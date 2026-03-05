Reklama

Wydłuża się lista obowiązków 14-letniej księżniczki Estelle. Oto jej ważne zadania

Najstarsza wnuczka króla Karola XVI Gustawa, księżniczka Estelle, w lutym obchodziła 14 urodziny. Zajmuje wysokie miejsce w linii sukcesji do szwedzkiego tronu i mimo młodego wieku sprawuje pewną istotną funkcję w rodzinie królewskiej.

Publikacja: 05.03.2026 11:38

W dniu narodzin księżniczki Estelle odpalono 21 salw armatnich przed Pałacem Królewskim w Sztokholmi

W dniu narodzin księżniczki Estelle odpalono 21 salw armatnich przed Pałacem Królewskim w Sztokholmie.

Foto: PAP/ABACA

Dominika Drygas

– Estelle odziedziczyła wiele cech charakteru zarówno po mnie, jak i po moim mężu. Jest bardzo towarzyska, pogodna i niezwykle odważna. To z pewnością przydatne cechy w życiu, zwłaszcza w kontekście jej roli – tak w udzielonym w 2017 r. wywiadzie dla szwedzkiej telewizji SVT księżniczka Wiktoria mówiła o swojej najstarszej, wówczas pięcioletniej, córce. Choć do głównych obowiązków dziewczynki należy obecnie nauka w szkole podstawowej, w jej harmonogramie nie brakuje również spotkań czy uroczystości wynikających z jej niebagatelnej roli w szwedzkiej rodzinie królewskiej. Powierzona jej przed rokiem funkcja ma ścisły związek z tradycją pielęgnowaną przez jej najbliższych i uwiecznioną na niejednej oficjalnej fotografii w królewskim archiwum.

Księżniczka Estelle – tradycyjna fotografia z okazji 14 urodzin

Portrety publikowane z okazji kolejnych urodzin poszczególnych członków rodzin królewskich pozwalają uwiecznić wyjątkowe okazje i na bieżąco obserwować zmiany zachodzące na twarzach przyszłych lub obecnych monarchów. W przypadku dzieci dodatkowymi cechami wyglądu porównywanymi między udostępnianymi cyklicznie fotografiami są też: szybko zmieniający się wzrost, długość włosów czy nabywane w zaskakującym tempie umiejętności uchwycone w poszczególnych kadrach – od pierwszej samodzielnie spożytej porcji tortu, poprzez nieśmiało stawiane kroki, zabawy na świeżym powietrzu, abstrakcyjne prace plastyczne, aż po zakończone lądowaniem w śniegu próby pokonywania niewielkich dystansów na nartach.

W oficjalnej galerii zdjęć dostępnej na stronie internetowej szwedzkiej rodziny królewskiej można znaleźć kilkadziesiąt fotografii księżniczki Estelle dokumentujących każdy z powyższych etapów, a obchodzone 23 lutego urodziny dziewczynki pozwalają urozmaicić tradycyjne portrety kadrami uchwyconymi podczas takich zimowych aktywności jak wspomniana jazda na nartach czy kulig. Tegoroczne, 14 urodziny najstarszej córki księżniczki Wiktorii i jej męża, Daniela Westlinga, również zostały udokumentowane w tradycyjny sposób. Portrety wykonane na tę okoliczność przedstawiają zarówno urodziwą nastolatkę, jak i jej młodszego o cztery lata brata Oskara. – Piękny sposób uczczenia tej niezwykłej okazji – pisano w mediach społecznościowych pod utrzymanymi w pastelowych odcieniach fotografiami. Solenizantka wybrała na tę okazję skromną, choć elegancką stylizację złożoną z błękitnej bluzki z krótkim rękawem i czarnych spodni. Związane z tyłu głowy włosy pozwoliły wyeksponować regularne rysy twarzy księżniczki, a delikatna biżuteria w postaci łańcuszka i bransoletki podkreśliła jej naturalną urodę.

Czytaj więcej

Księżniczka Brabancji, córka króla Filipa i królowej Matyldy, w ostatnich latach udowodniła, że jest
Ludzie
Przełomowy rok w życiu następczyni tronu Belgii. Księżniczka Elżbieta otwiera nowy rozdział
Reklama
Reklama

Uroczyste obchody narodzin księżniczki Estelle

Przyjście na świat księżniczki zostało zakomunikowane mieszkańcom Szwecji w sposób godny reprezentantki królewskiego rodu. W dniu jej narodzin odpalono 21 salw armatnich przed Pałacem Królewskim w Sztokholmie. Podczas zorganizowanej zaledwie dwie godziny po radosnym wydarzeniu konferencji prasowej tata dziewczynki informował o powiększeniu rodziny królewskiej, a w trakcie odbywającego się tego samego dnia posiedzenia szwedzkiego rządu, dziadek księżniczki, Karol XVI Gustaw, oficjalnie podał jej imiona: Estelle Silvia Ewa Mary oraz tytuł księżnej Östergötlandu. W dniu chrztu została wyróżniona przez swojego dziadka Orderem Królewskim Serafinów stanowiącym najwyższe odznaczenie Królestwa Szwecji.

Powodem, dla którego powyższe procedury zostały zastosowane z pełną starannością, była nie tylko niewątpliwa euforia towarzysząca narodzinom pierwszej wnuczki króla Szwecji, ale i fakt, że dziewczynka zajmuje wysokie, bo aż drugie miejsce w linii sukcesji do szwedzkiego tronu. Tuż nad nią plasuje się jej mama, która jako pierwsza z trojga potomstwa obecnego monarchy, po śmierci lub abdykacji swojego ojca zostanie następną królową tego kraju. Sposobność tę zyskała na podstawie wprowadzonej w 1980 r. zasady absolutnej primogenitury, wedle której tron dziedziczy najstarsze dziecko monarchy, bez względu na płeć. Tym samym księżniczka Wiktoria wyprzedziła w kolejce do tronu swojego młodszego brata, 46-letniego obecnie księcia Karola Filipa, a jej córka, jako pierwsza przedstawicielka płci żeńskiej w szwedzkiej historii, przyszła na świat z prawem odziedziczenia korony zyskanym za sprawą matki.

Czytaj więcej

Skoncentrowana na przygotowaniach do zbliżającej się sesji egzaminacyjnej studentka, mimo odległości
Ludzie
Księżniczka Ingrid Alexandra tak skomentowała oskarżenia obciążające jej przyrodniego brata

Wydłużająca się lista obowiązków księżniczki Estelle

Perspektywa przejęcia schedy po obecnych monarchach wiąże się dla nastolatki z pewnymi zobowiązaniami, których lista stopniowo wydłuża się. W wieku zaledwie dwóch lat dziewczynka po raz pierwszy odwiedziła księstwo Östergötland, którego jest patronką. Wraz z rodzicami zawitała wówczas do tamtejszej stolicy Linköping, gdzie otrzymała mnóstwo upominków i kwiatów od tłumnie zgromadzonych mieszkańców, a także miała okazję po raz pierwszy udać się do tamtejszego zamku mieszczącego między innymi przygotowany dla przyszłej lokatorki pokój. O ile ta wizyta upłynęła pod znakiem zabawy i spacerów w rezerwacie przyrody Lake Tåkern, kolejny przyjazd, w 2022 r., miał już nieco bardziej oficjalny charakter. Dziesięcioletnia wówczas księżniczka i jej rodzice odsłonili tego dnia oficjalny, ręcznie malowany portret dziewczynki, który zawisł we wspomnianym pomieszczeniu przeznaczonym na jej pokój.

Wśród obowiązków nastolatki, od 2018 r. uczęszczającej do szkoły podstawowej Campus Manilla w Sztokholmie, oprócz bieżącej nauki, należy też udział w wielu uroczystościach rodzinnych oraz państwowych, takich jak choćby coroczne obchody Victoriadagen – urodzin jej mamy celebrowanych 14 lipca i traktowanych niczym narodowe święto Szwecji. Liczne zdjęcia dokumentujące przebieg ceremonii od 1979 r. organizowanej w letniej rezydencji rodziny królewskiej na wyspie Olandia, są wówczas publikowane w mediach społecznościowych Szwedzkiego Dworu Królewskiego (oryg. Kungahuset). – Piękna mama i córka – brzmi podpis pod tegoroczną fotografią przedstawiającą dwie przyszłe monarchinie kraju w czułym objęciu.

Czytaj więcej

19-latka nosząca oficjalny tytuł księżniczki Asturii, po wstąpieniu na tron będzie pierwszą królową
Jej historia
Księżniczka Eleonora: następczyni hiszpańskiego tronu wypływa na szerokie wody
Reklama
Reklama

Odwiedziny zagranicznych gości

W ubiegłych latach dziewczynka miała też okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach z udziałem przedstawicieli innych rodzin królewskich. W styczniu 2018 r., podczas dwudniowej wizyty w Szwecji, do Pałacu Królewskiego w Sztokholmie zawitali książę William i księżna Catherine. Przyszły król Wielkiej Brytanii przykucnął na powitanie najmłodszych gospodarzy, czemu z uśmiechem przyglądała się jego ciężarna wówczas małżonka.

Uśmiechnięta księżniczka Estelle, z entuzjazmem właściwym dziesięciolatce, w 2022 r. witała też innych gości w Pałacu Królewskim: króla Niderlandów Wilhelma-Aleksandra oraz królową Maximę. Ten pierwszy jest jednym z pięciorga rodziców chrzestnych przyszłej królowej. Do zacnego grona należą też: Haakon, książę Norwegii, Mary, królowa Danii, Anna Westling Söderström, siostra księcia Daniela, a także książę Karol Filip Bernadotte, brat księżniczki Wiktorii, który w minionym roku po raz czwarty został ojcem. Kilka miesięcy po przyjściu na świat księżniczki Ines, Pałac Królewski wydał oficjalny komunikat dotyczący wyboru rodziców chrzestnych jedynej córki księcia. Zgodnie z rodzinną tradycją zaszczyt ten spotkał pięć osób wskazanych przez 46-latka i jego żonę, księżniczkę Zofię, a wśród wybranych znalazła się między innymi 13-letnia wówczas księżniczka Estelle. W licznych doniesieniach prasowych relacjonujących to ważne wydarzenie w życiu obu księżniczek pojawiła się między innymi fotografia sprzed dekady przedstawiająca księcia Karola Filipa trzymającego na rękach swoją uroczą, czteroletnią wówczas siostrzenicę. Wraz z innymi członkami rodziny królewskiej świętowano urodziny obecnego monarchy obchodzone 30 kwietnia. Ubiegłoroczna uroczystość również nie uszła uwadze światowych mediów, a tym razem w objęciach dumnego taty znalazła się inna księżniczka – niespełna trzymiesięczna Ines. Wiele wskazuje na to, że jej towarzyska, pogodna i niezwykle odważna starsza kuzynka będzie miała jej do przekazania niejedną rodzinną opowieść, jak na matkę chrzestną przystało.

Źródła:
https://www.kungahuset.se/
https://royalcentral.co.uk/
https://www.hellomagazine.com/

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Emma Thompson wierzy, że niewyobrażalne cierpienie można przekuć w potęgę, której nikt i nic nie zdo
Jej historia
Emma Thompson narratorką książki Gisèle Pelicot. To nie była łatwa praca
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Athina Onassis dorastała z dala od greckich korzeni i medialnego szumu. Od najmłodszych lat pasjonow
Jej historia
Biedne bogate dziecko Athina Onassis kończy 41 lat. Jak dzisiaj żyje?
Wanda Ferragamo: My, kobiety, robimy wszystko, niezależnie od tego, gdzie są nasze biura
Jej historia
Wanda Ferragamo. Historia pani domu, która poprowadziła i ocaliła rodzinną firmę
Aktorka Minnie Driver w ramach podcastu „Minnie Questions with Minnie Driver” zadaje swoim gościom s
Jej historia
Minnie Driver zachwyciła rolą w „Emily w Paryżu”. Oto, co sama o niej myśli
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama