Stella McCartney odznaczona przez prezydenta Francji

„To miasto zawsze mnie wspierało i przyjmowało z otwartością, ale też stawiało wyzwania i inspirowało” – napisała Stella McCartney w podziękowaniu za odebraną w Paryżu Legię Honorową. Brytyjska projektantka została kawalerem tego orderu w uznaniu za jej wkład w modę, zrównoważony rozwój, innowacje i dobrostan zwierząt.

„Jestem niezwykle zaszczycona otrzymaniem Legii Honorowej – a fakt, że odznaczenie wręczył mi prezydent Emmanuel Macron, czyni to wyróżnienie jeszcze bardziej poruszającym. Francja jest krajem, który ukształtował tak wiele w moim życiu i karierze…” – czytamy we wpisie Stelli McCartney na Instagramie.

Uroczystość w Pałacu Elizejskim

Legia Honorowa (Légion d’honneur), ustanowiona w 1802 r. przez Napoleona Bonaparte, jest najwyższym francuskim orderem zasługi. Odznaczenie to może być przyznane zarówno obywatelom Francji, jak i cudzoziemcom. Honoruje osoby, które wniosły wybitny wkład w rozwój Francji – w kulturze, gospodarce, nauce, wojsku, sporcie, a także w modzie. Pierwszą osobą odznaczoną w tej dziedzinie, uznawanej za kluczowy element swojej tożsamości kulturowej i gospodarczej Francji, była projektantka haute couture Jeanne Paquin w 1913 r..

W ostatnich latach medale odebrali między innymi ówczesna redaktor naczelna amerykańskiego wydania magazynu „Vogue” Anna Wintour, dyrektor artystyczny Dior Men Kim Jones i Pharrell Williams, dyrektor kreatywny męskiej linii Louis Vuitton.

Paryż odgrywał kluczową rolę w rozwoju kariery Stelli McCartney: od stażu u Christiana Lacroix, przez lata pracy w Chloé, po regularne pokazy podczas Paris Fashion Week. Jej marka współpracowała z konglomeratami marek luksusowych Kering i LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). W 2025 r. McCartney odzyskała pełną niezależność, pozostając jednocześnie doradczynią ds. zrównoważonego rozwoju w LVMH.