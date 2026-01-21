Z danych ekspertów ze Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że typowo kobiece obszary badań medycznych cierpią z powodu ogromnego niedofinansowania. Raport pod tytułem „Women’s Health Investment Outlook” opublikowano przy okazji trwającego właśnie forum w Davos.

Tylko 6 proc. kapitału na badania i rozwój medycyny trafia do sektora kobiecego

Chodzi o badania nad terapiami dolegliwości i schorzeń, które dotyczą wyłącznie kobiet (na przykład menopauza), a także takich, które dotykają kobiet w inny sposób niż mężczyzn (między innymi choroby serca) lub częściej niż ich (choroby autoimmunologiczne). Autorzy publikacji zauważają, że taki stan rzeczy jest pokłosiem wielu zjawisk, w tym stereotypów dotyczących płci, nieodpowiedniej polityki czy wreszcie braków w wiedzy naukowej.

Na potrzeby raportu eksperci przeanalizowali tysiące transakcji w sektorze prywatnym w latach 2020-2025. Okazuje się, że firmy medyczne zajmujące się badaniami w obszarze kobiecego zdrowia otrzymały w tym okresie zaledwie 6 proc. całego kapitału, który prywatni inwestorzy przeznaczyli na sektor ochrony zdrowia. Firmy specjalizujące się stricte w medycynie kobiecej otrzymały z kolei mniej niż 1 proc.

Analitycy wskazują trzy obszary, w których koncentruje się prawie 90 proc. kapitału. Są to zdrowie reprodukcyjne, opieka okołoporodowa i położnicza oraz onkologia kobieca.