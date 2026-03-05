– Estelle odziedziczyła wiele cech charakteru zarówno po mnie, jak i po moim mężu. Jest bardzo towarzyska, pogodna i niezwykle odważna. To z pewnością przydatne cechy w życiu, zwłaszcza w kontekście jej roli – tak w udzielonym w 2017 r. wywiadzie dla szwedzkiej telewizji SVT księżniczka Wiktoria mówiła o swojej najstarszej, wówczas pięcioletniej, córce. Choć do głównych obowiązków dziewczynki należy obecnie nauka w szkole podstawowej, w jej harmonogramie nie brakuje również spotkań czy uroczystości wynikających z jej niebagatelnej roli w szwedzkiej rodzinie królewskiej. Powierzona jej przed rokiem funkcja ma ścisły związek z tradycją pielęgnowaną przez jej najbliższych i uwiecznioną na niejednej oficjalnej fotografii w królewskim archiwum.



Księżniczka Estelle – tradycyjna fotografia z okazji 14 urodzin

Portrety publikowane z okazji kolejnych urodzin poszczególnych członków rodzin królewskich pozwalają uwiecznić wyjątkowe okazje i na bieżąco obserwować zmiany zachodzące na twarzach przyszłych lub obecnych monarchów. W przypadku dzieci dodatkowymi cechami wyglądu porównywanymi między udostępnianymi cyklicznie fotografiami są też: szybko zmieniający się wzrost, długość włosów czy nabywane w zaskakującym tempie umiejętności uchwycone w poszczególnych kadrach – od pierwszej samodzielnie spożytej porcji tortu, poprzez nieśmiało stawiane kroki, zabawy na świeżym powietrzu, abstrakcyjne prace plastyczne, aż po zakończone lądowaniem w śniegu próby pokonywania niewielkich dystansów na nartach.

W oficjalnej galerii zdjęć dostępnej na stronie internetowej szwedzkiej rodziny królewskiej można znaleźć kilkadziesiąt fotografii księżniczki Estelle dokumentujących każdy z powyższych etapów, a obchodzone 23 lutego urodziny dziewczynki pozwalają urozmaicić tradycyjne portrety kadrami uchwyconymi podczas takich zimowych aktywności jak wspomniana jazda na nartach czy kulig. Tegoroczne, 14 urodziny najstarszej córki księżniczki Wiktorii i jej męża, Daniela Westlinga, również zostały udokumentowane w tradycyjny sposób. Portrety wykonane na tę okoliczność przedstawiają zarówno urodziwą nastolatkę, jak i jej młodszego o cztery lata brata Oskara. – Piękny sposób uczczenia tej niezwykłej okazji – pisano w mediach społecznościowych pod utrzymanymi w pastelowych odcieniach fotografiami. Solenizantka wybrała na tę okazję skromną, choć elegancką stylizację złożoną z błękitnej bluzki z krótkim rękawem i czarnych spodni. Związane z tyłu głowy włosy pozwoliły wyeksponować regularne rysy twarzy księżniczki, a delikatna biżuteria w postaci łańcuszka i bransoletki podkreśliła jej naturalną urodę.

