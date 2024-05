Ile dodatkowych kalorii potrzebuje kobieta w ciąży? Są precyzyjne ustalenia

Kontrola spożycia produktów rekreacyjnych

Choć apetyt na niestandardowe potrawy często wzrasta, a sięganie po słodkie czy słone przekąski łatwo wyjaśnić koniecznością zaspokojenia potrzeb narażonej na wahania nastrojów przyszłej mamy, to jednak warto w tym czasie postawić na zbilansowaną dietę będącą źródłem niezbędnych składników odżywczych. – Dieta przyszłej mamy powinna dostarczać nie tylko prawidłowej ilości energii, ale również być odżywcza, czyli zapewniać optymalną podaż składników pokarmowych, kluczowych do prawidłowego wzrostu i rozwoju płodu – wyjaśnia dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska. – Ważne jest jednak również, by posiłki były różnorodne, prawidłowo skomponowane, smaczne i atrakcyjne. Tak przygotowywane posiłki będą nie tylko zaspokajały głód, ale również apetyt na tzw. „zachcianki”, co znacząco zmniejszy ryzyko podjadania – dodaje.

Decydując się na dietę skomponowaną według powyższych wytycznych, warto jednocześnie kierować się zasadami zdrowego żywienia stosowanymi nie tylko w okresie ciąży. – Jak w każdym etapie życia, tak i w ciąży warto zachować zasady zdrowego żywienia kontrolując jednocześnie spożycie produktów tzw. rekreacyjnych. Ważne jest by takie produkty jak słodkie, czy słone przekąski nie stanowiły podstawy pożywienia kobiety w ciąży, ponieważ ich wartość odżywcza jest gorsza, co powoduje, że przyszła mama nie dostarczy optymalnych ilości ważnych składników odżywczych dla zdrowia jej i dziecka. Nadmierna kaloryczność tych posiłków spowoduje nadmierny, niekontrolowany przyrost masy ciała, co w konsekwencji może prowadzić do powikłań ciąży – zastrzega dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska.

Produkty podwyższonego ryzyka

Jak podkreśla doradczyni żywieniowa, ciąża jest ważnym okresem zarówno w życiu kobiety jak i rozwijającego się dziecka, tak więc w tym szczególnym czasie liczy się nie tylko prawidłowa dieta, ale i dbałość o odpowiednie przygotowanie posiłków, jak również unikanie pewnych grup pokarmów, które wiążą się z ryzykiem wystąpienia zatruć pokarmowych. – Dieta, poza zwiększoną podażą energii i poszczególnych składników odżywczych, powinna również zapewnić optymalne zdrowie zarówno przyszłej mamy jak i jej potomstwa. Ze względu na zmiany w funkcjonowaniu układu immunologicznego pojawia się zwiększone ryzyko zatruć pokarmowych, co może być czynnikiem zagrażającym dla prawidłowego przebiegu ciąży. Dlatego też szczególnie kobietom w ciąży zaleca się wzmożoną profilaktykę zakażeń pokarmowych m.in. patogenami: Listeria monocytogenes, Salmonella, Escherichia coli, czy Toxoplasma gondii. Do podstawowych zaleceń dietetycznych zmniejszających ryzyko zakażenia należą zasady bezpiecznego przygotowywania i przechowywania żywności, ale również higiena osobista (częste mycie rąk). Należy zachować szczególną ostrożność, a najlepiej unikać konsumowania surowego, niepasteryzowanego pożywienia, lub takiego, co do którego istnieje najmniejsze nawet ryzyko, że jest zakażone – zastrzega dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska.

Wśród produktów spożywczych podwyższonego ryzyka ekspertka wymienia: surowe lub niedogotowane mięso, surowe jaja, niepasteryzowane mleko i przetwory mleczne, nieumyte owoce i warzywa, ale również produkty gotowe do spożycia, ale długo przechowywane w lodówce (np. mleczne, mięsne, owoce morza, drobiowe). – Z diety kobiet ciężarnych należy również wyeliminować surowe ryby lub owoce morza, np. surowe ostrygi, sushi, małże, czy wędzone na zimno ryby. Odradza się także spożywanie niepasteryzowanych soków warzywnych i owocowych, których spożycie może spowodować zakłócenia w mikroflorze jelitowej. Przyszła mama powinna również ograniczyć spożycie kofeiny do 200-300 mg/dobę oraz całkowicie wyeliminować spożycie alkoholu. Nadmierne spożycie kofeiny może negatywnie wpłynąć na pracę serca rozwijającego się dziecka oraz powodować zwężenie naczyń krwionośnych macicy i łożyska. Z kolei nawet najmniejsza dawka etanolu może doprowadzić do zaburzeń rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego, co negatywnie wpłynie na jego funkcje – alarmuje doradczyni żywieniowa.

Choć zapotrzebowanie energetyczne w trakcie ciąży znacznie wzrasta, to jednak mając na uwadze powyższe wskazania dietetyczne, warto tę nadwyżkę rozsądnie rozdystrybuować na poszczególne trymestry. Jeśli natomiast, podobnie jak w przypadku serialowej bohaterki, pojawi się silna potrzeba spożycia produktu spoza standardowego menu, ulegnięcie jej może okazać się konieczne – pod warunkiem jednak, że nie jest to żaden produkt z wymieniony na powyższej liście.