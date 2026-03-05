W dniu narodzin księżniczki Estelle odpalono 21 salw armatnich przed Pałacem Królewskim w Sztokholmie.
– Estelle odziedziczyła wiele cech charakteru zarówno po mnie, jak i po moim mężu. Jest bardzo towarzyska, pogodna i niezwykle odważna. To z pewnością przydatne cechy w życiu, zwłaszcza w kontekście jej roli – tak w udzielonym w 2017 r. wywiadzie dla szwedzkiej telewizji SVT księżniczka Wiktoria mówiła o swojej najstarszej, wówczas pięcioletniej, córce. Choć do głównych obowiązków dziewczynki należy obecnie nauka w szkole podstawowej, w jej harmonogramie nie brakuje również spotkań czy uroczystości wynikających z jej niebagatelnej roli w szwedzkiej rodzinie królewskiej. Powierzona jej przed rokiem funkcja ma ścisły związek z tradycją pielęgnowaną przez jej najbliższych i uwiecznioną na niejednej oficjalnej fotografii w królewskim archiwum.
Portrety publikowane z okazji kolejnych urodzin poszczególnych członków rodzin królewskich pozwalają uwiecznić wyjątkowe okazje i na bieżąco obserwować zmiany zachodzące na twarzach przyszłych lub obecnych monarchów. W przypadku dzieci dodatkowymi cechami wyglądu porównywanymi między udostępnianymi cyklicznie fotografiami są też: szybko zmieniający się wzrost, długość włosów czy nabywane w zaskakującym tempie umiejętności uchwycone w poszczególnych kadrach – od pierwszej samodzielnie spożytej porcji tortu, poprzez nieśmiało stawiane kroki, zabawy na świeżym powietrzu, abstrakcyjne prace plastyczne, aż po zakończone lądowaniem w śniegu próby pokonywania niewielkich dystansów na nartach.
W oficjalnej galerii zdjęć dostępnej na stronie internetowej szwedzkiej rodziny królewskiej można znaleźć kilkadziesiąt fotografii księżniczki Estelle dokumentujących każdy z powyższych etapów, a obchodzone 23 lutego urodziny dziewczynki pozwalają urozmaicić tradycyjne portrety kadrami uchwyconymi podczas takich zimowych aktywności jak wspomniana jazda na nartach czy kulig. Tegoroczne, 14 urodziny najstarszej córki księżniczki Wiktorii i jej męża, Daniela Westlinga, również zostały udokumentowane w tradycyjny sposób. Portrety wykonane na tę okoliczność przedstawiają zarówno urodziwą nastolatkę, jak i jej młodszego o cztery lata brata Oskara. – Piękny sposób uczczenia tej niezwykłej okazji – pisano w mediach społecznościowych pod utrzymanymi w pastelowych odcieniach fotografiami. Solenizantka wybrała na tę okazję skromną, choć elegancką stylizację złożoną z błękitnej bluzki z krótkim rękawem i czarnych spodni. Związane z tyłu głowy włosy pozwoliły wyeksponować regularne rysy twarzy księżniczki, a delikatna biżuteria w postaci łańcuszka i bransoletki podkreśliła jej naturalną urodę.
Przyjście na świat księżniczki zostało zakomunikowane mieszkańcom Szwecji w sposób godny reprezentantki królewskiego rodu. W dniu jej narodzin odpalono 21 salw armatnich przed Pałacem Królewskim w Sztokholmie. Podczas zorganizowanej zaledwie dwie godziny po radosnym wydarzeniu konferencji prasowej tata dziewczynki informował o powiększeniu rodziny królewskiej, a w trakcie odbywającego się tego samego dnia posiedzenia szwedzkiego rządu, dziadek księżniczki, Karol XVI Gustaw, oficjalnie podał jej imiona: Estelle Silvia Ewa Mary oraz tytuł księżnej Östergötlandu. W dniu chrztu została wyróżniona przez swojego dziadka Orderem Królewskim Serafinów stanowiącym najwyższe odznaczenie Królestwa Szwecji.
Powodem, dla którego powyższe procedury zostały zastosowane z pełną starannością, była nie tylko niewątpliwa euforia towarzysząca narodzinom pierwszej wnuczki króla Szwecji, ale i fakt, że dziewczynka zajmuje wysokie, bo aż drugie miejsce w linii sukcesji do szwedzkiego tronu. Tuż nad nią plasuje się jej mama, która jako pierwsza z trojga potomstwa obecnego monarchy, po śmierci lub abdykacji swojego ojca zostanie następną królową tego kraju. Sposobność tę zyskała na podstawie wprowadzonej w 1980 r. zasady absolutnej primogenitury, wedle której tron dziedziczy najstarsze dziecko monarchy, bez względu na płeć. Tym samym księżniczka Wiktoria wyprzedziła w kolejce do tronu swojego młodszego brata, 46-letniego obecnie księcia Karola Filipa, a jej córka, jako pierwsza przedstawicielka płci żeńskiej w szwedzkiej historii, przyszła na świat z prawem odziedziczenia korony zyskanym za sprawą matki.
Perspektywa przejęcia schedy po obecnych monarchach wiąże się dla nastolatki z pewnymi zobowiązaniami, których lista stopniowo wydłuża się. W wieku zaledwie dwóch lat dziewczynka po raz pierwszy odwiedziła księstwo Östergötland, którego jest patronką. Wraz z rodzicami zawitała wówczas do tamtejszej stolicy Linköping, gdzie otrzymała mnóstwo upominków i kwiatów od tłumnie zgromadzonych mieszkańców, a także miała okazję po raz pierwszy udać się do tamtejszego zamku mieszczącego między innymi przygotowany dla przyszłej lokatorki pokój. O ile ta wizyta upłynęła pod znakiem zabawy i spacerów w rezerwacie przyrody Lake Tåkern, kolejny przyjazd, w 2022 r., miał już nieco bardziej oficjalny charakter. Dziesięcioletnia wówczas księżniczka i jej rodzice odsłonili tego dnia oficjalny, ręcznie malowany portret dziewczynki, który zawisł we wspomnianym pomieszczeniu przeznaczonym na jej pokój.
Wśród obowiązków nastolatki, od 2018 r. uczęszczającej do szkoły podstawowej Campus Manilla w Sztokholmie, oprócz bieżącej nauki, należy też udział w wielu uroczystościach rodzinnych oraz państwowych, takich jak choćby coroczne obchody Victoriadagen – urodzin jej mamy celebrowanych 14 lipca i traktowanych niczym narodowe święto Szwecji. Liczne zdjęcia dokumentujące przebieg ceremonii od 1979 r. organizowanej w letniej rezydencji rodziny królewskiej na wyspie Olandia, są wówczas publikowane w mediach społecznościowych Szwedzkiego Dworu Królewskiego (oryg. Kungahuset). – Piękna mama i córka – brzmi podpis pod tegoroczną fotografią przedstawiającą dwie przyszłe monarchinie kraju w czułym objęciu.
W ubiegłych latach dziewczynka miała też okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach z udziałem przedstawicieli innych rodzin królewskich. W styczniu 2018 r., podczas dwudniowej wizyty w Szwecji, do Pałacu Królewskiego w Sztokholmie zawitali książę William i księżna Catherine. Przyszły król Wielkiej Brytanii przykucnął na powitanie najmłodszych gospodarzy, czemu z uśmiechem przyglądała się jego ciężarna wówczas małżonka.
Uśmiechnięta księżniczka Estelle, z entuzjazmem właściwym dziesięciolatce, w 2022 r. witała też innych gości w Pałacu Królewskim: króla Niderlandów Wilhelma-Aleksandra oraz królową Maximę. Ten pierwszy jest jednym z pięciorga rodziców chrzestnych przyszłej królowej. Do zacnego grona należą też: Haakon, książę Norwegii, Mary, królowa Danii, Anna Westling Söderström, siostra księcia Daniela, a także książę Karol Filip Bernadotte, brat księżniczki Wiktorii, który w minionym roku po raz czwarty został ojcem. Kilka miesięcy po przyjściu na świat księżniczki Ines, Pałac Królewski wydał oficjalny komunikat dotyczący wyboru rodziców chrzestnych jedynej córki księcia. Zgodnie z rodzinną tradycją zaszczyt ten spotkał pięć osób wskazanych przez 46-latka i jego żonę, księżniczkę Zofię, a wśród wybranych znalazła się między innymi 13-letnia wówczas księżniczka Estelle. W licznych doniesieniach prasowych relacjonujących to ważne wydarzenie w życiu obu księżniczek pojawiła się między innymi fotografia sprzed dekady przedstawiająca księcia Karola Filipa trzymającego na rękach swoją uroczą, czteroletnią wówczas siostrzenicę. Wraz z innymi członkami rodziny królewskiej świętowano urodziny obecnego monarchy obchodzone 30 kwietnia. Ubiegłoroczna uroczystość również nie uszła uwadze światowych mediów, a tym razem w objęciach dumnego taty znalazła się inna księżniczka – niespełna trzymiesięczna Ines. Wiele wskazuje na to, że jej towarzyska, pogodna i niezwykle odważna starsza kuzynka będzie miała jej do przekazania niejedną rodzinną opowieść, jak na matkę chrzestną przystało.
