Madonna poinformowała o diametralnej zmianie w relacji z Eltonem Johnem. Co się wydarzyło?

Konflikty między gwiazdami muzyki czy kina są skutecznie rozniecane przez redaktorów mediów rozrywkowych na całym świecie. Publikacje na platformach społecznościowych wzmagają zainteresowanie odbiorców tematyką związaną z różnicami poglądów, karygodnymi zachowaniami czy ostrą wymianą zdań między osobami z pierwszych stron gazet. Podczas gdy niektóre utarczki traktowane są z przymrużeniem oka i szybko dementowane przez samych zainteresowanych, pewne spory zapoczątkowane przed wieloma laty do dziś nie doczekały się rozstrzygnięcia. Wokalistki Katy Perry i Taylor Swift szybko doszły do porozumienia po tym, jak autorka hitu „Dark Horse” miała bez wiedzy młodszej koleżanki zatrudniać jej tancerki do udziału w swoich koncertach. Na znak pojednania piosenkarki wspólnie wystąpiły w teledysku Taylor Swift o wymownym tytule „You Need to Calm Down”.

Zapoczątkowany przed szesnastoma laty konflikt autorki hitu „Shake It Off” z Kanye Westem do dziś nie doczekał się rozstrzygnięcia. Podczas gali rozdania nagród muzycznych MTV 2009, odbierająca nagrodę za najlepszy kobiecy teledysk Taylor Swift została zmuszona do wysłuchania niepochlebnych komentarzy ze strony ówczesnego męża Kim Kardashian na temat własnych dokonań artystycznych. – Nagroda należała się Beyoncé, która nagrała jeden z najlepszych teledysków wszech czasów! – grzmiał, wprawiając 19-letnią wówczas wokalistkę w zakłopotanie i uniemożliwiając jej zakończenie przemowy.

Publicznego podważenia własnych dokonań artystycznych doświadczyła też inna gwiazda muzyki pop, stając się obiektem niewybrednych żartów ze strony swojego kolegi po fachu. – Madonna nominowana w kategorii Best Live Act? Od kiedy śpiewanie z playbacku można uznać za występ na żywo? – komentował Elton John, który w 2004 roku odbierał przyznawaną przez brytyjski magazyn muzyczny „Q Magazine” nagrodę dla najlepszego autora tekstów. Nie był to pierwszy raz, gdy gwiazdor odniósł się publicznie do twórczości autorki takich hitów jak „Vogue”, „Express Yourself” czy „Material Girl”. Co jeszcze poróżniło muzyków i w jakich okolicznościach zakopali topór wojenny?



Elton John vs Madonna: niepochlebna opinia na temat piosenki „Die Another Day”

Dwa lata przed wspomnianą ceremonią, brytyjski wokalista, autor tekstów i pianista uznał stworzoną przez Madonnę piosenkę „Die Another Day” za najgorszy utwór muzyczny, jaki powstał do ścieżki dźwiękowej filmu o Jamesie Bondzie. – Piosenka nie ma melodii. Producenci powinni powierzyć powstanie utworu takim artystom jak Lulu czy Shirley Bassey. A może ja jestem w tej lidze? – dywagował w 2002 roku w rozmowie ze Sky News.