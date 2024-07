Jessica Alba promuje recykling ubrań. Pomysł, jakiego jeszcze nie było

Na zakończenie wpisu, odtwórczyni roli Nancy Callahan w „Sin City” dodała, że bardzo ją cieszy widok córek sięgających po jej ulubione kreacje sprzed lat i prezentujących je na swój oryginalny sposób. – Uwielbiam, kiedy dziewczyny wykopują takie perełki z mojej szafy i nadają im unikatowy charakter – napisała. Co o takim podejściu sądzą projektanci mody i czy trend zyska popularność również w Polsce? W rozmowie z kobieta.rp.pl swoimi spostrzeżeniami w tej kwestii dzieli się Lidia Kalita.

Vintage kreatywnie

Absolwentka Wydziału Projektowania Ubioru w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, projektantka, współwłaścicielka marki Lidia Kalita, zauważa, że recykling w modzie jest popularnym trendem zwłaszcza wśród przedstawicieli młodego pokolenia. – Młode pokolenie coraz bardziej dba o środowisko i świadomie podchodzi do tematu recyklingu w modzie. Obserwuję to również u mojej córki i jej przyjaciółek, które wymieniają się ubraniami, niekoniecznie kupując nowe, ale dając ponowne życie tym używanym. Ja sama byłam na kilku imprezach w rzeczach vintage. Ostatnio na Party Fashion Night wybrałam kreację Simple, ponieważ była tematycznie dostosowana do charakteru imprezy i z sentymentem trzymałam ją w szafie. Okazało się, że na mnie pasuje, jest odpowiednia, więc ją założyłam i czułam się świetnie, wiedząc, że jest to rzecz vintage i oryginalna – przyznaje projektantka.

Decyzja o powrocie do stylizacji sprzed lat jest korzystna nie tylko ze względu na dbałość o środowisko naturalne i unikanie jego dalszego zanieczyszczania, ale też z uwagi na satysfakcję, jaką daje sięganie po ulubioną kreację, która, mimo upływu lat, nadal na daną osobę pasuje. Jedocześnie, jak zauważa Lidia Kalita, takie podejście wymaga pewnej kreatywności, ponieważ raz zaprezentowane ubranie można przy kolejnej okazji zestawić z innymi dodatkami, zmieniając charakter stylizacji. – Oczywiście taka tendencja wymaga od nas pewnej kreatywności. Do sukienki, którą wykorzystałyśmy na ważną okazję, zestawiając ją z wysokimi szpilkami i bogatą biżuterią, można innym razem dobrać trampki i ramoneskę, pokazując ją w zupełnie innej odsłonie. W ten sposób dajemy jej drugie życie i sprawiamy, że ubrań w szafie mamy mniej, ale potrafimy je kreatywnie wykorzystać – podkreśla projektantka.



Ponadczasowy wybór

O ile na świecie taki trend sprawdza się idealnie, o czym świadczą liczne sytuacje, w których gwiazdy ponownie sięgały po ulubione suknie sprzed lat, to jednak w Polsce panie zwykle decydują się na nowe zestawy ubrań dostosowane do konkretnych okazji. – Wygląd gwiazdy, oprócz niewątpliwego talentu, pozwala zaprezentować się w najlepszej odsłonie w sytuacjach oficjalnych. Dzięki temu dana osoba przyciąga uwagę fotoreporterów, co z kolei przekłada się na jej popularność – zauważa Lidia Kalita.

Podziwiając zdjęcia Jessiki Alby i jej córek trudno nie zauważyć, że ponowne sięgnięcie po kreacje sprzed kilku lat było w ich przypadku decyzją trafioną. Nastolatki nie tylko nadały sukienkom nowego charakteru, dobierając do nich stylowe dodatki, ale też udowodniły, że modowe wybory dokonane przez ich mamę ponad dekadę temu okazały się ponadczasowe.