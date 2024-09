Selena Gomez oficjalnie została miliarderką. Wiadomo, na czym zarabia najwięcej

Selena Gomez – miliony na koncie i miliony fanów

Mimo licznych inicjatyw podejmowanych przez wykonawczynię takich hitów jak między innymi „Wolves”, „Taki Taki” czy „Back to You”, aktorstwo pozostaje jej największą pasją, co przyznała w rozmowie z „The Hollywood Reporter”. – Marzę o tak wielu kolejnych rolach, w które jeszcze nie miałam okazji się wcielić i to jest fascynujące – podkreśliła w cytowanej rozmowie. Jak wylicza „Bloomberg”, działalność aktorska w dużej mierze przyczyniła się do zmultiplikowania majątku młodej gwiazdy, ponieważ za każdy sezon „Zbrodni po sąsiedzku” serialowa Mabel Mora inkasuje co najmniej 6 milionów dolarów. Współprace reklamowe z takimi markami jak Louis Vuitton, Coach czy Puma, również pomogły w uzyskaniu statusu miliarderki i tym samym dołączeniu do takich wokalistek jak Rihanna czy Taylor Swift.

Wprawdzie koncerty Seleny Gomez trudno porównać do spektakli muzycznych z cyklu The Eras Tour dopracowanych do ostatniego szczegółu przez jej przyjaciółkę Taylor Swift, to jednak w pojedynku na popularność w mediach społecznościowych to gwiazda „Hannah Montana” wiedzie prym, z 424 milionami obserwatorów prześcigając zarówno autorkę hitu „Shake It Off”, jak i Kylie Jenner, których konta na Instagramie śledzi odpowiednio 283 oraz 397 milionów fanów. Choć 32-latka kilkakrotnie deklarowała odcięcie się od mediów społecznościowych, uznając je za niekorzystne dla zdrowia psychicznego użytkowników, to jednak cyklicznie wznawia swoją działalność na Instagramie, relacjonując swoje przedsięwzięcia artystyczne oraz działania podejmowane w czasie wolnym.

Jednym z nich była niespodziewana wizyta w liceum w stanie Kolorado. – Poprosili, więc nie mogłam odmówić – napisała na swoim profilu instagramowym, publikując ręcznie napisane zaproszenie wystosowane przez reprezentantki tamtejszej drużyny siatkarskiej. Wprawdzie mimo prośby nie zdecydowała się na zaśpiewanie hymnu narodowego, ale już sama obecność idolki wzbudziła entuzjazm młodych sportsmenek. Aktywność na Instagramie z pewnością pozwoliła to wydarzenie odpowiednio nagłośnić.

Źródła:

https://www.bbc.com/

https://www.rarebeauty.com/

https://www.hollywoodreporter.com/

https://www.unicefusa.org/