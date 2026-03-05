Żyjąca w latach 1818-1848 Emily Brontë, autorka „Wichrowych Wzgórz” , jest jedną z trzech sióstr pisarek.
Żyjąca w latach 1818-1848 Emily Brontë jest jedną z trzech sióstr pisarek. Podobnie jak wiele innych literatek w tamtych czasach siostry publikowały swoje książki pod męskimi pseudonimami.
Charlotte Brontë (1816-1855) tworzyła jako „Currer”, Emily – jako „Ellis” i wreszcie Anne (1820-1849) – jako „Acton Bell”. Choć siostry napisały jedynie łącznie siedem książek, to ich oryginalne jak na tamte czasy dzieła błyskawicznie przysporzyły im popularności.
Najsłynniejszą powieścią Emily Brontë z pewnością były „Wichrowe Wzgórza” z 1847 r. W tym samym roku ukazała się „Dziwna historia Jane Eyre”, z której zasłynęła Charlotte, a rok później – „Lokatorka Wildfell Hall”, najbardziej znana książka Anne Brontë.
Do dziś zachował się tylko jeden zbiorowy obraz wszystkich trzech sióstr, które dorastały razem w Haworth Parsonage w hrabstwie Yorkshire. Chodzi o olejny obraz pod tytułem „The Brontë Sisters (Anne Brontë, Emily Brontë, Charlotte Brontë)”, który znajduje się w zasobach National Portrait Gallery w Londynie.
Autorem pochodzącego prawdopodobnie z 1834 r. obrazu jest Branwell Brontë (1817-1848), brat pisarek. Branwell namalował portret sióstr, kiedy całe rodzeństwo miało po kilkanaście lat. Zdaniem ekspertów praca najwierniej oddaje prawdziwy wygląd młodych literatek.
Do rodzeństwa Brontë należały też dwie najstarsze siostry – Maria i Elizabeth, które zmarły w dzieciństwie. Rodzice pozostałej czwórki – pochodzący z Irlandii duchowny Patrick Brontë i jego żona Maria – zapewnili swoim żyjącym dzieciom pieczołowitą edukację. Trzy siostry wyjechały do szkoły z internatem, Branwell został w domu, ucząc się pod okiem ojca i prywatnych nauczycieli.
Czwórka rodzeństwa była ze sobą bardzo związana w dzieciństwie i podzielała wspólną pasję do literatury i sztuki. Branwell próbował swoich sił w poezji i malarstwie portretowym, ale nie zdobył w tych dziedzinach żadnych znaczących sukcesów – i ostatecznie został nauczycielem. Zmarł w wieku zaledwie 31 lat z powodu zapalenia oskrzeli i gruźlicy, których rozwój przyspieszyło uzależnienie niespełnionego artysty od alkoholu i opium.
Życie jego utalentowanych sióstr również nie było długie. Charlotte zmarła w wieku 38 lat wskutek komplikacji w czasie ciąży, natomiast Emily i Annę zabiła gruźlica, kiedy pisarki miały odpowiednio 30 i 29 lat.
Zbiorowy portret sióstr Brontë przez wiele dekad po ich śmierci uznawano za zaginiony lub zniszczony. Do ponownego odkrycia płótna doszło w 1914 r. w Banagher w Irlandii, w domu wdowca po Charlotte, Arthura Bella Nichollsa.
Wyraźnie nadgryziony zębem czasu obraz odnalazła druga żona Bella Nichollsa, Mary Anna Bell. Trudno powiedzieć, dlaczego mężczyzna ukrył portret swojej znanej żony i jej sióstr. Niektórzy spekulują, że uznał go za niezbyt udaną pracę Branwella, który, nawiasem mówiąc, w dorosłości często popadał z Charlotte w konflikty. Płótno przejęła wkrótce National Portrait Gallery.
Praca do dziś wywołuje wiele spekulacji, jedna z nich dotyczy obiektu za plecami trzech sióstr. Niektórzy uważają, że przypominająca kolumnę figura kryje sylwetkę mężczyzny, którym mógł być ojciec rodzeństwa albo nawet sam Branwell. Sylwetkę zamalowano z powodów, które do przeprowadzenia bardziej wnikliwych analiz w laboratorium pozostają tajemnicą.
