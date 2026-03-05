Żyjąca w latach 1818-1848 Emily Brontë jest jedną z trzech sióstr pisarek. Podobnie jak wiele innych literatek w tamtych czasach siostry publikowały swoje książki pod męskimi pseudonimami.

Reklama Reklama

Charlotte Brontë (1816-1855) tworzyła jako „Currer”, Emily – jako „Ellis” i wreszcie Anne (1820-1849) – jako „Acton Bell”. Choć siostry napisały jedynie łącznie siedem książek, to ich oryginalne jak na tamte czasy dzieła błyskawicznie przysporzyły im popularności.

Jedyny zbiorowy portret sióstr Brontë najwierniej oddaje ich wygląd

Najsłynniejszą powieścią Emily Brontë z pewnością były „Wichrowe Wzgórza” z 1847 r. W tym samym roku ukazała się „Dziwna historia Jane Eyre”, z której zasłynęła Charlotte, a rok później – „Lokatorka Wildfell Hall”, najbardziej znana książka Anne Brontë.

Do dziś zachował się tylko jeden zbiorowy obraz wszystkich trzech sióstr, które dorastały razem w Haworth Parsonage w hrabstwie Yorkshire. Chodzi o olejny obraz pod tytułem „The Brontë Sisters (Anne Brontë, Emily Brontë, Charlotte Brontë)”, który znajduje się w zasobach National Portrait Gallery w Londynie.