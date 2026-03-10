Dr n. med. Katarzyna Muras-Szwedziak: Diagnostyka chorób rzadkich często trwa latami i generuje ogromne koszty.
Dr n. med. Katarzyna Muras-Szwedziak: Przede wszystkim zauważenia przez system i realnych zmian. Nie tylko zapewnień zmian. Dziś pacjenci często muszą organizować zbiórki i żebrać o pomoc, żeby mieć dostęp do leczenia.
Terapie są kosztowne, a pacjentów niewielu. Potrzebna jest zmiana myślenia, osoba z chorobą rzadką powinna być traktowana tak samo jak każdy inny pacjent.
Tak, ale jest też druga ważna kwestia. Diagnostyka chorób rzadkich często trwa latami i generuje ogromne koszty. Gdyby ją przyspieszyć, ułatwić dostęp do diagnostyki genetycznej i szkoleń lekarzy różnych specjalności, państwo mogłoby realnie zaoszczędzić. Pacjenci, którzy długo krążą po lekarzach bez diagnozy, często tracą zdolność do pracy. Dlatego uważam, że to leczenie jest opłacalne. Mimo wszystko mówimy o ludziach. Państwo powinno im pomagać lub usprawnić wsparcie, niezależnie od kalkulacji ekonomicznej.
Ostatnio spotkałam mamę chłopca z dystrofią. To ogromne obciążenie, gdy wiesz, że za granicą są dostępne terapie i musisz zbierać pieniądze na zbiórce. Rodzice tracą normalne życie, nie mogą pracować i całkowicie poświęcają się dziecku. Państwo niedostatecznie wspiera takie rodziny. Na świecie pacjentów z chorobami rzadkimi jest ponad 300 milionów, w Polsce zdiagnozowanych jest około 3,5 miliona. Nawet dla jednego pacjenta warto, bo są to choroby genetyczne i dotykają całej rodziny. Kiedy choruje jedna osoba, „choruje” cała rodzina. Dlatego gdy pacjent otrzyma diagnozę i odpowiednią opiekę, ogromny ciężar spada z barków wszystkich członków rodziny.
To zależy od choroby, ale np. w przypadku choroby Fabry’ego opóźnienia w diagnozie wynoszą średnio 12–15 lat. Jeden z naszych pacjentów otrzymał diagnozę dopiero po 27 latach od pierwszych objawów.
Pacjenci często są odsyłani do psychiatrów. W przypadku około 80 proc. tych, którzy trafili do mnie, tak było. W pewnym momencie taka osoba zaczyna wątpić w system i w swoje objawy. Nie neguję oczywiście możliwości zaburzeń psychosomatycznych, ale staram się taką diagnozę stawiać dopiero po wykluczeniu innych przyczyn.
Potrzebne są zasoby ludzkie, np. koordynator chorób rzadkich i ludzie zajmujący się tylko tym w ośrodkach eksperckich. Po ukończeniu 18 lat pojawia się problem tranzycji, ponieważ brakuje jasnego, systemowego rozwiązania, który ośrodek przejmie dorosłego pacjenta. Tym – w teorii – zajmuje się koordynator, natomiast w praktyce często trzeba dzwonić do znajomego lekarza i pytać, czy przejmie pacjenta. System zaczyna dostrzegać choroby rzadkie – jest Plan dla Chorób Rzadkich, ale nie ma działań, których realne przełożenie widziałabym w swojej codziennej pracy.
Stwierdzenie, że choroba jest rzadka, umniejsza jej. Pacjenci myślą: „Na pewno mnie to nie dotyczy”, a lekarze wychodzą z podobnego założenia i nie zlecają badań. Po latach pracy wiem, że te choroby wcale nie są aż tak rzadkie, po prostu pozostają niezdiagnozowane.
Pracowałam wiele lat w klinice nefrologii. Na początku specjalizacji przyszło do mnie dwóch braci z chorobą Fabry’ego, której wcześniej nie znałam. Ta historia mną wstrząsnęła, ponieważ jeden z tych braci zmarł w krótkim czasie. Uważałam, że powinnam coś pamiętać o chorobach rzadkich ze studiów, tymczasem nie uczono o nich wcale. Dlatego zaczęłam działać na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – pierwsi stworzyliśmy tam fakultet chorób rzadkich.
Kiedy pojawiła się refundacja leczenia choroby Fabry’ego, napisałam o tym na Facebooku. Choć myślałam, że nikt się nie odezwie, pacjenci zaczęli pisać do mnie masowo. Pod opieką miałam sześciu pacjentów i wpadłam na pomysł otwarcia poradni, na co zgodziła się dyrekcja szpitala. Obecnie konsultuję około 70 pacjentów tygodniowo.
Finansowo ta specjalizacja się nie opłaca, mimo dużej wiedzy zarabiam mniej niż rezydent w szpitalu. Jest to praca pod prąd i poza schematem. W chwilach zwątpienia przychodzą myśli, że może to nie ma sensu. Próbowałam już kilka razy rezygnować z tej pracy, ale nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś innego.
Mam poczucie misji, choć trudno mi to racjonalnie wytłumaczyć. Widzę te historie i dramaty. Sama długo dochodziłam do własnej diagnozy, byłam wyśmiewana i mówiono mi, że powinnam mniej pracować, a objawy miną. Założyłam, że jeśli kiedyś dowiem się, co mi jest, pokażę innym, że warto walczyć. Dlatego tak mocno wierzę w sens tej pracy i czekam, aż ktoś wreszcie zauważy tych pacjentów. Jednak na dłuższą metę jest to praca obciążająca systemowo i mentalnie, choć wiele zawodów medycznych wiąże się z dużym obciążeniem mentalnym.
Tak, często przychodzą do mnie pacjenci z przerażeniem w oczach i wielką teczką po tym, jak przejechali nawet 500 km. Nierzadko są to trudne i długie rozmowy.
Nie, kompletnie nie umiem się odciąć. Zaczęłam chodzić na terapię, żeby się tego nauczyć. Kiedy wchodzę do gabinetu, zostawiam swoje problemy za drzwiami i jestem w pełni dla pacjenta. Kiedy prywatnie miałam problemy, przestałam przyjmować pacjentów. Trudne jest jednak to, że o skomplikowanych przypadkach myśli się i analizuje je nieustannie, nawet poza gabinetem.
Dopiero podczas tego wywiadu po raz pierwszy zrozumiałam, że to była forma psychicznej przemocy. Takie sytuacje nie zdarzają się często, ale kosztują mnie dużo zdrowia. Miałam sytuację, gdy ktoś przyjechał z dzieckiem prosić o szybszy termin wizyty.
Nie, i tak współczuję tym pacjentom. Takie sytuacje mnie denerwują i przeżywam je, ale myślę, że w podobnej sytuacji, gdyby chodziło o moje dziecko, zachowałabym się tak samo. Pacjenci, którzy przez lata chodzili od lekarza do lekarza, kiedy w końcu spotykają kogoś, kto naprawdę się nimi interesuje, zaczynają czuć, że mogą sobie pozwolić na więcej. Może jestem zbyt otwarta i bezpośrednia podczas wizyt, przez co pacjenci czasem oczekują ode mnie więcej, niż mogę dać.
W większości sobie nie radzę. Staram się odsyłać do rejestracji i nie przyjmować wszystkich. Kiedyś przyjmowałam każdego i często wychodziłam ze szpitala o 22:00.
Jest wielu świetnych specjalistów, którzy przyjmują pacjentów w 15 minut i to im wystarcza. Jednak choroby rzadkie to zupełnie inna dziedzina. Tu medycyna musi iść w parze z empatią, a niuanse mają ogromne znaczenie. Zawsze wychodzę ostatnia z pracy, bo podczas wizyty analizuję wszystkie badania pacjenta, nawet te pozornie nieistotne. Nie zawsze można wyleczyć pacjenta, ale w trudnych przypadkach daje mu to poczucie, że jest wysłuchany i ktoś się nim zaopiekował.
Pamiętam chłopaka z klasy maturalnej, który poszedł spać zdrowy, a obudził się z niedowładem nogi. Z izby przyjęć odesłano go do domu. Stwierdzono, że to stres przed maturą. Kilka godzin później trafił do szpitala z udarem pnia mózgu. Kiedy pierwszy raz do nas przyjechał, był wycofany i straumatyzowany, ponieważ musiał porzucić marzenia o studiach i normalnym życiu. Okazało się, że przyczyną była choroba Fabry’ego. Dziś skończył studia, obronił się i jest samodzielny.
Pamiętam też parę, która przyszła do mnie do gabinetu. Młody mężczyzna wstydził się przyznać, że ma problemy z potencją. Poprzedni lekarz doradził mu „dwa wina i wyjazd nad morze na odstresowanie”. Okazało się, że to był pierwszy objaw guza przysadki. Historia ta utkwiła mi w pamięci, bo nie była to choroba rzadka, wystarczyło wysłuchać i uwierzyć pacjentowi.
Wielu lekarzy podchodzi do pacjentów taśmowo. Większość przypadków zaburzeń potencji rzeczywiście wynika ze stresu, ale lekarze POZ często nie wykorzystują pełni swoich możliwości. Nie muszą znać się na wszystkim, ale mogą wystawić skierowanie do poradni specjalistycznej, zdarza się jednak, że nie chcą tego robić. Sama mam w rodzinie chorobę rzadką, więc jestem bardziej uwrażliwiona, bo wiem, jak trudne są takie sytuacje.
Lata tej pracy nauczyły mnie też pokory. Kiedyś, gdy do gabinetu wchodziła pacjentka pięknie ubrana i pomalowana, od razu zakładałam, że pewnie jest zdrowa. Musiałam zmienić sposób myślenia, bo choroby często nie widać. Musiałam też nauczyć się mówić: „Nie wiem”.
Tak, bardzo często. Pamiętam, że sama potrafiłam udawać, że znam się na czymś, choć były to drobne niuanse, na których po prostu nie miałam prawa się znać. Teraz wiem, że nie ma wstydu w powiedzeniu, że muszę coś sprawdzić i doczytać.
