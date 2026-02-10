Reklama
Warto być w ciąży jak najwięcej razy? Nowe badanie pokazało, co dzięki temu zyskuje kobieta

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego zauważyli, że ciąża, karmienie piersią i ogólnie szczęśliwe macierzyństwo mogą przyczynić się do utrzymania sprawności umysłu kobiet w starszym wieku. Korzystny wpływ tych etapów życia kobiety jest porównywalny np. z niepaleniem papierosów czy regularną aktywnością fizyczną.

Publikacja: 10.02.2026 14:07

Naukowcy obliczyli, że każdy dodatkowy miesiąc ciąży podnosił funkcje poznawcze kobiet w starszym wieku 0,01 punktu.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

W pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecka wiele kobiet doświadcza pogorszenia pamięci i innych funkcji poznawczych, na co Anglosasi ukuli określenie „mommy brain”. W Polsce zjawisko to jest znane jako pregnezja lub amnezja ciążowa. Wpływ zmian w mózgu matki w dłuższej perspektywie wciąż był nierozpoznany – aż do teraz.

Ciąża i karmienie piersią pomagają utrzymać sprawność umysłu kobiety

Nowe badanie, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, przynosi zaskakujące wyniki. Okazuje się, że ciąża i karmienie piersią mają korzystny wpływ na kondycję umysłu kobiety w kolejnych dekadach jej życia.

Aby prześledzić związek między historiami reprodukcyjnymi a funkcjami poznawczymi kobiet, które zostały matkami, naukowcy wzięli na warsztat dane ponad siedmiu tysięcy kobiet w wieku około 70 lat, które zebrano na przestrzeni 13 lat. Wyszli od hipotezy, że im dłuższy był czas spędzony w ciąży oraz na karmieniu piersią, tym lepsze będą funkcje poznawcze kobiet w wieku postmenopauzalnym.

Wyniki pierwszego tak obszernego badania nad tym zagadnieniem potwierdziły przypuszczenia ekspertów. Raport z badania opublikowano na łamach czasopisma „Alzheimer’s & Dementia”.

Wpływ macierzyństwa na funkcje poznawcze jest taki jak przy regularnych ćwiczeniach i odstawieniu papierosów

Okazało się, że współczynnik funkcji poznawczych kobiet, które były w ciąży średnio przez 30,5 miesiąca w całym swoim życiu, był o 0,31 proc. wyższy niż w przypadku kobiet, które nigdy nie były w ciąży. Z kolei kobiety, które karmiły piersią średnio przez 11,6 miesiąca, miały współczynnik funkcji poznawczych wyższy o 0,12 proc.

Autorzy badania obliczyli, że każdy dodatkowy miesiąc ciąży podnosił funkcje poznawcze w starszym wieku 0,01 punktu. Taki sam wynik i jednocześnie wzrost na poziomie 0,02 punktu w kwestii pamięci werbalnej i wizualnej otrzymano w przypadku kobiet karmiących piersią.

Jak widać, korzystny wpływ na funkcje poznawcze kobiet nie jest zbyt silny. Badacze podkreślają jednak, że jego skala jest porównywalna z takimi dobrze rozpoznanymi czynnikami sprzyjającymi zachowaniu umysłu w dobrej kondycji jak niepalenie papierosów czy aktywność fizyczna.

Pod znakiem zapytania wciąż znajdują się procesy biologiczne i socjokulturowe, które wpływają na związek, który właśnie odkryli naukowcy. Zdaniem badaczy istotną rolę w zachowaniu jasności umysłu w starszym wieku mogą odgrywać pozytywne relacje matki z większą liczbą dzieci w dorosłym wieku, które mogą obniżać poziom stresu i motywować kobietę do prowadzenia zdrowego trybu życia.

W kolejnym kroku autorzy badania zamierzają sprawdzić, jakie mechanizmy odpowiadają za związek między historiami reprodukcyjnymi kobiet a odpornością mózgu na rozwój demencji i choroby Alzheimera. „Jeżeli w następnym etapie uda nam się ustalić, w jaki sposób te ścieżki reprodukcyjne prowadzą do lepszej kondycji umysłu w starszym wieku, będziemy mogli opracować skuteczniejsze terapie i programy społeczne naśladujące naturalne procesy, które zaobserwowaliśmy” – tłumaczy profesorka antropologii Molly Fox z Uniwersytetu Kalifornijskiego, która stała na czele badania.

