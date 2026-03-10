Wiosenne porządki zbliżają się wielkimi krokami i po raz kolejny wraca temat podziału obowiązków. Wyniki najnowszego badania wśród Polek i Polaków pokazują, że nie chcemy już sprzątać w pojedynkę.

Badanie zrealizowali eksperci z Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna na zlecenie marki Sidolux na reprezentatywnej grupie dorosłych Polek i Polaków. Tegoroczny raport podsumowuje kolejną edycję badania, które ostatni raz przeprowadzono w 2023 r.

To, czy sprząta się samemu, czy z partnerem, ma znaczenie

Z ankiet wynika, że w co drugim domu razem sprząta się rzadko lub nigdy – przyznało to 56 proc. respondentów. Autorzy badania zauważają jednak, że model, w którym każdy z domowników zajmuje się swoimi zadaniami w pojedynkę, powoli ustępuje pracy zespołowej. Jak podkreślają, taki sposób sprzątania domu niesie ze sobą szereg korzyści.

Działając w duecie, posprzątamy więcej przestrzeni i jednocześnie w krótszym czasie – wiedzą to 82 proc. badanych. Dla 85 proc. respondentów to z kolei najprostsza droga do tego, aby szybciej uporać się ze wszystkimi pracami domowymi i zyskać więcej czasu na przyjemności.