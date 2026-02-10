W pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecka wiele kobiet doświadcza pogorszenia pamięci i innych funkcji poznawczych, na co Anglosasi ukuli określenie „mommy brain”. W Polsce zjawisko to jest znane jako pregnezja lub amnezja ciążowa. Wpływ zmian w mózgu matki w dłuższej perspektywie wciąż był nierozpoznany – aż do teraz.

Ciąża i karmienie piersią pomagają utrzymać sprawność umysłu kobiety

Nowe badanie, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, przynosi zaskakujące wyniki. Okazuje się, że ciąża i karmienie piersią mają korzystny wpływ na kondycję umysłu kobiety w kolejnych dekadach jej życia.

Aby prześledzić związek między historiami reprodukcyjnymi a funkcjami poznawczymi kobiet, które zostały matkami, naukowcy wzięli na warsztat dane ponad siedmiu tysięcy kobiet w wieku około 70 lat, które zebrano na przestrzeni 13 lat. Wyszli od hipotezy, że im dłuższy był czas spędzony w ciąży oraz na karmieniu piersią, tym lepsze będą funkcje poznawcze kobiet w wieku postmenopauzalnym.

Wyniki pierwszego tak obszernego badania nad tym zagadnieniem potwierdziły przypuszczenia ekspertów. Raport z badania opublikowano na łamach czasopisma „Alzheimer’s & Dementia”.