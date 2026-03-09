Dree Hemingway: życie na styku mody, kina i rodzinnej legendy

Dree Hemingway dorastała wraz z siostrą w mieście Ketchum w Idaho, uczęszczała do Ernest Hemingway Elementary School, dopiero później przeniosła się do Kalifornii.
W ostatnich latach Dree Hemingway łączy pracę aktorską z projektami modowymi, pojawiając się na wydarzeniach branżowych i w kampaniach. Jej kariera rozwija się w sposób konsekwentny, ale nie spektakularny – wybiera projekty, które są zgodne z jej wrażliwością, a nie te, które gwarantują największy rozgłos. Ostatnio zwróciła na siebie uwagę widzów w roli Daryl Hannah w popularnym serialu „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette”.
Dree Louise Crisman Hemingway urodziła się 4 grudnia 1987 r. w Sun Valley w stanie Idaho. Należy do jednego z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich rodów artystycznych. Jest prawnuczką Ernesta Hemingwaya, pisarza, dziennikarza i korespondenta wojennego, znanego z powieści „Słońce też wschodzi”, „Pożegnanie z bronią” oraz opowiadań „Śniegi Kilimandżaro” i „Stary człowiek i morze”. Za to ostatnie otrzymał Nagrodę Pulitzera w 1953 r., a w kolejnym, Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.
Jej matka, Mariel Hemingway, jest aktorką, producentką, autorką książek i aktywistką, jedną z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicielek hollywoodzkiej generacji lat 70. i 80. XX wieku. Zadebiutowała jako nastolatka w filmie „Lipstick” w 1976 r., u boku swojej siostry Margaux. Już pierwsza rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu, a trzy lata później zdobyła światową sławę dzięki roli Tracy w „Manhattanie” Woody’ego Allena, za którą otrzymała nominację do Oscara. Jej dalsza kariera obejmuje zarówno kino głównego nurtu, jak i produkcje niezależne, a także role kobiet queer, które przyniosły jej trwałą więź ze społecznością LGBT. W 1984 r. poślubiła reżysera Stephena Crismana, z którym mają dwie córki: Dree i Langley. Rozwiedli się w 2009 r.. Obecnie angażuje się w działalność na rzecz zdrowia psychicznego, jogi i holistycznego stylu życia. Jest autorką książek i bohaterką dokumentu, w którym opowiada o dramatycznej historii swojej rodziny, naznaczonej samobójstwami, uzależnieniami i chorobami psychicznymi.
Jedna z najbardziej tragicznych historii rodzinnych związana jest z Margaux Hemingway, siostrą Mariel, a ciotką Dree. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych supermodelek lat 70. i jedną z pierwszych kobiet w historii, które podpisały kontrakt reklamowy wart milion dol. Jej charakterystyczna uroda, wysoki wzrost i słynne nazwisko wyniosły ją na pokazy domów mody i okładki najważniejszych magazynów. Debiut u boku siostry otworzył jej drogę do kariery aktorskiej, choć nie tak spektakularnej jak w modelingu. Występowała w filmach europejskich, produkcjach klasy B i telewizji, próbując odbudować karierę po problemach zdrowotnych i uzależnieniach. Dorastała w cieniu rodzinnej legendy, ale także w atmosferze napięć i przemilczanych traum. Już jako nastolatka zmagała się z depresją, bulimią, alkoholizmem i epilepsją. W latach 90. ujawniła, że była molestowana przez ojca. Jej życie osobiste było burzliwe: dwa nieudane małżeństwa, konflikty rodzinne i narastająca izolacja. Zmarła w 1996 r. w wyniku przedawkowania leków, stając się piątą osobą w czterech pokoleniach Hemingwayów, która odebrała sobie życie.
Czytaj więcej
Choć od 2018 roku aktorka Daryl Hannah jest żoną,a do tego zaangażowaną aktywistką walczącą o prawa ludzi, zwierząt i planetę, szeroka publiczność...
Z przemysłem modowym związana jest także młodsza siostra Dree, Langley Fox Hemingway. Po ukończeniu Otis College of Art and Design rozpoczęła pracę jako artystka i modelka. Projektowała dla marek Alice + Olivia, Louis Vuitton i TL-180, zaprojektowała pop-up store dla Marca Jacobsa. Wystąpiła w kampanii reklamowej perfum Marca Jacobsa i brała udział w pokazach tygodni mody. Pozuje do zdjęć.
W Gallery Sade w Los Angeles trwa właśnie wystawa jej fotorealistycznych obrazów przedstawiających m.in. starą kaplicę, zaniedbaną kuchnię z rozwieszonymi pod sufitem majtkami, czy dawno opuszczoną sypialnię ze zdemolowanym wózkiem inwalidzkim. „Prace mają na celu wydobycie niezwykłości z rzeczy zwyczajnych lub zaniedbanych miejsc – poprzez filmowe światło albo fizyczny filtr, który zakłóca realność tego, co widzimy, ułatwiając jednocześnie otwarcie zagubionych wspomnień lub emocjonalnej reakcji. Świat jest pełen ukrytych skarbów i ciekawostek na wyciągnięcie ręki – i to właśnie one mnie interesują: to, co zagubione, zapomniane, niechciane” – pisze autorka w jej katalogu.
Dree Hemingway dorastała wraz z siostrą w mieście Ketchum w Idaho, uczęszczała do Ernest Hemingway Elementary School, a później przeniosła się do Kalifornii. W młodości trenowała taniec klasyczny, jednak ostatecznie porzuciła tę drogę na rzecz modelingu. W 2003 r. została przedstawiona na prestiżowym Balu Debiutantek w Paryżu, wśród dziewcząt pochodzących z rodzin arystokratycznych, znanych rodów, świata sztuki, biznesu, polityki czy popkultury – wydarzeniu o charakterze zarówno towarzyskim, jak i modowym.
Rozpoczęła karierę w modelingu w 2009 r.. Chodziła w pokazach i brała udział w kampaniach takich marek jak Gucci, Valentino, Chanel i wielu innych. W 2016 r. pojawiła się również w „Playboyu”. Jej kariera aktorska rozwija się głównie w kinie niezależnym. „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” może to zmienić. Plotki o jej angażu pojawiły się po tym, jak zauważono ją na planie podczas kręcenia sceny pocałunku z Paulem Kellym, który w serialu wciela się w Johna F. Kennedy’ego Jr. Już wtedy pojawiły się spekulacje, że Dree Hemingway może wcielić się w rolę Daryl Hannah.
Daryl Hannah i John F. Kennedy Jr. poznali się na początku lat 80., kiedy obie rodziny spędzały wakacje na karaibskiej wyspie St. Martin. Nie zaczęli się wtedy spotykać, ale to pierwsze spotkanie stworzyło grunt pod późniejszą relację. Ponownie zetknęli się w 1988 r. na ślubie Lee Radziwill, ciotki Kennedy’ego, z reżyserem Herbertem Rossem, który wcześniej pracował z Hannah przy „Stalowych magnoliach”. To wtedy między nimi zaiskrzyło i niemal natychmiast zaczęli się spotykać.
Czytaj więcej
Jest nieustannie porównywana do swojej bohaterki. Sarah Pidgeon w serialu "Love story" wciela się w Carolyn Bessette-Kennedy, żonę Johna Fitzgerald...
Podczas premiery serialu w Carnegie Hall w Nowym Jorku Dree Hemingway towarzyszył jej partner i ojciec córki Luce, producent filmowy Nick Delli Santi. Para nie szczędzi sobie czułości, choć ostatnio rzadziej pojawiają się w mediach społecznościowych. „Jesteś dzika, jesteś dziwna i jesteś tak kochana. Nigdy się nie zmieniaj. Wszystkiego najlepszego. Kocham cię” – pisał Nick do Dree z okazji jej urodzin. A ona do córeczki: „Nigdy nie czułam większej miłości. Dziękuję ci, Luce, że mnie wybrałaś. Jestem taka szczęśliwa i zaszczycona. Największym darem jesteś ty”.
Źródła:
https://www.tvinsider.com/1201892/who-is-dree-hemingway-american-love-story
https://www.imdb.com
https://www.instagram.com/
Najstarsza wnuczka króla Karola XVI Gustawa, księżniczka Estelle, w lutym obchodziła 14 urodziny. Zajmuje wysoki...
Emma Thompson została narratorką audiobooka „A Hymn to Life” opartego na biografii Gisèle Pelicot. Wyjątkowe zad...
Miała zaledwie trzy lata, kiedy została spadkobierczynią fortuny Onassisów – jednej z najbardziej znanych i najb...
Wszystkie kobiety pracują, choć niektóre wykonują swoją pracę poza domem – mawiała Wanda Ferragamo, która po lat...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas