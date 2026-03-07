Stella McCartney odznaczona przez prezydenta Francji

Uroczystość odbyła się 5 marca, dzień po pokazie Stelli McCartney w ramach Paryskiego Tygodnia Mody.
„To miasto zawsze mnie wspierało i przyjmowało z otwartością, ale też stawiało wyzwania i inspirowało” – napisała Stella McCartney w podziękowaniu za odebraną w Paryżu Legię Honorową. Brytyjska projektantka została kawalerem tego orderu w uznaniu za jej wkład w modę, zrównoważony rozwój, innowacje i dobrostan zwierząt.
„Jestem niezwykle zaszczycona otrzymaniem Legii Honorowej – a fakt, że odznaczenie wręczył mi prezydent Emmanuel Macron, czyni to wyróżnienie jeszcze bardziej poruszającym. Francja jest krajem, który ukształtował tak wiele w moim życiu i karierze…” – czytamy we wpisie Stelli McCartney na Instagramie.
Legia Honorowa (Légion d’honneur), ustanowiona w 1802 r. przez Napoleona Bonaparte, jest najwyższym francuskim orderem zasługi. Odznaczenie to może być przyznane zarówno obywatelom Francji, jak i cudzoziemcom. Honoruje osoby, które wniosły wybitny wkład w rozwój Francji – w kulturze, gospodarce, nauce, wojsku, sporcie, a także w modzie. Pierwszą osobą odznaczoną w tej dziedzinie, uznawanej za kluczowy element swojej tożsamości kulturowej i gospodarczej Francji, była projektantka haute couture Jeanne Paquin w 1913 r..
W ostatnich latach medale odebrali między innymi ówczesna redaktor naczelna amerykańskiego wydania magazynu „Vogue” Anna Wintour, dyrektor artystyczny Dior Men Kim Jones i Pharrell Williams, dyrektor kreatywny męskiej linii Louis Vuitton.
Paryż odgrywał kluczową rolę w rozwoju kariery Stelli McCartney: od stażu u Christiana Lacroix, przez lata pracy w Chloé, po regularne pokazy podczas Paris Fashion Week. Jej marka współpracowała z konglomeratami marek luksusowych Kering i LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). W 2025 r. McCartney odzyskała pełną niezależność, pozostając jednocześnie doradczynią ds. zrównoważonego rozwoju w LVMH.
Stella McCartney została odznaczona Legią Honorową w uznaniu za jej wkład w modę, zrównoważony rozwój, innowacje i dobrostan zwierząt. Od momentu stworzenia własnej marki w 2001 r., przyczyniła się swoją pracą do „przedefiniowania standardów branży, stawiając odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów, innowacje w zakresie tkanin i projektowanie bez okrucieństwa w centrum dyskusji o współczesnej modzie” – czytamy w oficjalnym komunikacie.
Uroczystość odbyła się 5 marca, dzień po pokazie Stelli McCartney w ramach Paryskiego Tygodnia Mody, w obecności prezydenta Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona i jego żony Brigitte Macron. Wśród około pięćdziesięciu zaproszonych gości znaleźli się m.in.: aktorki Charlotte Casiraghi i Naomi Watts, wyrocznia mody Anna Wintour, Delphine i Antoine Arnault z LVMH oraz amerykańska dziennikarka Oprah Winfrey. Nie zabrakło też męża projektantki, Alasdhaira Willisa, jej siostry Mary, brata Jamesa, dwojga z czwórki dzieci oraz jej ojca, sir Paula McCartneya, ex-Beatlesa.
Prezydent Emmanuel Macron przypiął insygnium orderu z czerwoną wstążką i zielono-białym medalem do granatowego kostiumu McCartney, z baskijką ozdobioną sztucznym futrem. Mówił obszernie o karierze Stelli w świecie mody, działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i praw zwierząt, a także o jej oddaniu rodzinie. Podkreślił „wspólne wartości”, które łączą McCartney i Francję. „Kochasz Francję, a nasz kraj kocha ciebie” – podkreślił. Zażartował nawet, że to odznaczenie jest „edycją limitowaną”.
„To wyróżnienie nie jest tylko dla mnie, lecz także dla mojej rodziny, mojego zespołu, innowatorów i partnerów, którzy niestrudzenie i z pasją pracowali, by udowodnić, że moda może być jednocześnie pożądana i odpowiedzialna. To również uznanie, że luksusowe domy mody mogą myśleć o modzie w sposób świadomy i pełen pasji, nie rezygnując przy tym z piękna – my jesteśmy tego dowodem. Wciąż jest tak wiele do zrobienia, ale pozostaję pełna nadziei – i pełna determinacji – że razem możemy przekształcić naszą branżę tak, by służyła naturze, wszystkim żywym istotom i przyszłym pokoleniom…” – podkreśla projektantka w swoich mediach społecznościowych.
Po ceremonii Stella McCartney powiedziała, że cieszy się, iż jej ojciec i rodzeństwo mogli być na niej obecni. „Spojrzałam na tatę i nagle uświadomiłam sobie, że mój mąż i dzieci widzieli, jak odbieram inne wyróżnienia w Anglii, ale ojcu nigdy się to nie udało. Niesamowite było też to, że wszystko odbyło się w prywatnej sali i że prezydent wygłosił tak długie przemówienie” – mówiła cytowana przez „Point de vue”.
Stella Nina McCartney urodziła się 13 września 1971 r. w Londynie. Jest córką Paula McCartneya, legendarnego muzyka The Beatles, oraz Lindy McCartney, fotografki i aktywistki na rzecz praw zwierząt. Dorastała w środowisku twórczym, ale rodzice dbali o to, by dzieci miały możliwie normalne życie – uczęszczała do lokalnych szkół państwowych w East Sussex. Już jako nastolatka interesowała się modą: w wieku 13 lat uszyła pierwszą kurtkę, a trzy lata później odbyła staż u Christiana Lacroix, poznając tajniki sztuki haute couture.
Studiowała w Ravensbourne College of Design and Communication, a następnie na Central Saint Martins, gdzie jej pokaz dyplomowy w 1995 r. stał się sensacją – na wybiegu pojawiły się Naomi Campbell, Yasmin Le Bon i Kate Moss, a muzykę skomponował jej ojciec. W 1997 r. została dyrektorką kreatywną francuskiego domu mody Chloé, gdzie odnowiła markę i przywróciła jej komercyjny sukces. Jej projekty: lekkie, kobiece, zmysłowe szybko zdobyły uznanie krytyków i klientów.
W 2001 r., we współpracy z koncernem Gucci Group (później Kering), założyła markę Stella McCartney. Od początku przyjęła rewolucyjne podejście: zero skóry, futer, piór i skór egzotycznych – to zasada, której nigdy nie złamała. Jej marka szybko stała się jednym z najważniejszych głosów w modzie odpowiedzialnej, a jednocześnie utrzymała status luksusowego domu mody obecnego na Paris Fashion Week. Dynamicznie się rozwijała, rozpoczynając długofalową współpracę z Adidasem przy kolekcjach sportowych, wprowadzając wegańskie perfumy STELLA oraz debiutując z pierwszą linią bielizny. Powstała kultowa torba Falabella, dziś jeden z największych bestsellerów marki, a także linia Stella McCartney Kids. W kolejnych latach dom mody rozszerzył działalność o ekologiczne okulary.
W 2012 r. McCartney została pierwszą w historii projektantką, która odpowiadała za pełne stroje dla reprezentacji narodowej na igrzyska olimpijskie, Team GB w Londynie. W 2016 r. ponownie objęła tę funkcję podczas igrzysk w Rio, a także zaprezentowała pierwszą pełną kolekcję strojów kąpielowych i nowy zapach STELLA POP. W 2017 r. marka wprowadziła pierwszą kolekcję męską, a rok później wegańską wersję kultowych butów Adidas Stan Smith.
Brytyjska projektantka jest jedną z najważniejszych postaci ruchu sustainable fashion – odpowiedzialnej mody. Jej podejście łączy: innowacje materiałowe (m.in. wegańskie alternatywy dla skóry), transparentne łańcuchy dostaw, aktywizm na rzecz zwierząt, luksus rozumiany jako odpowiedzialność i piękno bez kompromisów. Jej praca wywarła wpływ na całą branżę, zmuszając największe domy mody do refleksji nad etyką produkcji i wpływem na środowisko.
W 2018 r. McCartney założyła fundację Stella McCartney Cares, wspierającą działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki z rakiem piersi. W tym samym roku odkupiła udziały Keringu, zaprojektowała suknię Meghan Markle na przyjęcie weselne i współtworzyła Kartę Mody ONZ. Rok później rozpoczęła strategiczną współpracę z LVMH, zachowując większościową kontrolę nad marką i obejmując funkcję doradczyni ds. zrównoważonego rozwoju dla Bernarda Arnaulta i zarządu grupy. W 2020 r. jako pierwsza projektantka w historii pojawiła się na okładce „Vogue” USA.
Rok 2021 umocnił jej pozycję liderki innowacji: uczestniczyła w szczycie G7 i COP26 jako jedyna przedstawicielka świata mody, prezentując wystawę „Future of Fashion”. Wprowadziła także pierwsze wegańskie korki piłkarskie oraz prototypy produktów z mycelium Mylo, nowoczesnego, wegańskiego materiału stworzonego z grzybni. Niebawem wypuściła luksusową torebkę z mycelium oraz wegańską linię pielęgnacyjną STELLA. Współtworzyła również fundusz SOS wspierający start-upy rozwijające ekologiczne technologie.
Dziś to globalny dom mody obejmujący kolekcje damskie, unisex, dziecięce, akcesoria, bieliznę, stroje kąpielowe, współpracę sportową z Adidasem oraz linię pielęgnacyjną. Marka posiada 48 butików własnych, 21 franczyzowych i jest obecna w 863 sklepach w 77 krajach, wysyłając produkty do ponad 100 państw.
Prywatnie Stella McCartney od 2003 r. jest żoną Alasdhaira Willisa, z którym ma czworo dzieci. Mimo globalnej kariery, 54-latka podkreśla, że rodzina pozostaje dla niej fundamentem, podobnie jak dla jej rodziców.
