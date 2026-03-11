Dr hab. n. med. Inga Ludwin o tym, kiedy jest najlepszy czas na zajście w ciążę

Jeżeli kobieta miesiączkuje, to zajście w ciążę nawet po 50 roku życia jest możliwe.
Chciałabym powiedzieć, że można, ale niestety tak nie jest, ponieważ my kobiety jesteśmy zupełnie inaczej skonstruowane, mamy inny potencjał życiowy i rozrodczy niż mężczyźni. Oczywiście znacząco wydłużył się czas naszego życia, ale prokreacyjnie starzejemy się tak samo jak kobiety 100 lat temu.
Najlepszy czas jest jeden i zawsze taki był – pomiędzy 20. a 30. rokiem życia Wtedy największa jest nasza rezerwa jajnikowa, mamy najwięcej komórek jajowych, największy potencjał. I nie chodzi tu tylko o liczbę tych komórek, tylko też o ich jakość. One są po prostu najlepszej jakości.
One się udają częściowo w sposób naturalny, natomiast za większością tych ciąż tak naprawdę stoi lekarz. Dodatkowo ten, który pracuje w centrum medycyny rozrodu, bo ciąże po 40, a zwłaszcza po 45. roku życia, najczęściej tworzą się z komórki jajowej dawczyni.
Naturalne poczęcie pomiędzy 40. a 45. rokiem życia udaje się w kilku proc.. Natomiast jeżeli stosujemy techniki in vitro na komórkach własnych, to jest to około 10 proc.
Pełnimy teraz zupełnie inną rolę niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Kobieta kiedyś była mamą i i żoną, osobą, która rodziła dzieci. Teraz żyjemy dla siebie, mamy swoje kariery zawodowe, rozwijamy się naukowo i w każdej innej dziedzinie. Tym samym odkładamy chęć posiadania dziecka na później. Uważa się, że to jest wieloczynnikowe.
Inga Ludwin
doktor habilitowany medycyny, specjalista ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej, endokrynologii ginekologicznej i medycyny rozrodu
Niestety jajniki starzeją się najszybciej. Już kiedy jesteśmy w łonie matki, nasze komórki jajowe zaczynają zanikać. Tak naprawdę jest to proces niezwykły. W 20. tygodniu mamy około 6 milionów komórek jajowych, kiedy się rodzimy – około jednego, w okresie pokwitania, 300-500 tysięcy, a w największym potencjale reprodukcyjnym, czyli pomiędzy 20. a 30. rokiem życia – już tylko 200-300 tysięcy. W wieku 40-45 lat, zostaje nam ich około 1000, a jak przestajemy miesiączkować, to poniżej 100.
Jeżeli opieramy się na medycynie opartej na faktach, to nie ma żadnej ani terapeutycznej metody, ani środków zaradczych, żeby tę rezerwę jajnikową sobie poprawić, polepszyć, czy zahamować jej spadek.
Procedur nierekomendowanych przez żadne towarzystwo naukowe nie chciałabym rekomendować. Ale jest coś, co nazywamy rejuwenacją jajników – jest to proces, który polega na wstrzykiwaniu pewnej substancji w jajnik. Ma ona odnowić pulę tych komórek jajowych, które powodują, że możemy zajść samoistnie w ciążę, albo stymulować kobietę do wyprodukowania komórek jajowych potrzebnych do procedury in vitro. Ta metoda również nie ma żadnego uzasadnienia naukowego i nie jest skuteczna. To, co możemy zrobić, to nie palić papierosów, nie pić alkoholu, zdrowo się odżywiać.
Czytaj więcej
Każdej młodej mamie w Holandii przysługuje pomoc w ramach opieki zwanej „kraamzorg”. Odwiedzająca ją w miejscu zamieszkania pielęgniarka udziela ws...
Oczywiście, że tak. Na przykład zespół łamliwego chromosomu X powoduje, że u kobiet wcześniej wygasa czynność jajników. I te kobiety przed 40. rokiem życia tracą już swój potencjał rozrodczy.
Mam pacjentkę, która w 47. roku życia poznała pierwszego partnera, w którym się zakochała. Stracili pierwszą ciążę, ale w wieku 48 lat urodziła syna.
Odkąd zmienił się wiek, w którym kobiety zaczynają myśleć o realizacji swoich planów prokreacyjnych, obserwujemy też wzrost tak zwanych ciąż wysokiego ryzyka. Wiek związany jest z większą liczbą schorzeń zarówno u matki, jak i u dziecka, mówię tu o cukrzycy, nadciśnieniu, czy wzroście ciśnienia i bezpośredniego zagrożenia życia. U dziecka są to kwestie związane z niewydolnością łożyskową, czyli z nie do końca dobrym odżywieniem – dziecko jest hipotroficzne, czy gorzej się rozwija, wcześniej się kończy ta ciąża, zwiększa się ryzyko porodu przedwczesnego.
Natomiast jeśli chodzi o powikłania po ciąży, to nie jest to prawda, że ciąża wpływa negatywnie na późniejsze zdrowie kobiety. No, chyba że w trakcie ciąży była konieczność stosowania leków, które wpłynęły na przykład na poziom rezerwy kostnej.
Nie, tak nie jest. Ja przebyłam ciążę w 33. roku życia, a potem w 43.
Pierwszą zniosłam fatalnie i miałam wszystkie możliwe schorzenia, jakie tylko w ciąży mogą wystąpić. Natomiast w drugiej ciąży pracowałam do 36. tygodnia, operując pacjentki i działając w zawodzie bez żadnych problemów, nic mi nie dolegało.
To zależy, jaką ciążę uważamy za późną. Obecnie nie używamy już terminu ciąży geriatrycznej, bo on jest stygmatyzujący.
Czytaj więcej
Przyszłość zdrowia publicznego zależy od tego, czy już dziś stworzymy środowisko sprzyjające zdrowym wyborom i zapewnimy realne wsparcie osobom zma...
To jest kalka z języka angielskiego, gdzie mówiono o starszej pierwiastce. W 1958 r. pierwszy raz została ta użyta terminologia ciąży geriatrycznej. Unikamy jej teraz, nie należy jej stosować w ogóle. Mówimy o ciąży w wieku zaawansowanym. W języku angielskim jest to skrót AMA, czyli Advanced Maternity Age. I kiedy on się zaczyna? Też po 35. roku życia kobiety. Tutaj nic się nie zmieniło. To jest wiek, w którym znacząco spada płodność i zmienia się jakość komórek jajowych. Zwiększa się ryzyko urodzenia dziecka z wadą genetyczną – mam na myśli nie tylko wady chromosomalne, ale też strukturalne – wady serca, przewodu pokarmowego.
Może nawet czterokrotnie. Kiedy ma się 20-25 lat, ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa wynosi 1 na 1300. W wieku 35-37 lat – 1 na 350. 350. Ryzyko że mój syn urodzi się z zespołem Downa, kiedy miałam w ciąży 43 lata, szacowano 1 na 20.
W Stanach Zjednoczonych jest ono dostępne komercyjnie dla każdej kobiety, która w danym momencie nie jest jeszcze gotowa na dziecko, nie ma partnera, nie ma czasu, warunków finansowych, zdrowotnych. W Europie mamy coś, co nazywamy oncofertility, czyli mrożenie komórek jajowych dostępne dla młodych kobiet, które cierpią na schorzenia nowotworowe. Głównie chodzi o schorzenia krwi, ale oncofertility wykorzystujemy też wtedy, kiedy trzeba stosować chemioterapię uszkadzającą potencjał rozrodczy kobiety – kobieta przed rozpoczęciem leczenia może mieć pobrane komórki jajowe. Dotyczy to również kobiet, które mają schorzenie autoimmunologiczne, takie jak SM czyli stwardnienie rozsiane. Leki stosowane w tych schorzeniach mocno uszkadzają rezerwę jajnikową. Największa szansa na skuteczność tej procedury i późniejszą ciążę jest wtedy, kiedy pobrania komórek jajowych dokonuje się u osoby młodej, czyli przed 30. rokiem życia. Ważne jest, żeby uzyskać przynajmniej 20 komórek jajowych. W wielu przypadkach zastosowanie tej metody ma duży sens, nie chciałabym jednak, żeby dawała ona zdrowym kobietom złudne poczucie, że wciąż mają czas.
Z medycznego punktu widzenia powiem, że nie należy czekać. Jest masa czynników i schorzeń, jak choćby endometrioza, które wzrastają z wiekiem i zmniejszają płodność. Nosicielki mutacji BRCA1 też nie powinny zwlekać z zajściem w ciążę, bo wcześniej wygasa u nich sprawność jajników. Ale z drugiej strony wiem, że świat się zmienił. Kobiety nie chcą poświęcić swojej kariery zawodowej, dobrego samopoczucia, po to, by całkowicie zaangażować się w macierzyństwo.
Takie pacjentki wymagają innego podejścia, wykonania pewnych procedur profilaktycznych, wychwytujących ewentualne ryzykowne sytuacje, które w takiej ciąży mogą się pojawić, jak na przykład nietolerancję glikemii, nadciśnienie czy cukrzycę. Wskazane są częstsze kontrole lekarskie.
Oczywiście, że nie jest słuszne. Obecnie dysponujemy tak szerokim wachlarzem możliwości diagnostycznych, nieinwazyjnych nawet, potwierdzających dobrostan ciąży po 45. roku życia, że kobieta taka może mieć świadomość, że ma dziecko zdrowe i całą ciążę może spokojnie przejść. My dzisiaj nie żyjemy tak krótko jak 100 lat temu, dożywamy 80-tki. Nie można więc powiedzieć, że kobieta, która urodzi swoje dziecko w 50. roku życia, będzie babcią. Albo że dziecko zostanie sierotą za 10 lat, bo nie umieramy w 60 czy w 65. roku życia. Poza tym wydaje mi się, że dojrzałe macierzyństwo jest …bardziej dojrzałe. Kobieta jest w stanie bardziej zaangażować się w wychowanie dziecka, ponieważ nie czuje już potrzeby poświęcania się karierze w takim dużym stopniu.
Czytaj więcej
Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego zauważyli, że ciąża, karmienie piersią i ogólnie szczęśliwe macierzyństwo mogą przyczynić się do utrzymani...
Że czasu nie jesteśmy w stanie oszukać. To jest ta różnica i niesprawiedliwość w budowie kobiet i mężczyzn. My jesteśmy w pełni zdrowe i zdolne prokreacyjnie do 50. roku życia, a u mężczyzn z wiekiem też pogłębia się niepłodność, ale 74-latek spokojnie może zostać ojcem.
Jeżeli kobieta miesiączkuje, owuluje, to ciąża jest możliwa. Oczywiście ryzyko utraty tej ciąży jest nieporównywalne do ciąży 35-latki. Ryzyko poronienia około 45 czy 50. roku życia, wynosi 80-90 proc..
Przede wszystkim będzie miała większą szansę na utrzymanie ciąży zdrowej. Bo jeżeli mamy 25-latkę z nadwagą, z cukrzycą, z dodatkowymi schorzeniami, to przebieg jej ciąży będzie niezwykle ryzykowny. Natomiast u tej zdrowej 45-latki, której organy są zdrowe, która jest wysportowana, dobrze się odżywia, nie pali, ta ciąża może przebiegać bardziej fizjologicznie niż u kobiety młodej, ale z obciążeniami.
Najstarsza moja pacjentka, która samoistnie zaszła w ciążę miała 48 lat. To była ciąża naturalna. Natomiast mam liczne pacjentki po in vitro w podobnym wieku.
To jest mit. Fizjologicznie przebiegający poród nie stwarza dużego ryzyka dla dziecka. Dziecko też lepiej adaptuje się potem do funkcjonowania w nowym świecie. Natomiast cięcie cesarskie wydaje się wielu osobom procedurą atraumatyczną, a w rzeczywistości nią nie jest. Powinno być wykonane, jeśli są do tego wskazania. Sam wiek wskazaniem nie jest. Natomiast rzeczywiście u kobiet starszych obserwujemy wyższy odsetek porodów drogą cięcia cesarskiego, co wynika być może z gorszej sytuacji zdrowotnej tych kobiet.
Czytaj więcej
Okazuje się, że bezdzietność wcale nie jest przepisem na dłuższe życie. Badacze ustalili też, jaka liczba dzieci z największym prawdopodobieństwem...
Być może nie powinnam tego mówić jako ginekolog, ale jestem zwolenniczką wyboru, żeby kobieta mogła – mając pełną świadomość powikłań, jakie są związane z cięciem cesarskim, zdecydować, w jaki sposób chce urodzić.
Ostatnio obserwujemy i leczymy defekt blizny po cięciu u wielu kobiet, które przeszły zabieg cięcia cesarskiego.
Nie. Wszystko zależy od grubości tej blizny. Można to zmierzyć w ultrasonografii. Jeżeli kobieta chce podjąć próbę porodu drogami natury po takich dwóch cięciach, to są szpitale w Polsce, które chwalą się, że takie porody się w nich odbywają. Ale czy jest to związane ze zwiększonym ryzykiem? Może nastąpić konieczność wykonania cięcia w trybie nagłym.
Że najlepszy czas na ciążę to ten pomiędzy 30. a 33. rokiem życia. To moment, kiedy już ma się samoświadomość, sporą dojrzałość emocjonalną, samodzielność, a jednocześnie świetną rezerwę jajnikową.
Rozmowa ukazała się w serwisie kobieta.rp.pl pierwotnie w formie podcastu. Można jej wysłuchać klikając w link:
Czytaj więcej
Gościem najnowszego odcinka podcastu „Powiedz to kobiecie” jest dr hab. n. med. Inga Ludwin, specjalistka ginekologii i położnictwa, ginekologii on...
Z badania, które przeprowadzono wśród Polek, wynika, że regularne badania i wizyty kontrolne u lekarza wciąż nie...
To, co jemy na co dzień, może mieć realny wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także na samopoczucie psychic...
Choć kobiety rzadziej zmagają się z miażdżycą w tętnicach wieńcowych w porównaniu z mężczyznami, to wciąż nie oz...
Dawniej ignorowana, dziś buduje rynek wart miliardy – menopauza. Kobiety wydają fortunę na suplementy, kosmetyki...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas