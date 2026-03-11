Vanessa Kirby została nową ambasadorką znanej kosmetycznej marki

Za rolę Ann Deever w sztuce „Wszyscy moi synowie” Arthura Millera utalentowana Brytyjka otrzymała nagrodę BIZA Rising Star Award dla uznania jej imponującego rozwoju artystycznego obserwowanego we wczesnych latach jej zawodowej działalności.
Do każdego projektu podchodzi z ciekawością i chęcią pełnego zrozumienia poruszanej tematyki. Na potrzeby roli w filmie „Fantastyczna 4: Pierwsze kroki” zgłębiała tajniki fizyki kwantowej, by wiarygodnie wcielić się w postać Sue Storm – naukowczyni, która w chwilach zagrożenia staje się niewidzialna i zyskuje umiejętność wytworzenia pola siłowego. – Uważam, że w życiu trzeba nieustannie się rozwijać i próbować nowych rzeczy – zapewnia w rozmowie z „Glamour”. Odważne deklaracje nie pozostają bez pokrycia. Prace na planie zdjęciowym były poprzedzone rutyną pielęgnacyjną przeznaczoną dla najbardziej wytrwałych adeptów sztuki aktorskiej. – Każdego dnia kąpaliśmy się w lodowatej wodzie. To doskonała metoda na przebudzenie, zwłaszcza gdy rozpoczynasz zdjęcia o 4 nad ranem. Pedro Pascal u mojego boku, a także pozostali członkowie ekipy zgodnie uczestniczyli w tym rytuale, zanurzając twarze w lodowatej wodzie. To niezwykle korzystne dla skóry: krew napływa do twarzy, sprawiając, że czujesz się naprawdę świeżo – zachęca Vanessa Kirby. Nieskazitelna cera aktorki stanowi niezbity dowód na skuteczność tej niestandardowej metody pielęgnacyjnej. Inne nie są aż tak ekstremalne, o czym 37-latka przekonuje jako najnowsza globalna ambasadorka marki Lancôme.
Mając doświadczenie zarówno w filmach akcji, jak i w dramatach historycznych oraz w licznych sztukach teatralnych, wszechstronna aktorka przywykła do wielu odmian makijażu. Ten sceniczny nakłada samodzielnie tuż przed rozpoczęciem danego spektaklu. – Nie muszę angażować innych osób do jego wykonania. Cały proces zajmuje mi kilkanaście minut i pozwala na chwilę samotności i skupienia przed rozpoczęciem spektaklu. To dla mnie rytuał poprzedzający spotkania z publicznością – wyjaśnia w rozmowie z „Glamour”. Jej imponujący dorobek artystyczny w tej dziedzinie sztuki aktorskiej był wielokrotnie doceniany przez krytyków teatralnych. – Wybitny talent. Helena w interpretacji Vanessy Kirby jest posągowa, a doskonała znajomość prezentowanych treści sprawia, że Shakespeare w jej wykonaniu brzmi niezwykle nowocześnie – tak w 2010 r. na temat występu 23-letniej wówczas aktorki w sztuce „Sen nocy letniej” w Octagon Theatre w Boltonie pisano na łamach „The Guardian”.
Równie pozytywne oceny otrzymała rok później, gdy zagrała jedną z głównych ról w sztuce „The Acid Test” w Royal Court Theatre. – Piękna i czarująca! Jeśli kiedykolwiek widziałem prawdziwą gwiazdę, to jest nią Vanessa Kirby – pisano w „The Independent”. Za rolę Ann Deever w sztuce „Wszyscy moi synowie” Arthura Millera utalentowana Brytyjka otrzymała nagrodę BIZA Rising Star Award dla uznania jej imponującego rozwoju artystycznego obserwowanego we wczesnych latach jej zawodowej działalności. Wytrwałość i determinacja młodej artystki opłaciły się. Odrzucona przez jedną z najstarszych brytyjskich szkół aktorskich, London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), Kirby wyruszyła w roczną podróż, odwiedzając między innymi Afrykę i pracując w tamtejszym hospicjum dla osób cierpiących na AIDS. Po powrocie ukończyła studia z zakresu literatury angielskiej na Uniwersytecie w Exeter, jednocześnie ubiegając się o pierwsze role we wspomnianym Octagon Theatre. Nabyte tą drogą doświadczenie pozwoliło jej rozwijać umiejętności doceniane przez twórców produkcji telewizyjnych i filmowych.
Występ u boku Gillian Anderson w serialu BBC „Wielkie nadzieje”, w komedii romantycznej „Czas na miłość”, gdzie wcieliła się w rolę przyjaciółki głównej bohaterki, odegranej przez Rachel MacAdams, czy w dramacie „Garderobiany”, w którym jako ambitna aktorka teatralna Irene partneruje doświadczonemu seniorowi zagranemu przez Anthony’ego Hopkinsa, stanowił preludium do przełomowej w jej karierze kreacji – księżniczki Małgorzaty w serialu „The Crown”. Brawurowa rola przyniosła jej nie tylko międzynarodową sławę, ale i nagrodę BAFTA dla najlepszej aktorki drugoplanowej.
W przypadku produkcji, w której wierne odtworzenie każdego szczegółu ma pierwszorzędne znaczenie, dbałość o odpowiednią charakteryzację nie mogła już pozostać w rękach odtwórczyni roli siostry królowej Elżbiety II. – Współpracowałam z Gemmą Hoff, która jest niezwykle utalentowana. Poznałyśmy się na planie „The Crown”, a następnie towarzyszyła mi przy wielu kolejnych produkcjach. Wypracowałyśmy pewne rytuały pielęgnacyjne, które z czasem zaczęłyśmy traktować jak niesamowitą zabawę – wspomina w rozmowie z „Glamour”. – Najpierw musiałyśmy się nauczyć, jak wiernie odtworzyć makijaż i fryzury z lat 50., a w drugim sezonie serialu należało opracować stylistykę charakterystyczną dla lat 60., gdy makijaż był o wiele bardziej wyzywający, a fryzury nieco bardziej swobodne niż w poprzedniej dekadzie. Ta modyfikacja była dla nas niesamowitym wyzwaniem, a inspirację czerpałyśmy od takich ikon tamtej ery, jak między innymi Vanessa Redgrave, Brigitte Bardot czy Jane Birkin – wymienia.
Poza stylistyką charakterystyczną dla przedstawicieli brytyjskiej rodziny królewskiej we wskazanym okresie, Vanessa Kirby zadbała też o inne detale, niezbędne dla lepszego zrozumienia odgrywanej postaci. W trakcie prac nad serialem odtwarzała program radiowy w BBC, w którym przed laty wystąpiła księżniczka Małgorzata. – Krótko przed śmiercią była gościem audycji „Desert Island Discs”, w której goście przedstawiają utwory, jakie mogłyby towarzyszyć im na bezludnej wyspie. Pojawiły się wówczas takie piosenki jak „Scotland the Brave” czy „Mack the Knife” Bobby’ego Darina. Ukochana muzyka wiele mówi o danej osobie, więc i ja chłonęłam te dźwięki. Uważam takie czynności za bardzo pomocne w procesie tworzenia roli – wyjaśnia w rozmowie z „Forbes”.
Nieco bardziej ekstremalnym działaniem mającym na celu pełne zrozumienie odgrywanej przez siebie postaci w innej produkcji – „Cząstki kobiety” – były liczne wizyty w szpitalu położniczym, rozmowy z personelem medycznym, a nawet przyglądanie się akcji porodowej jednej z pacjentek. Aktorka, która swoje pierwsze dziecko urodziła pięć lat po roli w przejmującym dramacie, wyrażała obawy przed wiernym odegraniem kluczowych scen filmu, rozpisanych na 25 stronach scenariusza. – Jak miałam odegrać skomplikowaną akcję porodową, gdy nigdy jej nie doświadczyłam? – pytała retorycznie w rozmowie z „Vanity Fair”, opisując następnie wizyty w jednym z londyńskich szpitali. – Obserwacja porodu, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z pacjentką, pozwoliła mi lepiej przygotować się do roli. Bardzo chciałam, by widzowie odczuli emocje, jakie targały moją bohaterką, Marthą, zarówno w trakcie domowego porodu, jak i podczas wszystkich dramatycznych wydarzeń, które nastąpiły po nim – opisuje. Zaangażowanie zostało docenione nie tylko przez widzów, ale i przez jury licznych plebiscytów filmowych. Za rolę zmagającej się z osobistą tragedią kobiety, Vanessa Kirby otrzymała Puchar Volpiego dla najlepszej aktorki, a także nominację do Oscara, Złotych Globów i nagrody BAFTA.
Choć udział w tak różnorodnych produkcjach wiąże się z koniecznością rzetelnego przygotowania do roli oraz przeznaczenia wielu godzin na staranne wykonanie charakteryzacji, aktorka potrafi czerpać korzyści z czasu spędzonego przed lustrem. – Po wykonaniu niezbędnych czynności pielęgnacyjnych powierzam tę część wspaniałym artystkom zajmującym się makijażem. Nakładam słuchawki i w pełni koncentruję się na przygotowaniu do pracy w danym dniu zdjęciowym. Mam możliwość przemyślenia każdej sceny i powolnego obserwowania, jak stopniowo w moim lustrzanym odbiciu rodzi się nowa postać – opisuje w rozmowie z „Glamour”.
Przyzwyczajona do nawet najbardziej wymyślnych charakteryzacji na potrzeby wybranych ról, gwiazda filmów „Napoleon” czy „Zawsze przychodzi noc”, w rzeczywistości pozaekranowej stroni od nadmiaru makijażu. – Znacznie lepiej czuję się w naturalnej odsłonie, nakładając na twarz jedynie lekki puder i rezygnując z cieni do powiek, gdy nie ma konieczności ich używania. Uwielbiam prostotę, czyli odrobina maskary i dostosowany do koloru cery podkład, który wygląda niczym druga skóra, w zupełności mi wystarczają. To tyle – wyjaśnia, wymieniając przy tym kilka flagowych produktów marki Lancôme, które stanowią bazę jej codziennej pielęgnacji i naturalnego makijażu.
W stylistyce bliskiej jej sercu utrzymana jest pierwsza kampania reklamowa francuskiej marki kosmetycznej z udziałem brytyjskiej gwiazdy. Biała koszula, pozbawiony jaskrawych barw makijaż, rozpuszczone włosy lekko zaczesane do tyłu pozwalają docenić naturalną urodę aktorki. – Jestem najszczęśliwsza, gdy odkrywam nowe rzeczy na potrzeby roli i nie tylko. Wiąże się z tym ekscytacja wynikająca z możliwości poznania niedostępnych dotychczas perspektyw, a także eksplorowania nowości, które przenoszę do kreacji filmowych i, mam nadzieję, również do świata Lancôme – mówi w krótkim nagraniu dostępnym w mediach społecznościowych. Luksusowa marka, którą dotychczas reklamowały między innymi Julia Roberts, Olivia Rodrigo, Isabella Rossellini czy Aya Nakamura, ma dla 37-latki niebagatelne znaczenie nie tylko ze względu na jakość oferowanych produktów. – To dla mnie wyjątkowe doświadczenie. Gdy byłam mała, obserwowałam moją mamę używającą kosmetyków Lancôme. Cenię tę markę nie tylko ze względu na to osobiste wspomnienie, ale i niepowtarzalną historię firmy. Jestem dumna, że dołączyłam do tak zaszczytnego grona wspaniałych i inspirujących ambasadorek. Uważam to wyróżnienie za unikatowe i stanowiące kwintesencję kobiecości – dodaje w rozmowie z „Glamour”.
Rozpoczęcie współpracy z utalentowaną i wszechstronną aktorką zostało też zaanonsowane w mediach społecznościowych prestiżowej marki kosmetycznej. – Optymizm zaczyna się od ciekawości. Jesteśmy dumni, że możemy powitać Vanessę Kirby w roli Lancôme Global Ambassador Collective. Obecność o głębokim i świadomym znaczeniu – napisano. Jak widać, ciekawość, towarzysząca jej wytężona praca i zaangażowanie w każdą odgrywaną rolę mogą przynieść niespodziewane efekty, do których odrzucenie ze szkoły teatralnej mogło, wbrew pozorom, pozytywnie się przyczynić.
