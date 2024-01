Stella McCartney – projektantka mody, która działa na rzecz zrównoważonego rozwoju w branży dóbr luksusowych

„Każdy może zrobić proste rzeczy, aby coś zmienić, a każda drobnostka naprawdę się liczy”

Kreatorka chętnie korzysta z wszelkich innowacji. We współpracy z adidasem wypuściła pierwsze na świecie wegańskie buty piłkarskie, a także odzież i torbę ze „skóry” Mylo produkowanej z grzybni. Skomponowała wegańską i wolną od okrucieństwa gamę produktów do pielęgnacji skóry, wykonanych w ponad 99 proc. z naturalnych składników. Jest współzałożycielką Funduszu SOS, inwestującego w start-upy nowej generacji na poziomie lokalnym, aby wspierać nowe rozwiązania pozytywne dla środowiska.

Produkty i projekty, na których metkach widnieje jej nazwisko można znaleźć w 48 sklepach własnych sklepach marki i 21 sklepach franczyzowych, między innymi w Nowym Jorku i Londynie, Paryżu, Mediolanie, Tokio, Szanghaju i Pekinie. Jej kolekcje są sprzedawane do odbiorców w 100 krajach, za pośrednictwem butików, domów towarowych oraz Internetu.

W styczniu 2020 roku, jako pierwsza projektantka mody, pojawiła się na okładce amerykańskiego „Vogue’a”. W 2023 roku została przez króla Karola III uhonorowana tytułem Komandora Orderu Imperium Brytyjskiego, w uznaniu jej zasług dla mody i zrównoważonego rozwoju. To wyróżnienie dla osób, które wniosły znaczący wkład w społeczeństwo brytyjskie odzwierciedlając wybitne, innowacyjne osiągnięcia w dziedzinach obejmujących technologię, naukę, sport, sztukę, kulturę, politykę, przemysł i gospodarkę. W listopadzie 2023 roku została wybrana Kobietą Biznesu przez jury Prix Veuve Clicquot Bold Woman Award. Veuve Clicquot to producent jednego z najdroższych francuskich szampanów, a przy okazji partner biznesowy Stelli McCartney, z którym razem przekształcają pozostałości winogron w nową „skórę”, po to, by szyć z niej torby i buty.

„Prawdziwa zmiana nadejdzie tylko wtedy, gdy coraz więcej z nas będzie pracować tak jak ja, dlatego połowa mojej pracy polega na współpracy z politykami i rządami w celu zmiany prawa. Każdego roku dla przemysłu modowego zabija się ponad miliard zwierząt, co niszczy również duże części lasów tropikalnych. Nie wiem, czy zobaczymy tę zmianę. Człowiek jest najokrutniejszym i najbardziej szalonym ze zwierząt. Kto wie, do czego jest zdolny?” – mówiła przy okazji gali wręczenia tej nagrody w Paryżu dziennikarce Morgane Miel z magazynu „Madame Figaro”.

Podkreśliła też wówczas, że dla niej najważniejsza jest rodzina. „Moje dzieci są dla mnie priorytetem, ale dałam sobie pozwolenie na pracę i budowanie równowagi. Dla mnie oznacza to bycie z nimi rano i wieczorem. Mam świadomość, że jestem bardzo uprzywilejowana: ile kobiet nie może tego zrobić?” – wyznała. Stella ma czworo dzieci z brytyjskim dziennikarzem Alasdhairem Willisem. Wszystkie noszą po trzy imiona, wszystkie urodziły się w Londynie. Miller Alasdhair James przyszedł na świat w 2005 roku, rok później pojawiła się córka Bailey Linda Olwyn, w 2008 roku syn Beckett Robert Lee, a w 2010 powitano kolejną dziewczynkę - Reiley Dilys Stellę. Stella McCartney przekonuje, że trzeba od nowa stworzyć zasady rządzące rynkiem pracy, by matki miały większe możliwości łączenia macierzyństwa z pracą. „W Stelli McCartney 80 proc. pracowników to kobiety, często matki. Jedną z moich największych dum jest to, że zbudowałem dla nich bezpieczne miejsce w branży” - podkreśla.