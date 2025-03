Firma założona przez dwie studentki w akademiku: Sukces w zawrotnym tempie

437: damski zespół bez dyrektora finansowego

Sukces finansowy i imponujące grono wielbicielek marki zachęciły przedsiębiorczynie do rozwinięcia działalności i poszerzenia asortymentu o kolejne produkty: poza kostiumami kąpielowymi, które do dziś pozostają flagowym produktem 437, do kolekcji dołączono też odzież i akcesoria sportowe: bluzy, leginsy, dresy, topy, skarpetki, czapki czy torby treningowe. Ubrania dostępne w rozmachach XS-XXL pozwalają swobodnie dobrać odpowiedni model do wielu typów sylwetki, a promowane przez założycielki wartości takie jak ciałopozytywność, optymizm i wiara w sukces mimo początkowych trudności, sprawiły, że wokół marki zgromadzono społeczność podzielającą te same poglądy. Choć sprzedaż online rozwija się w imponujący sposób, w kwietniu 2019 roku założycielki marki postanowiły otworzyć sklep stacjonarny w Toronto, który szybko przekształcił się miejsce spotkań wielbicielek marki. Poza zakupami z możliwością przymierzenia wybranych modeli ubrań, zaprzyjaźnione klientki spotykają się tam na wspólne lunche czy popołudniowe seanse filmowe. – Weekendowe zakupy można połączyć z miłym doświadczeniem, co dla nas jako założycielek stanowi potwierdzenie idei 437 – podkreśla Hyla Nayeri.

Założona przez dwie studentki firma obecnie prowadzona jest przez zespół składający się z 12 kobiet w wieku 20-26 lat. Wspólnie zajmują się projektowaniem nowych kolekcji, marketingiem, zarządzaniem treściami w mediach społecznościowych oraz budowaniem relacji z klientami. – Każda decyzja jest podejmowana przez nasz zespół złożony z młodych kobiet. Nadal trudno mi uwierzyć, że w tak młodym wieku stoimy na czele wielomilionowego przedsiębiorstwa, przy czym nigdy nie zatrudniłyśmy żadnego dyrektora finansowego – zauważa Hyla Nayeri.



437: indywidualne podejście do klientek

Zamiast tego młode przedsiębiorczynie dbają o bezpośredni kontakt z klientkami, umożliwienie im indywidualnych konsultacji ze stylistkami – również w formie spotkań online – udzielanie odpowiedzi w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania, czy odpisywanie na wiadomości tekstowe przysyłane na wskazany numer telefonu, na bieżąco obsługiwany przez reprezentantki firmy 437. – Robimy co w naszej mocy, aby zakup bikini czy stroju do ćwiczeń był dla naszych klientek przyjemnym doświadczeniem, zakończonym sukcesem. W praktyce oznacza to, że panie mogą przysyłać nam swoje zdjęcia, wymiary oraz informacje o modelach ubrań, jakich poszukują. Nasz zespół zadba o to, by każdej osobie dobrać odpowiedni fason ubrania, dostosowany do indywidualnych potrzeb – wyjaśnia Hyla Nayeri.

Jak widać, dbałość o relacje z klientami, a także wiara w sens własnych działań mimo początkowych niepowodzeń, mogą zadecydować o sukcesie danej marki, nawet przy braku imponującego zaplecza finansowego na starcie. Zapytane o dalsze plany na rozwój firmy, założycielki prężnego przedsiębiorstwa żartują, że nie zaszkodziłoby, gdyby nazwa 437 pojawiła się w jednej z najnowszych piosenek Drake’a. O potędze influencerów również miały okazję przekonać się osiemnaście miesięcy po rozpoczęciu działalności.

