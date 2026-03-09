– Połóg trudno porównać do jakiegokolwiek innego doświadczenia. Jest ono niezwykle izolujące, podobnie jak skrajny lęk i skrajna depresja, które nierzadko mu towarzyszą – tak w jednym z wywiadów promujących film „Zgiń, kochanie” mówiła Jennifer Lawrence, wcielająca się w rolę pogrążonej w psychicznym kryzysie mamy noworodka. – Moja bohaterka przeprowadza się z rodziną w nieznane sobie miejsce. Nie ma wokół siebie najbliższych, nie zna nikogo. Jednak ekstremalne stany lękowe i depresja, jakich doświadcza, mogą przytrafić się każdej młodej mamie, niezależnie od miejsca zamieszkania. Czasem czujesz się całkowicie wyizolowany, niczym obcy – kontynuowała.

Reklama Reklama

Jako mama dwojga dzieci – 4-letniego syna Cy oraz jego urodzonego w kwietniu minionego roku brata, którego imię nie zostało ujawnione – Jennifer Lawrence ma spore doświadczenie w kwestiach poruszanych we wskazanym dramacie psychologicznym. Choć jej odczucia odbiegają od tych, jakie stały się udziałem jej filmowej bohaterki, przedstawione w dramatycznym obrazie zmagania kobiety z trudem godzącej obowiązki rodzicielskie z domowymi, nie są odosobnionym zjawiskiem wśród młodych mam. W celu zapewnienia kobietom wsparcia w tym niezwykle skomplikowanym, a jednocześnie pełnym niezapomnianych przeżyć momencie, młodym mamom w Holandii oferuje się kompleksową opiekę o nazwie kraamzorg. Na czym dokładnie polega ta usługa i czy są osoby, które korzystają z niej niechętnie?



Kraamverzorgenden – wsparcie dla mam w pierwszych dniach po porodzie

Konieczność pokonania własnego zmęczenia czy przezwyciężenia bólu po skomplikowanej akcji porodowej, a także brak pomocy ze strony najbliższych członków rodziny, gdy poza troską o noworodka inne obowiązki domowe leżą odłogiem – to zaledwie kilka przykładów stanowiących codzienność wielu młodych mam. Zapewniona przez wyspecjalizowane pielęgniarki opieka oferowana mieszkankom Holandii ma stanowić wsparcie dla rodzin adaptujących się do nowych warunków życia, gdy po powrocie ze szpitala konieczność zadbania o nowo narodzone dziecko może okazać się wymagającym zadaniem.

Oddelegowane do wsparcia danej rodziny opiekunki, w języku holenderskim nazywane kraamverzorgenden, mają za zadanie udzielać bieżącej pomocy przy noworodku w zakresie czynności higienicznych czy związanych z procesem karmienia. Ich pomoc nie ogranicza się jedynie do działań skupionych na dobrostanie nowego członka rodziny, ale i na tym, by zapewnić młodej mamie wsparcie w tak istotnych obszarach, jak dbałość o czystość w domu czy udzielanie praktycznych porad zdrowotnych i organizacyjnych związanych ze zmianą statusu danej rodziny. – Opiekunka położnicza zajmuje się kobietą w pierwszym tygodniu po porodzie. Doradza jej w zakresie karmienia piersią i butelką, udziela wskazówek dotyczących higieny oraz każdego obszaru związanego ze zdrowiem i bezpieczeństwem noworodka. Spędza w danej rodzinie większość dnia, aby na bieżąco obserwować, jak te wskazówki stosowane są w praktyce – wyjaśnia w rozmowie z „The Guardian” Betty de Vries reprezentująca Kenniscentrum Kraamzorg, instytucję szkolącą specjalistki w omawianej dziedzinie.

