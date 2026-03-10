Z ankiet wynika, że w co drugim domu razem sprząta się rzadko lub nigdy.
Wiosenne porządki zbliżają się wielkimi krokami i po raz kolejny wraca temat podziału obowiązków. Wyniki najnowszego badania wśród Polek i Polaków pokazują, że nie chcemy już sprzątać w pojedynkę.
Badanie zrealizowali eksperci z Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna na zlecenie marki Sidolux na reprezentatywnej grupie dorosłych Polek i Polaków. Tegoroczny raport podsumowuje kolejną edycję badania, które ostatni raz przeprowadzono w 2023 r.
Z ankiet wynika, że w co drugim domu razem sprząta się rzadko lub nigdy – przyznało to 56 proc. respondentów. Autorzy badania zauważają jednak, że model, w którym każdy z domowników zajmuje się swoimi zadaniami w pojedynkę, powoli ustępuje pracy zespołowej. Jak podkreślają, taki sposób sprzątania domu niesie ze sobą szereg korzyści.
Działając w duecie, posprzątamy więcej przestrzeni i jednocześnie w krótszym czasie – wiedzą to 82 proc. badanych. Dla 85 proc. respondentów to z kolei najprostsza droga do tego, aby szybciej uporać się ze wszystkimi pracami domowymi i zyskać więcej czasu na przyjemności.
Co ciekawe, przestajemy postrzegać sprzątanie wyłącznie jako przykry obowiązek. Dla 72 proc. badanych dbanie o dom to jedna z form aktywności fizycznej.
Okazuje się też, że wielu Polkom i Polakom wspólne sprzątanie po prostu sprawia przyjemność. Blisko dwie trzecie ankietowanych (63 proc.) zgodziło się ze stwierdzeniem: „dobrze sprząta się razem”. Zdaniem 77 proc. badanych podział ról sprawia, że żaden z domowników nie czuje się poszkodowany nadmiarem pracy. To nieco więcej niż w 2023 r., kiedy opinię tę podzielało 74 proc. respondentów.
Z badania płynie więcej ciekawych wniosków na temat sprzątania jako czynności cementującej dobre relacje między partnerami. Odpowiedzi pokazują, że dbanie o wspólną przestrzeń staje się nowym sposobem na budowanie bliskości.
Dla ponad połowy respondentów (53 proc.) wspólne dbanie o czystość to świetna okazja do spędzenia czasu razem. Aż siedmiu na dziesięciu badanych (72 proc.) jest zdania, że wspólne sprzątanie wzmacnia relacje między domownikami, z kolei 76 proc. Polek i Polaków przyznało, że praca w duecie znacznie mniej męczy, co w rezultacie przekłada się na lepszą atmosferę w domu.
Co natomiast robimy po sprzątaniu? Znakomita większość, bo 83 proc. respondentów oddaje się innym, zasłużonym przyjemnościom – nieco więcej niż w 2023 r., kiedy na ten aspekt zwróciło uwagę 81 proc. badanych. Autorzy badania zauważają, że to również sprzyja budowaniu pozytywnych relacji.
„Wyniki kolejnej edycji naszego badania jasno pokazują, że w polskich domach dokonuje się istotna zmiana mentalna. Jeszcze w 2023 r. w wielu gospodarstwach domowych to kobiety wykonywały znaczną część obowiązków” – komentuje wyniki badania Marta Całus, dyrektor marketingu w firmie Lakma.
„Dziś przestajemy postrzegać dbanie o czystość jako samotną walkę” – dodaje Całus. „Fakt, że aż 72 proc. respondentów dostrzega w sprzątaniu narzędzie do wzmacniania relacji, dowodzi, że szukamy w codziennych obowiązkach wartości dodanej”.
