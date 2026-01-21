Aktualizacja: 21.01.2026 16:23 Publikacja: 21.01.2026 11:10
Rozwój sektora kobiecego zdrowia nabiera rozpędu i może wskazywać na zbliżanie się tego rynku do punktu zwrotnego.
Z danych ekspertów ze Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że typowo kobiece obszary badań medycznych cierpią z powodu ogromnego niedofinansowania. Raport pod tytułem „Women’s Health Investment Outlook” opublikowano przy okazji trwającego właśnie forum w Davos.
Chodzi o badania nad terapiami dolegliwości i schorzeń, które dotyczą wyłącznie kobiet (na przykład menopauza), a także takich, które dotykają kobiet w inny sposób niż mężczyzn (między innymi choroby serca) lub częściej niż ich (choroby autoimmunologiczne). Autorzy publikacji zauważają, że taki stan rzeczy jest pokłosiem wielu zjawisk, w tym stereotypów dotyczących płci, nieodpowiedniej polityki czy wreszcie braków w wiedzy naukowej.
Na potrzeby raportu eksperci przeanalizowali tysiące transakcji w sektorze prywatnym w latach 2020-2025. Okazuje się, że firmy medyczne zajmujące się badaniami w obszarze kobiecego zdrowia otrzymały w tym okresie zaledwie 6 proc. całego kapitału, który prywatni inwestorzy przeznaczyli na sektor ochrony zdrowia. Firmy specjalizujące się stricte w medycynie kobiecej otrzymały z kolei mniej niż 1 proc.
Analitycy wskazują trzy obszary, w których koncentruje się prawie 90 proc. kapitału. Są to zdrowie reprodukcyjne, opieka okołoporodowa i położnicza oraz onkologia kobieca.
Widoczność i finansowanie badań i terapii innych bardzo częstych dolegliwości i schorzeń kobiecych są znacznie mniejsze. Mowa między innymi o endometriozie, menopauzie czy zespole policystycznych jajników, a także o badaniach nad kobiecym układem sercowo-naczyniowym czy zdrowiem psychicznym. Obszary te otrzymują zaledwie 1-2 proc. finansowania.
Z raportu wynika, że połowa prywatnych inwestycji w firmy specjalizujące się w zdrowiu kobiet znajduje się dopiero na wczesnym etapie (seed, pre-seed). To znacznie więcej niż 32-procentowy udział prywatnego kapitału w całym sektorze opieki zdrowotnej.
Zdaniem ekspertów świadczy to o tym, że rozwój sektora kobiecego zdrowia nabiera rozpędu i może wskazywać na zbliżanie się tego rynku do punktu zwrotnego. Autorzy raportu wskazują jednocześnie na szereg przeszkód, jakie napotyka branża kobiecego zdrowia, wynikających między innymi z niedoreprezentowania kobiet w gronie badaczy i niepełnego obrazu, jaki wyłania się z badań naukowych.
Pofragmentowana jest też obecna wiedza na temat tego, jak opłacalne jest lokowanie kapitału w kobiecą medycynę. To odstrasza potencjalnych inwestorów i zatrzymuje finansowanie na początkowym etapie.
W taki sposób powstaje błędne koło, którego pokonanie jest kluczowe dla uczynienia kobiecej medycyny atrakcyjnym obszarem dla inwestorów. Zdaniem ekspertów wymaga to działań nakierowanych na inwestorów, branżowych liderów, organizacje filantropijne i wreszcie instytucje publiczne.
Inicjatywy te powinny być zorientowane na zwiększenie dostępności i przejrzystości danych naukowych, a także informacji na temat spodziewanych zysków. Jeżeli uda się to osiągnąć, to zdaniem ekspertów inwestorom będzie łatwiej oszacować stopy zwrotu z inwestycji i stworzyć właściwe modele biznesowe, które mogą stać się motorem rozwoju kobiecej medycyny.
www.weforum.org
