Dree Hemingway: życie na styku mody, kina i rodzinnej legendy

W ostatnich latach Dree Hemingway łączy pracę aktorską z projektami modowymi, pojawiając się na wydarzeniach branżowych i w kampaniach. Jej kariera rozwija się w sposób konsekwentny, ale nie spektakularny – wybiera projekty, które są zgodne z jej wrażliwością, a nie te, które gwarantują największy rozgłos. Ostatnio zwróciła na siebie uwagę widzów w roli Daryl Hannah w popularnym serialu „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette”.

Błogosławieństwo i przekleństwo artystycznej rodziny

Dree Louise Crisman Hemingway urodziła się 4 grudnia 1987 r. w Sun Valley w stanie Idaho. Należy do jednego z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich rodów artystycznych. Jest prawnuczką Ernesta Hemingwaya, pisarza, dziennikarza i korespondenta wojennego, znanego z powieści „Słońce też wschodzi”, „Pożegnanie z bronią” oraz opowiadań „Śniegi Kilimandżaro” i „Stary człowiek i morze”. Za to ostatnie otrzymał Nagrodę Pulitzera w 1953 r., a w kolejnym, Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.

Jej matka, Mariel Hemingway, jest aktorką, producentką, autorką książek i aktywistką, jedną z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicielek hollywoodzkiej generacji lat 70. i 80. XX wieku. Zadebiutowała jako nastolatka w filmie „Lipstick” w 1976 r., u boku swojej siostry Margaux. Już pierwsza rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu, a trzy lata później zdobyła światową sławę dzięki roli Tracy w „Manhattanie” Woody’ego Allena, za którą otrzymała nominację do Oscara. Jej dalsza kariera obejmuje zarówno kino głównego nurtu, jak i produkcje niezależne, a także role kobiet queer, które przyniosły jej trwałą więź ze społecznością LGBT. W 1984 r. poślubiła reżysera Stephena Crismana, z którym mają dwie córki: Dree i Langley. Rozwiedli się w 2009 r.. Obecnie angażuje się w działalność na rzecz zdrowia psychicznego, jogi i holistycznego stylu życia. Jest autorką książek i bohaterką dokumentu, w którym opowiada o dramatycznej historii swojej rodziny, naznaczonej samobójstwami, uzależnieniami i chorobami psychicznymi.

Jedna z najbardziej tragicznych historii rodzinnych związana jest z Margaux Hemingway, siostrą Mariel, a ciotką Dree. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych supermodelek lat 70. i jedną z pierwszych kobiet w historii, które podpisały kontrakt reklamowy wart milion dol. Jej charakterystyczna uroda, wysoki wzrost i słynne nazwisko wyniosły ją na pokazy domów mody i okładki najważniejszych magazynów. Debiut u boku siostry otworzył jej drogę do kariery aktorskiej, choć nie tak spektakularnej jak w modelingu. Występowała w filmach europejskich, produkcjach klasy B i telewizji, próbując odbudować karierę po problemach zdrowotnych i uzależnieniach. Dorastała w cieniu rodzinnej legendy, ale także w atmosferze napięć i przemilczanych traum. Już jako nastolatka zmagała się z depresją, bulimią, alkoholizmem i epilepsją. W latach 90. ujawniła, że była molestowana przez ojca. Jej życie osobiste było burzliwe: dwa nieudane małżeństwa, konflikty rodzinne i narastająca izolacja. Zmarła w 1996 r. w wyniku przedawkowania leków, stając się piątą osobą w czterech pokoleniach Hemingwayów, która odebrała sobie życie.