez przygotowywanie posiłków dla skupionej na noworodku mamy. – Każdego dnia kroiła dla mnie świeże owoce i parzyła herbatę. Regularnie otrzymywałam też zdrowe przekąski, ale, co najważniejsze, mogłam omawiać z opiekunką każdą kwestię, jaka wzbudzała mój niepokój – podkreśla.
Warto rozsądnie wykorzystać czas spędzony w towarzystwie tak wysoce wykwalifikowanej specjalistki. Jak podaje BBC, mieszkającym w Holandii rodzicom przysługuje prawo do opieki w wymiarze od 24 do 80 godzin, co zwykle przekłada się na osiem do dziesięciu dni obecności kraamverzorgenden w danym gospodarstwie domowym. Usługa jest w dużej mierze pokrywana przez ubezpieczenie zdrowotne, ale niektóre polisy wymagają dodatkowej opłaty w wysokości 5,70 euro za godzinę. Opiekę tę zazwyczaj świadczą organizacje prywatne, co przy obowiązkowym ubezpieczeniu w Holandii uprawnia każdego mieszkańca kraju do skorzystania z tej formy wsparcia. – Dla osoby, która, podobnie jak ja, nie potrafiła prawidłowo zmienić dziecku pieluszki, pomoc ze strony specjalistki była nie do przecenienia. Możliwość skonsultowania każdej czynności związanej ze zdrowiem i bezpieczeństwem malucha dodawała mi pewności siebie w pierwszych dniach po porodzie – zapewnia Elissa Fischel.
Wspomniany czynnik jest jednym z najważniejszych wymienianych przez uczestniczki badania przeprowadzonego w 2018 r. przez dr Lyzette Laureij, specjalizującą się w opiece nad kobietami w ciąży i w okresie połogu. W rozmowach na temat zasadności omawianej formy opieki w Holandii wzięło wówczas udział 26 kobiet, które miały możliwość lub w trakcie trwania badania planowały skorzystanie z tej pomocy. Trwające blisko 30 minut wywiady były nagrywane i poddawane dokładnej analizie. Na tej podstawie wykazano, że obecność wykwalifikowanej opiekunki w domu młodych mam przyczyniła się do zwiększenia ich poczucia „samodzielności rodzicielskiej” (ang. parenting self-efficacy), które owocuje umiejętnością radzenia sobie z wyzwaniami również po opuszczeniu domu przez wskazaną pielęgniarkę.
Jednocześnie odnotowano pewną zależność warunkującą niechęć niektórych kobiet do obecności specjalistki w ich miejscu zamieszkania. Osoby z udokumentowaną historią uzależnień od alkoholu lub będące ofiarami przemocy domowej deklarowały wprawdzie chęć skorzystania ze wsparcia profesjonalnej opiekunki, jednak w ograniczonym zakresie, rezygnując z obecności kraamverzorgenden przez osiem godzin dziennie. – Potrzebuję wskazówek i pomocy ze strony specjalistki, ale nie przez cały dzień. Nie wiem, co mogłaby robić w moim domu tak długo – takie wątpliwości wyraziła jedna z uczestniczek wspomnianego badania, w raporcie opisana jako „Respondentka nr 23, w ciąży”. Fakt, że odpowiedzi udzielała przed porodem, może sugerować, że o pełnym zakresie obowiązków wynikających z opieki nad noworodkiem miała przekonać się dopiero w nadchodzących tygodniach.
